Mickey Mouse será o anfitrião do Disney Junior durante as manhãs para que seu filho comece o dia com um grande sorriso. Ele acompanha as crianças durante sua rotina matinal, animando-as a escovar os dentes, tomar um café da manhã nutritivo e incorporar outros hábitos saudáveis enquanto se divertem com músicas e videoclipes especiais. Não perca Manhãs com Mickey no Disney Junior.