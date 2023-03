A Extraordinária Garota Chamada Estrela

"A Extraordinária Garota Chamada Estrela", do Disney+, é uma história terna e incomum sobre amadurecimento, baseada no romance de jovens adultos mais aclamado e de grande sucesso da New York Times. O filme é sobre um aluno modesto do secundário que se encontra inexplicavelmente atraído pela nova garota de espírito livre, cuja postura pouco convencional muda como ambos se veem.