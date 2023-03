10 fatos sobre o DISNEY JUNIOR PLAY

Tudo sobre o app do Disney Junior!

Agora você podem entrar no mundo mágico do Disney Junior de onde estiver! Com o DISNEY JUNIOR PLAY, aplicativo do Disney Junior, os pequenos fãs do canal e suas famílias poderão continuar a diversão com seus personagens favoritos. O app também oferece conteúdo novo constantemente, como os episódios mais recentes da série Puppy Dog Pals e, em breve, de Muppet Babies.



10 fatos sobre o app:

1. Destinado a crianças em idade pré-escolar, o aplicativo inclui jogos, quebra-cabeças, vídeos e muito mais.

2.Todos os personagens mais amados do Disney Junior estão no app.

3. O download do DISNEY JUNIOR PLAY é gratuito e dá acesso à sessão Disney Junior Favoritos, com jogos, como “A festa pop do Mickey”, “Sofia e seu traje real” e “Organize a mala” da Doutora Brinquedos. Os pequenos também podem montar suas próprias cenas no “Álbum de figurinhas”.

4. Os usuários com assinatura mensal possuem acesso ao pacote de conteúdo de diversas séries e personagens do canal, como Vampirina, A Guarda do Leão, Princesinha Sofia, Mickey: Aventuras Sobre Rodas e mais.

5. Com o novo pacote de Puppy Dog Pals, os fãs do Bingo, Rolly e Bob vão curtir ao máximo as aventuras caninas na vizinhança.

6. Cada pacote de conteúdo inclui stickers exclusivos para colecionar no “Álbum de figurinhas”.

7. O app permite até quatro perfis diferentes para que os membros da família possam guardar suas próprias atividades.

8. O DISNEY JUNIOR PLAY permite jogar a qualquer hora e lugar, já que todo o conteúdo funciona sem conexão de Internet.

9. O app não contém propaganda e as crianças podem jogar de forma segura.

10. O DISNEY JUNIOR PLAY está disponível para dispositivos iOS e Android

É só baixar e se divertir com os pequenos!