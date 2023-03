Quando estreia O Coro, série de Miguel Falabella no Disney+  

Saiba quando a nova produção brasileira criada por Miguel Falabella chega ao Disney+, trazendo muita música e jovens talentos.

Muito em breve, o público poderá curtir no Disney+ uma nova produção original brasileira exclusiva: O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu. A série foi criada e dirigida pelo multitalentoso Miguel Falabella, que também participa como ator, interpretando o personagem Renato.

O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu é uma série Disney+ Original Productions, realizada pela Formata Produções e Conteúdo e Nonstop. A produção conta a história de um grupo de jovens adultos que busca oportunidade no elenco de uma famosa companhia de teatro musical.







O Coro - Sucesso Aqui Vou Eu | Trailer Oficial | Disney+



Além de Miguel Falabella, que é o criador e diretor da série e também atua na produção, O Coro conta com um elenco que combina nomes experientes e novatos. Entre eles, está a cantora e atriz Karin Hils (que foi integrante do grupo musical Rouge), Gabriella Di Grecco (de Bia, Um Mundo do Avesso), Guilherme Magon, Débora Olivieri, Sara Sarres, entre outros.





Quando estreia O Coro no Disney+?





A série brasileira original O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu estreia no Disney+ em 28 de setembro. A produção se passa em São Paulo, foi dirigida por Miguel Falabella e Cininha de Paula e terá dez episódios.

O roteiro também é de Falabella, que assina a história junto com Rosana Hermann. Já a trilha sonora é repleta de grandes sucessos da música brasileira, que vão de clássicos de Pixinguinha e Chico Buarque, ao rock de Raul Seixas e Rita Lee. Não perca essa emocionante história musical!