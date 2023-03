Magic Camp

A nova comédia estrelada por Adam Devine e Gillian Jacobs conta a história de Andy Duckerman (Devine) que, quando criança, frequentava um retiro para mágicos em treinamento nas montanhas e prometia ser um dos maiores nomes do ilusionismo de sua geração. No entanto, já adulto, Andy luta para fazer sua carreira sobreviver e está cada dia mais deprimido. Ao ser convidado para voltar ao acampamento de sua infância, dessa vez como instrutor, Andy terá que botar todo seu conhecimento à prova para ensinar um grupo peculiar de jovens os segredos da magia e enfrentar sua arquirrival, Kristina Darkwood (Jacobs), no concurso anual de ilusionismo promovido pelo instituto.