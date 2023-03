Big Shot: Treinador de Elite

A história acompanhará Marvyn Korn (Stamos), um treinador de basquete temperamental que, após ser demitido do emprego, se vê obrigado a aceitar uma vaga para treinar o time feminino de uma escola de elite dos Estados Unidos. No início, treinador e jogadoras não se dão nada bem, mas aos poucos o time cria confiança e passa a se levar mais a sério, se esforçando para ganhar as competições. Ao mesmo tempo, Marvyn começará a perceber que as conexões que faz com suas jogadoras vão muito além da quadra.