A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

AQUI ESTÃO MAIS INFORMAÇÕES SOBRE OS PAINÉIS DO PALCO PRINCIPAL

O maior evento de fãs da Disney acontece nos dias 8, 9 e 10 de Novembro em São Paulo, e trará painéis com muito conteúdo, cineastas, estrelas e surpresas.

Novos ingressos de Magic Pass estão disponíveis para compra no site: eventim.com.br/d23-brasil





A contagem regressiva começou: a D23 Brasil – Uma Experiência Disney está prestes a desembarcar em São Paulo e o público já pode se preparar para viver momentos inesquecíveis com os painéis que acontecem na Arena D23 by Bradesco/Visa, o palco principal do evento. Pela primeira vez no país, o maior evento de fãs da Disney acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de novembro no Transamérica Expo Center, e promete ser um espetáculo repleto de conteúdos exclusivos e o melhor da Disney e de suas marcas. Ao longo de três mágicos dias, a Arena D23 by Bradesco/Visa oferecerá uma agenda intensa cheia de painéis exclusivos e surpresas incríveis do Disney Live Action, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, FX Networks, ABC Television, e Disney Experiences.





Para quem não garantiu ingresso na primeira fase das vendas, um lote limitado de Magic Pass, que dá acesso aos três dias, foi disponibilizado para compra no site eventim.com.br/d23-brasil. Dentro dessa nova cota estão incluídas as meias-entradas obrigatórias por Lei. Os ingressos são pessoais e intransferíveis.





Confira os painéis programados para sexta-feira, sábado e domingo na Arena D23 by Bradesco/Visa:





SEXTA-FEIRA – 8 DE NOVEMBRO





Estúdios Disney, Dia 1 - Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Disney Live Action e mais

Junte-se aos Estúdios Disney para uma prévia exclusiva dos próximos lançamentos do Walt Disney Animation Studios, Pixar, Disney Live Action e mais, tanto nos cinemas quanto no Disney+.





SÁBADO – 9 DE NOVEMBRO





Novidades Disney Experiences

Participe do painel de Disney Experiences com convidados especiais para saber um pouco mais de tudo o que vem por aí, com atualizações do mundo inteiro e muito mais sobre a magia que acontece no Walt Disney World, Disney Cruise Line e Epic Games.





30 Anos de Toy Story

Vamos ao infinito e além para comemorar o 30º aniversário da clássica animação da Pixar, com histórias dos bastidores, segredos pouco falados do “making-of” dessa produção, e um olhar em como o filme inspirou as outras aventuras de Woody, Buzz e a turma... incluindo detalhes de Toy Story 5.





Estúdios Disney, Dia 2 - Lucasfilm, 20th Century Studios e Marvel Studios

Heróis, galáxias distantes, mundos espetaculares… venha aproveitar uma apresentação especial com prévias exclusivas dos próximos filmes e séries da Lucasfilm, 20th Century Studios, e Marvel Studios.





DOMINGO – 10 DE NOVEMBRO





Disney Institute: Entregando o Serviço Mágico da Disney

Junte-se ao Disney Institute para uma sessão exclusiva para explorar os princípios por trás do lendário serviço da Disney e estratégias para elevar seu próprio negócio.





Carreira Disney

O público poderá aprender sobre oportunidades de carreiras na Disney Brasil e em todos os segmentos de negócio da companhia.





Disney+ Tá Com Tudo!

As produções mais amadas e emocionantes do Disney+ também estarão na D23 Brasil! Com convidados ilustres em São Paulo, o Disney+ celebrará as séries de maior sucesso, as franquias mais queridas e os legados inesquecíveis.





Disney Produções Nacionais: Disney+ e Cinema

Quem não gostaria de se juntar ao elenco e time criativo por trás dos próximos lançamentos nacionais? É hora de celebrar as grandes séries brasileiras do Disney+, além de filmes aclamados da Star Original Productions, que brilham nas salas de cinema por todo o país.





Sobre a D23 Brasil – Uma Experiência Disney

A D23 Brasil – Uma Experiência Disney é uma vitrine do que há de melhor em narrativa criativa e inovação de toda a The Walt Disney Company. Este evento de três dias reúne espaços e programações especiais dedicadas a Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, ESPN, National Geographic, Disney Parks, Star e Rádio Disney, onde os fãs terão oportunidade de explorar o melhor em conteúdo criativo e participar de experiências interativas. Para mais detalhes sobre o evento, acesse d23brasil.com.





Sobre a The Walt Disney Company Brazil

Como parte da The Walt Disney Company Latin America, o escritório do Brasil é responsável pela marca Disney e seus negócios em todo o país, garantindo aos brasileiros a possibilidade de receber a Disney em suas casas, através da televisão, streaming e entretenimento online, videogames e produtos de consumo, além da oportunidade de assistir a espetáculos e filmes nos cinemas.