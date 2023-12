Paul McCartney no Maracanã

Os assinantes do Disney+ e Star+ vão receber um verdadeiro presente de final de ano no dia 16 de dezembro a partir das 21h15. O último show no Brasil da turnê Got Back de Paul McCartney será transmitido ao vivo nas duas plataformas de streaming da Disney diretamente do Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Será uma oportunidade de fãs de todas as partes do Brasil de curtir e vivenciar esse momento inesquecível de um dos maiores astros da música global. É a primeira transmissão do Disney+ e Star+ de um show ao vivo realizado no Brasil.