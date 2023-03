O Mundo Mágico de Willow retornará como série no Disney+

A produção da aventura épica de fantasia de George Lucas começa em 2021

Ambientado em uma era de espadas, bruxaria, mitos e monstros, O Mundo Mágico de Willow se tornará série no Disney+. O novo serviço de streaming por assinatura da The Walt Disney Company chegará à América Latina em 17 de novembro.

O diretor e produtor Jon M. Chu será o responsável pelo episódio piloto da série, ao lado dos showrunners Jonathan Kasdan e Wendy Mericle. Kasdan também vai roteirizar o primeiro episódio.



Jon M. Chu - Foto de Art Streiber

"Eu cresci na década de 1980 e Willow - Na Terra da Magia teve um impacto profundo em mim", diz Chu. “A história dos heróis mais valentes em lugares tão diferentes me permitiu, um garoto asiático-americano que cresceu em um restaurante chinês e queria ir para Hollywood, acreditar no poder de nossa própria vontade, determinação e claro, magia interna. Portanto, poder trabalhar com meus heróis, de Kathleen Kennedy a Ron Howard, é mais do que um sonho que se torna realidade. Estava na minha lista de desejos. Jon Kasdan e Wendy Mericle adicionaram novos personagens inovadores e surpresas deliciosas a esta história atemporal, então eu não posso esperar que o mundo se junte a nós nessa jornada épica. "

Chu dirigiu a adaptação cinematográfica do musical In the Heights, de Lin-Manuel Miranda, que estreia em junho de 2021. Ele também foi o diretor e produtor executivo do piloto do drama médico da ABC, Triage.

Ron Howard, diretor do filme original Willow - Na Terra da Magia, está retornando como produtor executivo da série, e Bob Dolman, escritor do filme original, será produtor consultor.

“Do ponto de vista criativo, é emocionante não apenas recuperar o mundo e os personagens que criamos com George Lucas, Bob Dolman e eu, mas também vê-lo decolar de maneiras tão novas, divertidas e cinematográficas através da imaginação de Jon Kasdan e a equipe Willow”, explica Howard. "Não é somente nostalgia, mas um olhar criativo para o futuro, e é hilário fazer parte de tudo isso."

A série é a primeira história não relacionada a Star Wars desde 2015, e é ambientada anos após os eventos do filme Willow - Na Terra da Magia. Apresentando novos personagens no reino encantado de fadas e monstros Eborsisk de duas cabeças e recebe de volta o herói que deu o nome à história, Willow Ufgood, interpretado mais uma vez pelo incrível Warwick Davis.

Warwick Davis - Foto de Joel Aron

“Muitos fãs me perguntaram ao longo dos anos se Willow voltaria um dia, e agora estou emocionado em dizer a eles que sim, retornará”, disse Davis. “Muitas pessoas me disseram que cresceram com Willow - Na Terra da Magia e que o filme influenciou a maneira como eles veem o heroísmo em nosso próprio mundo. Se Willow Ufgood pode representar o potencial heróico em todos nós, então ele é uma personagem que me deixa extremamente honrado em retornar."



"Esta é uma nova era empolgante para contar histórias na Lucasfilm", disse a presidente da Lucasfilm, Kathleen Kennedy. “A visão de Jon Chu, junto com o roteiro de Jon Kasdan e Wendy Mericle, conduzirá Willow em novas e emocionantes direções para a série. Ron Howard e Warwick Davis querem se reunir no mundo de Willow há algum tempo, e estou muito orgulhosa da incrível equipe que montamos para trazer esta série para o Disney+."

A produção executiva está a cargo de Kathleen Kennedy, Michelle Rejwan, Jon M. Chu, Jonathan Kasdan, Wendy Mericle, Ron Howard e Imagine Television, e a coprodução executiva está a cargo de Roopesh Parekh e Hannah Friedman. Além disso, Bob Dolman será produtor assessor, e Julia Cooperman será a produtora.

A produção planeja retornar às paisagens dramáticas e encantadas do País de Gales, onde grande parte do filme original foi rodado.

O Mundo Mágico de Willow

