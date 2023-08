Marvel Brasil celebra os 60 anos dos Vingadores com concurso de cosplay

A competição entre fãs será realizada durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro.



No dia 1 de setembro de 1963, Avengers #1, a primeira publicação dos Vingadores, foi lançada. A Marvel comemora os 60 anos da publicação com a campanha #Avengers60 e, para celebrar, a Marvel Brasil fará um campeonato de Cosplay durante sua participação na Bienal do Livro do Rio de Janeiro.

Com roteiro de Stan Lee e arte de Jack Kirby, Avengers (1963) #1 reúne Thor, Hulk, Homem de Ferro e outros incríveis personagens para formar os Super-Heróis Mais Poderosos da Terra.

#Avengers60: celebre e participe do encontro de cosplay



Durante a Bienal do Livro do Rio de Janeiro, que ocorre entre os dias 1º e 10 de setembro no Riocentro, a Marvel Brasil organizará um encontro de cosplayers no estande da Book One.

Regulamento:

Durante o encontro, vai rolar uma competição entre os cosplayers de Vingadores que estiverem visitando o espaço. Aqueles que quiserem participar, basta comparecer à área do evento na Bienal do Livro entre os dias 1º e 09 de setembro, no horário entre 15h e 16h, e cumprir o seguinte regulamento:

- O participante deverá registrar uma foto com o fotógrafo na área temática de Vingadores no estande da Book One.

- Também é obrigatório que o participante publique uma foto em suas redes sociais, marcando os seguintes perfis: @editoraexcelsior, @hasbrofan_br e @marvelbrasil.

- Entre 01 e 09 de setembro, as imagens serão enviadas ao time da Marvel ao final de cada dia. A equipe selecionará as 4 (quatro) melhores do dia, que serão postadas no Instagram Stories da @MarvelBrasil para votação aberta ao público.

- O candidato mais votado do dia segue na disputa e, ao final do dia 09 de setembro, os 5 (cinco) vencedores terão seus nomes anunciados no Instagram da @MarvelBrasil.

IMPORTANTE: a entrada na Bienal do Livro bem como sua inscrição ficam sob responsabilidade do participante.