CACTUS BUDDY! FÃ CLUBE DO PATETA

Doado por CACTUS PLANT FLEA MARKET

Esta estatueta CACTUS BUDDY! é uma edição especial criada em 2023 e apresenta a personagem como membro do Fã clube do Pateta, completa com uma réplica do chapéu do Pateta do Walt Disney World® Resort e uma camiseta de raglan vintage do Pateta.