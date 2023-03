Disneyland Resort abrirá um espaço completamente novo, o Avengers Campus, que dá as boas-vindas aos recrutas de super-heróis a partir de 4 de junho de 2021

Os Visitantes do Disney California Adventure Park participarão da ação no Avengers Campus , onde o Spider-Man se balança sobre os telhados com incríveis acrobacias.

ANAHEIM, Califórnia (8 de abril de 2021) - Avengers Campus, uma nova área temática dedicada a descobrir, recrutar e treinar a próxima geração de super-heróis, com inauguração marcada para 4 de junho de 2021, no Disney California Adventure Park, do Disneyland Resort. Os visitantes fãs de carteirinha dos super-heróis ou aqueles que estão descobrindo este universo pela primeira vez, são convidados a juntar-se aos Avengers e seus aliados para realizar seus sonhos de serem super-heróis nesta área temática totalmente envolvente, que mistura tecnologia inovadora com diversão para todas as idades.

“Estamos muito entusiasmados em receber os nossos convidados no Avengers Campus, nosso primeiro espaço dedicado aos super-heróis”, disse Ken Potrock, presidente do Disneyland Resort. "Aqui, os funcionários Disney se reunirão para ajudar os visitantes de todas as idades a encontrar seus superpoderes e criar memórias especiais."

Avengers Campus une os Mais Poderosos Heróis da Terra para lutar pelo bem comum e para isso, eles pedem que todos os recrutas participem da ação: Junte-se aos Avengers e seus aliados; jogue teias com o Spider-Man, experimente comidas e bebidas criativas e torne-se parte de um universo muito maior. Jovens e visitantes de todas as idades descobrirão seus poderes ao protagonizar ao lado de seus super-heróis favoritos, para uma oportunidade de viver sua própria aventura heroica. Os visitantes terão a oportunidade de ver o Spider-Man elevando-se sobre os prédios do Avengers Campus, desafiando a gravidade como nunca antes visto em um parque temático da Disney. Esta aventura os leva à nova atração, WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, que leva os visitantes a uma aventura interativa. E isso é só o começo. Os visitantes treinarão com o Black Panther e Dora Milaje, os guardas de elite de Wakanda; se unirão para salvar os Gardians of the Galaxy da Fortaleza do Colecionador; eles encontrarão super-heróis (e vilões) e experimentarão a emoção de um confronto onde os Avengers derrotam seus inimigos para salvar a situação. Aqueles que desejarem estocar mantimentos para sua próxima missão, poderão fazê-lo no Pym Test Kitchen com Impossible™ Foods.

Enquanto exploram o Avengers Campus, os novos recrutas poderão encontrar o Iron Man usando sua nova armadura, a Mark 80. O Ant-Man e The Wasp são apresentados pela primeira vez no Disneyland Resort e Doctor Strange treinará recrutas com o poder das artes místicas no Ancient Sanctum (Santuário Antigo). Black Widow, Black Panther, Thor, Os Gardians of the Galaxy, Captain America e Captain Marvel estão entre os que se juntam à ação.

“Quando nos propusemos a criar essas experiências extraordinárias com esses super-heróis ao redor do mundo, projetamos uma nova atração do Spider-Man para o Disney California Adventure Park em uma área temática envolvente com incríveis experiências de personagens”, disse Scot Drake, Executivo de Criação de Portfólio da Walt Disney Imagineering. “Também criamos uma história original que une todas as experiências de uma forma que seja autêntica para esses personagens. Trabalhamos em estreita colaboração com as equipes que criaram os filmes e revistas em quadrinhos dos Avengers para construir um mundo que representasse a próxima geração de heróis."

"Avengers Campus será um lugar onde fãs e visitantes poderão entrar em um universo que eles adoram e posar ao lado de seus heróis favoritos", disse Dave Bushore, vice-presidente de Marketing Criativo de Franquias da Marvel Studios. "O otimismo no Avengers Campus captura a diversidade, o poder e o trabalho em equipe que esses personagens extraordinários possuem. E agora todos se juntam para reunir cidadãos de todo o mundo sob um princípio orientador: unidos somos mais fortes ".







Entre em um novo lugar no universo

As portas do Avengers Campus estão abertas para todos os Avengers, seus aliados e novos recrutas. Tony Stark cedeu o local, que antes fazia parte de um dos complexos industriais da Stark Industries, de propriedade de seu pai, para treinar uma nova geração de super-heróis.

A história da área temática é revelada prestando atenção a todos os detalhes: o Avengers Campus é composto por vários locais heroicos, cada faz referência a um Avenger diferente ou a um de seus aliados para compartilhar com os recrutas seus poderes, tecnologia e conhecimentos específicos. São molduras galácticas, cenários místicos, arquitetura moderna e tecnologia sofisticada que respiram otimismo e ambição. O primeiro endereço a parar é na Brigada de Engenharia Mundial, também conhecida como WEB, por suas iniciais do inglês Worldwide Engineering Brigade. É um lugar onde inovadores brilhantes como Peter Parker, todos escolhidos por Tony Stark, se reúnem para inventar novas tecnologias e equipar pessoas comuns para se tornarem heróis. WEB é o lar da WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure, a primeira atração neste estilo protagonizada pelo super-herói icônico.

