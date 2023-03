Falcão e o Soldado Invernal chega ao fim, mas trazemos reforços

Fim da primeira temporada.

A chegada das séries da Marvel Studios marcou um antes e depois no caminho do Marvel Cinematic Universo. Na prévia do filme da Viúva Negra, a Disney apresentou WandaVision e a resposta dos fãs bateu recordes em todo o mundo. Esta semana termina a primeira temporada de Falcão e o Soldado Invernal, a segunda série da Marvel criada exclusivamente para o Disney+ e protagonizado por Anthony Mackie e Sebastian Stan.

Assim como a série de Elizabeth Olsen e Paul Bettany, Falcão manteve a audiência presa à tela todas as quintas-feiras por vários motivos. Principalmente porque dá continuidade à história do MCU seis meses depois dos acontecimentos de Vingadores: Ultimato. Além disso, a série contém algumas das melhores cenas de ações que já se viram na telinha e segue explorando a origem e as histórias de vida de dois dos personagens mais queridos do MCU. Sem falar da química entre os protagonistas e o maravilhoso gif do vilão Zemo dançando, que viralizou em todas as redes sociais.

O que mais poderíamos pedir? Que não termine. Mas a primeira temporada chega ao fim e aqui trazemos uma lista de coisas que te salvarão desse vazio inevitável.

sempre é uma grande ideia | É hora de ver (ou rever) a série que te trouxe um novo significado para a palavra poder.

Imagens de bastidores | Assim como

mostrou como Wandavision foi feita, em breve você poderá conhecer mais sobre a produção de Falcão e o Soldado Invernal.

Muito mais Marvel | Já visitou a coleção de

? Todos os seus filmes favoritos protagonizados por super-heróis do MCU estão organizados em ordem cronológica de história ou de estreia.

E se tudo isso não é suficiente | Em 11 de junho estreia Loki, a série! Tom Hiddleston retorna como o deus da trapaça e travessura para seguir com os eventos de Vingadores: Ultimato e a fuga que deu muito pano para manga. O elenco também conta com Owen Wilson, Sophia Di Martino e Gugu Mbatha-Raw.

