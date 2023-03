A capitã Minnie Mouse assume o leme do mais novo navio da Disney Cruise Line

A capitã Minnie Mouse já está transformando sonhos em realidade no nosso mais novo navio! Recentement, nós revelamos que esta querida personagem ganhará vida, pela primeira vez, por meio de obras de arte caprichosas na proa do Disney Wish.

A arte elegante em filigrana da proa, uma marca registrada dos navios da Disney Cruise Line, inclui um padrão de arabescos intrincados que lembra os transatlânticos clássicos da década de 1930. E o retrato da capitã Minnie no Disney Wish adiciona a quantidade certa de magia Disney ao design!



A magia da capitã Minnie também ganhou vida quando alcançamos um marco significativo na construção do Disney Wish, assinalado pela tradicional cerimônia de assentamento de quilha. Durante a construção de um navio, quando o primeiro bloco ou seção de um navio é baixado para o cais de construção, uma moeda recém-cunhada é colocada sob a quilha para dar boa sorte. A moeda criada para o Disney Wish apresenta nada menos que? Você adivinhou: A capitã Minnie!

IMAGEM: A moeda no receptáculo na Alemanha

Nossa mais nova capitã (em sua maravilhosa jaqueta vermelha!) apareceu pela primeira vez a bordo dos navios da Disney Cruise Line em 2019 como parte de uma coleção de iniciativas com o objetivo de inspirar a próxima geração de mulheres líderes na indústria náutica. E com a capitã Minnie no comando do Disney Wish, nossa esperança é continuar inspirando meninas e jovens mulheres ao redor do mundo!

Estamos divulgando informações sobre nosso mais novo navio desde que revelamos nossa expansão da frota, e sabemos que todos os fãs da Disney Cruise Line estão ansiosos para saber mais. Estão prontos para saber mais detalhes sobre o Disney Wish? Mais detalhes podem ser encontrados na página www.DisneyCruiseBrasil.com.