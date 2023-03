Pantera Negra: Wakanda Para Sempre

Em Pantera Negra: Wakanda Forever da Marvel Studios, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba), lutam para proteger sua nação contra as potências mundiais intervenientes logo após a morte do Rei T’Challa. Enquanto os Wakandanos se esforçam para aceitar este próximo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda da veterana guerreira Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) e forjar um novo caminho para o reino de Wakanda. Apresentando Tenoch Huerta como Namor, rei de uma oculta nação submarina, o filme também é estrelado por Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli.