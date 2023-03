Termos e Condições das Autorizações relacionadas com o Conteúdo Gerado pelo Usuário para “Disney Junior celebra o Dia da Família”

Adoramos a sua publicação e acreditamos que outras pessoas adorariam vê-la nas nossas plataformas; sempre relacionado com a celebração #FamiliaDisneyJunior, durante o mês de maio e junho de 2019. Sendo que você considera permitir-nos publicar o seu conteúdo, queremos nos assegurar de que você entenda exatamente como planejamos utilizá-la.

Ao (a) responder o nosso comentário nas redes sociais com #OKDisneyJunior você:

1) Manifesta e garante ser maior de 18 anos, ser titular del conteúdo (avatar, texto, perfil, imagens e vídeos) incluído na publicação, e que não existem terceiros que tenham reclamos de titularidade sobre tal conteúdo, ou terceiros com respeito aos quais você deveria razoavelmente saber que contam com tais reclamos de titularidade.

2) Se o conteúdo da publicação está sujeito a direitos de propriedade de terceiros, você manifesta contar com todas as licenças, direitos, consentimentos e autorizações necessários para publicar o conteúdo que você entrega e para outorgar os direitos concedidos pelo presente, incluídos os autorizações concedidas por todas as personas que aparecem na sua publicação.

3) Outorga a Disney uma licencia não exclusiva e irrevocável para reproduzir todo o conteúdo incluído na sua publicação de qualquer modo (incluindo, entre outras cosas, a sua imagem e aparência, vídeos, entradas em internet, reproduções, exibições, correios electrónicos, publicações e distribuições), seja através dos nossos próprios serviços, serviços proporcionados por empresas da família Walt Disney ou serviços brindados por terceiros, em todo o mundo e por todos os meios atualmente existentes ou os que sejam desenvolvidos com posterioridade ao presente, sem restrições nem limites.

4) Aceita que Disney possa empregar o seu conteúdo para criar obras derivadas, seja de forma isolada ou em conjunto com esboços, caricaturas, legendas, películas, obras de arte, texturas ou outras fotografias. Apesar de que a Disney dedicará esforços razoáveis desde o ponto de vista comercial para lhe dar crédito pelo seu conteúdo (por exemplo, através da inclusão de um vínculo a sua conta de redes sociais), você aceita que tal crédito não é obrigatório, que poderia não ser-lhe atribuído quando não seja razoavelmente praticável e que a autorização que nos foi proporcionada para usar o seu conteúdo não está sujeita à outorga de tal reconhecimento. Na medida em que esteja permitido, você concorda, com respeito a sua entrada, renunciar aos direitos morais que possa gozar sobre o conteúdo ou não exercer tais direitos quando a normativa aplicável não permita tal renúncia.

Você renuncia a qualquer direito a inspecionar e/ou a aprovar a obra final que incorpore seu conteúdo, a cópia publicitaria que poderia ser utilizada com relação a este conteúdo ou o uso que poderia ser dado a tal obra final. Outrossim, você renuncia a qualquer reclamo por direitos autorais relacionado com seu conteúdo ou com a nossa obra final.

Por último, você concorda que, caso alguma disposição contemplada no presente seja declarada total ou parcialmente inválida em virtude de alguma norma ou lei, tal disposição será omitida somente na medida da sua invalidade, e as disposições restantes deste Acordo de Uso de Conteúdos permanecerão em plena vigência e surtindo efeitos integrais. Este Acordo de Uso de Conteúdos será regido pelas leis da Inglaterra e de Gales.

Agradecemos novamente e pedimos que, ante qualquer pregunta, nos envie um correio electrónico a contacto.latam@disney.com, com o assunto “Disney Junior - Dia da Família”

Obrigada por participar de #FamiliaDisneyJunior.