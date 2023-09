As Marvels: 3 motivos para ser fã de Carol Denver, a Capitã Marvel

Os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) estão contando os dias para a estreia de As Marvels nos cinemas de todo o mundo. A produção reunirá três incríveis mulheres – Capitã Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau – em uma aventura sem precedentes!

Vividas respectivamente por Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris, as personagens enfrentarão um universo desestabilizado pelos Kree. Elas precisarão se unir e aprender a trabalhar em conjunto para salvar o universo como as Marvels.

Quando Carol Danvers foi apresentada ao público no filme Capitã Marvel, de 2019, mostrava-se ali uma das super-heroínas mais fortes do UCM. Contudo, não é apenas por seus poderes que ela se destaca.

A seguir, conheça outros três motivos que fazer de Carol Danvers, a Capitã Marvel, uma das mais inspiradoras personagens do UCM:









Carol Danvers não se deixa levar por seus poderes



Se tem uma coisa da qual Danvers está ciente é de seus poderes. No entanto, ser capaz de voar, ter diversas habilidades como super força e mais, nada disso faz dela alguém que se sente superior aos demais.

Ao contrário, Carol sabe que é exatamente isso que a permite ajudar a quem precisa.









Carol Danvers sabe que está certa – e reconhece quando está errada



Tudo bem que no início de Capitã Marvel, Danvers estava lutando ao lado dos Kree – que se revelaram os vilões da história. No entanto, mesmo antes de recobrar a memória e descobrir a verdade, ela sabia que era uma boa guerreira, que além de inteligente, estrategista e forte.

Quando, enfim, ela desvendou o próprio passado, soube reconhecer que estava do lado errado daquela batalha e aprender com o próprio engano.









Carol Danvers é uma amiga extremamente leal



Uma das primeiras coisas que Carol fez após se libertar dos Kree foi voltar para reencontrar sua amiga, Maria Rambeau, e a filha, Monica. Foi então que ela também descobriu que a guerra entre Kree e Skrulls ainda não havia sido encerrada.

A partir daí, Danvers se uniu à amiga e, ao lado de Nick Fury (Samuel L. Jackson), elas partem em defesa dos Skrulls refugiados a fim de acabar com esse impasse intergaláctico entre os dois povos.

Quem também teve provas da lealdade da Capitã Marvel foram os Vingadores, durante o confronto contra Thanos em Vingadores: Ultimato (2019).









Veja Brie Larson como Carol Danvers/Capitã Marvel no Disney+



O filme As Marvels estreia nos cinemas de todo o mundo no dia 9 de novembro. Até lá, veja e reveja a atuação de Brie Larson como Carol Danvers em títulos como Capitã Marvel, no Disney+!

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!