A Avengers Headquarters (Sede dos Vingadores), localizada no centro da área temática, é um edifício icônico onde os visitantes podem testemunhar como os Vingadores se preparam para entrar em ação. Um Quinjet brilhante fica em seu telhado, servindo de farol para o campus.

Lance teias com o Spider-Man e junte-se aos Guardiões da Galáxia

Tom Holland retorna ao papel de Peter Parker na mais nova atração do espaço, WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure. Esta nova aventura cheia de ação, convida os visitantes a colocar suas habilidades de arremesso de teia de aranha à prova, que fica possível graças a uma nova tecnologia desenvolvida especificamente para esta atração. A missão: fazer parceria com o Spider-Man para capturar as descontroladas Spider-Bots (aranhas robóticas) que estão causando o caos no Campus. Durante um evento público na WEB, Peter Parker e outros aspirantes a inventores pedem aos visitantes que coloquem seus óculos 3D e testem sua última invenção, o veículo Web Slinger, que permite que eles joguem teias de aranha igual ao Spider-Man e sintam o que significa ter superpoderes.

Esta atração familiar combina cenários físicos com ambientes virtuais que transportam os recrutas através desta aventura interativa. Os aspirantes a super-heróis mais jovens também podem entrar em ação, já que essa atração não tem requisitos de altura.

Ameaçadora desde o alto, a impressionante fortaleza dos Gardians of the Galaxy of the Galaxy - Mission: Breakout! Também faz parte da área temática. É uma atração popular que estreou no Disney California Adventure em 2017. Os convidados são os protagonistas desta aventura frenética onde colaboram no resgate de uma gangue de bandidos. Taneleer Tivan, mais conhecido como o Colecionador, trouxe sua coleção única de fauna, relíquias e espécies de todo o cosmos para a Terra. Infelizmente para Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax e Groot, eles se tornaram parte da "coleção" de Tivan e são prisioneiros em sua Fortaleza. A única maneira de libertar os Guardiões é através do caos sem fim com música inspirada em trilhas sonoras de filmes e sequências de queda livre deslumbrantes.

Pela primeira vez: o Ant-Man e The Wasp unem-se a esta terra de super-heróis

Em todo o Avengers Campus, os super-heróis ganham vida de maneiras mais emocionantes do que nunca.

Na Sede dos Vingadores, os visitantes terão a oportunidade de ver alguns de seus heróis favoritos, como a Captain Marvel, o Black Panther ou a Viúva Negra, reunidos para examinar o campus. Ou, eles podem ver o Spider-Man desafiar a gravidade 18 a 21 metros acima do teto do prédio da WEB. Após esses movimentos deslumbrantes, o Spider-Man descerá até o chão para cumprimentar os novos recrutas. Os novos recrutas podem ter encontros heroicos emocionantes com o Iron Man e sua nova armadura, Captain América, Ant-Man e Wasp, Doctor Strange, os Gardians of the Galaxy, Black Panther e Thor, alguns dos quais aparecem pela primeira vez em um parque da Disney.

Os recrutas podem treinar com os leais guarda-costas do Black Panther, as Dora Milaje, para aprender a sabedoria de Wakanda. Okoye, a líder das Dora Milaje, também aparecerá pela primeira vez em um parque da Disney para liderar o treinamento. Os visitantes que exploram as antigas ruínas do Ancient Sanctum poderão aprender segredos misteriosos com o Doctor Strange e descobrir antigos artefatos mágicos. O Doctor Strange treinará recrutas nas artes místicas, trazendo o antigo santuário à vida com feitiços poderosos. À noite, o antigo santuário brilha com mais intensidade graças às suas cores majestosas e luzes que pulsam com uma energia mística.

Pym Particles cria pequenas iguarias e pratos exuberantes

Quando chega a hora de dar um respiro de todo aquele heroísmo, não há como não se recuperar em um dos três novos restaurantes.

Cozinha experimental de Pym: Igual ao Ant-Man e The Wasp, quando usaram "Pym Particles" para fazer crescer e encolher tudo, o Pym Test Kitchen usa essa ciência inovadora para criar alimentos. Esse potencial não consolidado permite que o Pym Test Kitchen sirva pratos para compartilhar, pratos originais de tamanho inventivo e mini sobremesas. Os comensais observam os cientistas de alimentos Pym na cozinha do laboratório e testemunham um produto alimentar clássico, o “pretzel”, se transformar ao passar por um túnel quântico e se tornar maior ou menor!

Os visitantes poderão experimentar alimentos como as almondegas vegetarianas do Impossible™, grandes e pequenas, servidas com massa em uma colher gigante com um garfo em miniatura. Outra opção é o "Pym-ini", um panini de focaccia torrado com carnes, queijos e molho marinara, que pode ser servido em fatias ou em sanduíches dividido em várias porções. Estes pratos vão bem com um copo de Pingo Doce, a tradicional bebida verde dos Vingadores que estará disponível no Avengers Campus. Latas gigantes de refrigerante e garrafas de condimentos serão instaladas nos corredores como arte e mesas ao ar livre serão um ótimo lugar para tentar pegar super-heróis.

