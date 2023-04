Tá Tudo Certo: a que horas estreia a nova série original do Disney+

Contando com músicos conhecidos no elenco, Tá Tudo Certo estreia no Disney+ nesta quarta-feira, dia 12 de abril.



Faltam menos de 24 horas para a estreia de um dos grandes destaques do mês de abril no Disney+: a nova série brasileira Tá Tudo Certo.

Os quatro episódios da temporada 1 chegam ao serviço de streaming nesta quarta-feira, 12 de abril, às 4h da manhã (horário de Brasília). Ou seja, já dá para começar o dia assistindo a Tá Tudo Certo!







Sobre o que é Tá Tudo Certo





A série conta com um elenco de jovens e talentosos músicos para contar uma história apaixonante sobre sonhos, relacionamentos, amizade, carreira e outros temas.

No enredo, Pedro (Pedro Calais, do grupo Lagum) é um rapaz apaixonado por música cujo sonho é tornar-se bem sucedido na área que tanto ama.

A questão é que, por pressão dos pais, acaba indo fazer faculdade de Direito. O mais próximo que chega do seu sonho é o estágio no departamento jurídico de uma grande gravadora.

Certo dia, no entanto, o protagonista vê sua vida mudar ao conhecer Ana (Ana Caetano, da dupla Anavitória), uma garota que está fazendo sucesso na internet com as suas produções musicais. Ao lado dela, Pedro encontra uma chance de também se tornar um músico.

Quando Toni (Toni Garrido), o chefe de Pedro, fica sabendo da proximidade do rapaz com Ana, faz uma proposta tentadora para ele.

Se Pedro conseguir convencer Ana a assinar com a gravadora, Toni dará uma chance ao protagonista de também ter um contrato como músico da gravadora. Ou seja, é a grande oportunidade que Pedro sempre quis!









Quem está no elenco de Tá Tudo Certo





Além de Pedro Calais, Ana Caetano e Toni Garrido, o elenco da série traz Vitão, Clara Buarque, Julia Mestre (Bala Desejo), Gita Delavy, Lucas Mamede, Feio e Cynthia Senek.

Outros grandes nomes conhecidos também fazem participações especiais: Vitória Falcão, Manu Gavassi, Agnes Nunes, Sandra de Sá, Jovem Dionísio, Hotelo e a skatista campeã mundial e medalhista olímpica Rayssa Leal.

Não perca a estreia de Tá Tudo Certo no Disney+!