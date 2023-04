Onde ver online Tá Tudo Certo, série brasileira original do Disney+

Junte-se a Pedro Calais, Ana Caetano e a um elenco incrível de jovens músicos em Tá Tudo Certo.



O que é sucesso para você? Pedro (Pedro Calais, do grupo Lagum) acredita ser um exemplo do que é não ter sucesso em nenhuma área da vida. O rapaz é o protagonista de Tá Tudo Certo, nova série original do Disney+ que já está disponível no serviço de streaming.

Apesar de sonhar em construir uma carreira na música, Pedro acaba tendo que se contentar com o estágio na área jurídica de uma grande gravadora (ou seja, o lugar certo, mas o departamento “errado”).

O protagonista de Tá Tudo Certo vê a vida mudar ao conhecer Ana (Ana Caetano, da dupla Anavitória). Ela é uma jovem que está fazendo sucesso com as suas músicas na internet.

A coisa se complica quando Pedro recebe a missão de convencer Ana a assinar um contrato com a gravadora – ela se mostra resistente à ideia, pois prefere trabalhar com música de forma independente.

A situação fará o personagem de Pedro Calais repensar muita coisa, inclusive o real significado do sucesso.







Onde ver online a série Tá Tudo Certo





Os quatro episódios de Tá Tudo Certo já estão disponíveis no Disney+. Além de Pedro Calais e Ana Caetano, o elenco também conta com Toni Garrido, Vitão, Clara Buarque, Julia Mestre (Bala Desejo), Gita Delavy, Lucas Mamede, Feio e Cynthia Senek.

Outros grandes nomes conhecidos também fazem participações especiais: Vitória Falcão, Manu Gavassi, Agnes Nunes, Sandra de Sá, Jovem Dionísio, Hotelo e a skatista campeã mundial e medalhista olímpica Rayssa Leal.

Não perca essa série emocionante cheia de música, paixão e reflexões!