Pym Tasting Lab: próximo à cozinha experimental de Pym, uma lata de cerveja gigante indica que as bebidas para adultos estão disponíveis no Laboratório de degustação de Pym. Os visitantes podem pedir cervejas artesanais, que variam de Hefeweizen de cor laranja-de-sangue a Âmbar lager. Elas são servidas por um sistema diferente onde, graças aos cientistas gastronômicos, o copo é enchido de baixo para cima. Aqueles que procuram algo especial podem experimentar um dos coquetéis experimentais com infusão de Pym Particles da equipe de pesquisa da Pym, junto com pequenos lanches.

Shawarma Palace: Os fãs vão se lembrar que, após a Batalha de Nova York, os exaustos Avengers acompanharam Tony Stark ao seu local favorito de shawarma, a duas quadras de onde ocorreu o confronto. No Shawarma Palace, os Avengers descobriram sua nova comida favorita. Eles gostaram tanto que, quando chegou a hora de construir o Avengers Campus, eles convidaram os proprietários do Palácio Shawarma para abrir um segundo restaurante no Avengers Campus. Agora, convidados e heróis podem saborear alguns de seus pratos favoritos inspirados no shawarma (um prato tradicional da culinária do Oriente Médio) neste carrinho de comida, que é decorado com lembranças para os fãs dos Avengers. Este carrinho oferece deliciosos pãezinhos com shawarma de frango aromático e molho de alho. Ou os visitantes podem selecionar o rolo falafel vegetariano Impossible™.

Terran Treats: Taneleer Tivan não limitou sua coleção a charmosos bandidos; Ele também selecionou um curioso e maravilhoso cardápio de pratos intergalácticos, disponível em seu carrinho de comida próximo aos Gardians of the Galaxy - Mission: BREAKOUT! Espirais de Churros de sabores únicos e pastéis cósmicos com uma base que revela um recheio cremoso delicioso são algumas das opções concebidas por Tivan para atrair visitantes à sua Fortaleza.

O mais atual em protótipos de Spider-Bots

A Lojinha da WEB oferecerá as últimas invenções e protótipos, incluindo Spider-Bots interativos semelhantes aos que os visitantes verão na nova atração WEB SLINGERS: A Spider-Man Adventure. Cada Spider-Bot tem um controle remoto e as oito pernas articuladas podem se mover para frente ou para trás. Os visitantes podem personalizar seus Spider-Bot com atualizações táticas para aproveitar os poderes e o estilo de alguns de seus super-heróis favoritos, como Black Panther, Iron Man e Viúva Negra, bem como Ant-Man e Wasp. Os visitantes também podem enfrentar os Spider-Bot de seus amigos em batalhas épicas.

Outros itens obrigatórios da Lojinha da WEB incluem uma mochila especialmente projetada para carregar e exibir Spider-Bots quando não estiverem em ação, os elegantes óculos do Spider-Man, que iluminam e interagem com o ambiente, uma figura de ação do Spider-Man que interage com a mini Spider-Bots, Web-shooters que ganham vida com luzes e sons, um kit de teia de aranha para levar para casa e bonecos de vinil Funko Pop! do Spider-Man e do Iron Man.

O Campus Supply Pod é onde se pode obter a linha de roupas oficial do Avengers Campus, incluindo moletons térmicos, camisetas, bonés, itens para beber e outros itens de super-heróis.

Reabertura dos Parques Temáticos Disneyland Resort

Os momentos mágicos voltarão aos parques temáticos do Disneyland Resort quando o Disneyland Park e o Disney California Adventure Park forem oficialmente reabertos ao público em 30 de abril, com capacidade limitada. Já que a capacidade dos parques temáticos se reduzirá consideravelmente para cumprir com todos os requisitos governamentais e promover o distanciamento físico, o Disneyland Resort controlará a capacidade através de um novo sistema de reservas que exige que todos os visitantes obtenham uma reserva previa à sua entrada ao Parque. Para entrar no parque, tanto uma reserva para o parque quanto um ingresso válido para o mesmo parque na mesma data são necessários para visitantes a partir de 3 anos. As reservas para os parques temáticos serão limitadas e sujeitas à disponibilidade e, até novo aviso, apenas os residentes da Califórnia terão permissão para ir aos parques, e em grupos de no máximo três por família, de acordo com as diretrizes estaduais em vigor. Os visitantes são aconselhados a ficar atentos às atualizações mais recentes assim que estiverem disponíveis.

A saúde e o bem-estar dos visitantes e funcionários Disney continuam sendo prioridades. Os parques temáticos terão medidas aprimoradas de saúde e segurança, bem como mudanças operacionais conforme orientado pelas autoridades de saúde e aprendizados de nossos parques ao redor do mundo para promover o distanciamento físico, limpeza e reduzir o contato.

