Mufasa: O Rei Leão

Explorando a improvável ascensão do amado rei das Terras do Reino, "Mufasa: O Rei Leão" convoca Rafiki para contar a lenda de Mufasa à jovem filhote Kiara, filha de Simba e Nala, com Timão e Pumba dando seus toques pessoais. Contada em flashbacks, a história apresenta Mufasa como um filhote órfão, perdido e sozinho até conhecer um simpático leãozinho chamado Taka, o herdeiro de uma linhagem real. O encontro casual dá início a uma jornada transformadora de um grupo extraordinário de desajustados em busca de seus destinos, cujos laços serão testados enquanto trabalham juntos para escapar de um inimigo ameaçador e mortal. Com canções de Lin-Manuel Miranda, o filme combina técnicas de filmagem em live action com imagens fotorrealistas geradas por computador.