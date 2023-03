Tá Tudo Certo: nova série original do Disney+ ganha trailer e data de estreia

Inspirada pela cena jovem da música brasileira e estrelada por cantores famosos da cultura pop, a série estreia exclusivamente no Disney+ em 12 de abril.



O Disney+ acaba de divulgar o trailer e anunciar a data de estreia dos quatro episódios da série brasileira Tá Tudo Certo.

A produção será lançada exclusivamente no serviço de streaming no dia 12 de abril. Confira o trailer e mais detalhes abaixo!







Tá Tudo Certo | Trailer Oficial | Disney+



Sobre o que é Tá Tudo Certo





A comédia romântica conta a história de Pedro (Pedro Calais), estagiário de uma gravadora multinacional que sonha em viver da música.

Em um sarau, Pedro conhece Ana (Ana Caetano), dona de uma carreira musical que está decolando na internet e que sabe curtir o momento.

Ao lado de Ana, o caminho do sucesso parece possível, mas logo Pedro recebe uma difícil missão de Toni (Toni Garrido), seu chefe, que vai colocar em “cheque” as decisões da sua vida.

Nessa jornada, Pedro vai repensar suas prioridades e o real significado de sucesso.





Quem está no elenco de Tá Tudo Certo





O grande destaque da nova série original do Disney+ é o elenco formado por nomes conhecidos da música atual. Entre eles: Pedro Calais (Lagum), Ana Caetano (Anavitória), Vitão, Toni Garrido, Clara Buarque, Julia Mestre (Bala Desejo), Gita Delavy, Lucas Mamede, Feio e Cynthia Senek.

Os episódios contam ainda com participações especiais de Vitória Falcão, Manu Gavassi, Agnes Nunes, a skatista campeã mundial Rayssa Leal, Sandra de Sá, Jovem Dionísio, Hotelo e outros. A direção é de Felipe Simas, que também assina a produção executiva.









Onde ver Tá Tudo Certo





A série estreia exclusivamente no Disney+ no dia 12 de abril.

Tá Tudo Certo é mais um exemplo do compromisso da The Walt Disney Company com a criação de conteúdo de relevância local inteiramente desenvolvido na América Latina, em parceria com produtoras da região e talentos reconhecidos.