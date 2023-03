O Grande Ivan

Uma adaptação do livro homônimo sobre um gorila muito especial, “O Grande Ivan” é uma história sobre a amizade e a importância de um lar, seja ele onde for. Ivan é um gorila de quase 189 quilos que compartilha seu habitat em um shopping com Stella, o elefante, Bob, o cachorro, e vários outros animais. Ele tem poucas lembranças da selva onde foi capturado, mas quando um filhote de elefante chamado Ruby chega, Ivan começa a se questionar sobre a vida que leva. Angelina Jolie, Danny DeVito e Bryan Carston são alguns dos nomes que compõem o elenco.