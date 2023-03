'Amor, Sublime Amor’ chega ao Disney+: confira outros musicais inesquecíveis

Nosso catálogo está se expandindo para receber cada vez mais canções icônicas.





A impressionante carreira cinematográfica do diretor Steven Spielberg possui poucas lacunas sem preencher. O premiado cineasta finalmente fez sua incursão nos musicais com a nova versão mágica de Amor, Sublime Amor (West Side Story, em inglês), já disponível no catálogo Disney+. Quer você esteja apenas se preparando para assistir ao filme ou esteja com vontade de um pouco mais depois de vê-lo, você encontrará muitas outras histórias no catálogo que têm aquele tom leve e alegre típico dos musicais.



Que outros musicais assistir no Disney+

Se falarmos dos musicais mais celebrados das últimas décadas, Hamilton não pode ficar de fora. O sucesso da Broadway está no catálogo do Disney+ para que você possa curtir o melhor do teatro musical no conforto do seu sofá. Com Lin-Manuel Miranda no comando, Hamilton conta a história da fundação dos Estados Unidos, mas vista por uma lente moderna, do visual e da narrativa ao musical.



As canções de Mulan

Lin-Manuel Miranda também é peça fundamental nas seções musicais de filmes como Moana ou Encanto, que apresentam histórias cheias de magia e bravura pela mão das protagonistas inspiradoras. No entanto, se falarmos das princesas da Disney, não podem ficar de fora as músicas poderosas de Mulan, que podem ser apreciadas no Disney+ no idioma original ou em suas versões dubladas em espanhol.



High School Musical

Se essas aventuras em terras fantásticas não satisfazem seu apetite por musicais, temos a franquia perfeita para fazer exatamente isso. High School Musical não só conta com uma trilogia imperdível para cada fã, mas sua série também pode ser encontrada no Disney+, acompanhada por um especial de Natal e a possibilidade de assistir às versões sing-along para aproveitar ao máximo a experiência.

Não importa que tipo de musical você esteja procurando, a resposta é sempre Disney+, que também tem em seu catálogo The Greatest Showman, Newsies e até mesmo os especiais Disney Junior Music, ideais para crianças e fãs de Mickey, Minnie e seus amigos. Não há melhor companhia para West Side Story, mais uma daquelas fitas para assistir e ouvir sem parar.