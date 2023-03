REGULAMENTO DA CAMPANHA

1. Requisitos de participação/sem obrigação de compra:

2. Organizador:

A Campanha é organizada por The Walt Disney Company (Brasil) Ltda., situada à Av. das Nações Unidas, 12.551, 10º andar, São Paulo, SP (o “Organizador”).

3. Acordo e Aceitação do Regulamento:

A participação na Campanha implica a aceitação plena e incondicional deste Regulamento e das instruções disponíveis na página oficial: www.disney.com.br/coletandoarte (“Instruções”).

4. Vigência da Campanha:

A Campanha começará dia 17/12/2019.

5. Como Participar:

Compartilhar o Post da Ação Coletando Arte diretamente da Página Disney Princesa no Facebook, a Disney doará R$ 1,00 (um real) para o Instituo Ecosurf.

6. Limitações:

O Organizador e/o Instituto Ecosurf não serão responsáveis por posts perdidos, enviados ou recebidos fora do prazo, incompletos, inválidos, dirigidos incorretamente ou com conteúdo de caráter ofensivo, discriminatório, obsceno, inapropriado ou confuso, nem por falhas técnicas, incluindo ainda e sem limitar-se ao mau funcionamento eletrônico da rede, “hardware” ou “software”; ou devido a erro humano, técnico ou de qualquer outra natureza.

7. Doação:

Para cada post válido efetuado pelo participante, o Organizador efetuará uma doação ao Instituto Ecosurf no valor correspondente de R$ 1,00 (um real), até o limite total máximo para a Campanha, que é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O valor que será doado pelo Organizador ao Instituto Ecosurf deverá ser utilizado pelo Instituto Ecosurf em projetos do Instituto Ecosurf no Brasil.

O participante não efetuará e tampouco será aceita qualquer doação em dinheiro ou outro bem. O participante não receberá qualquer valor em dinheiro ou outro bem por sua participação na Campanha.

8. Outras Disposições:

O Organizador se reserva o direito de cancelar ou modificar a Campanha em caso de dificuldades técnicas, ou qualquer causa alheia ao Organizador que possa comprometer o desenvolvimento da Campanha, conforme determine o Organizador a seu exclusivo critério. A nulidade de uma ou mais cláusulas deste Regulamento não afetará a vigência e a validade das demais cláusulas.