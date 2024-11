Na primeira edição do maior evento para fãs da Disney na América Latina, Disney Live Action, Pixar e Walt Disney Animation Studios apresentaram prévias de seus próximos títulos com astros convidados

A D23 Brasil – Uma Experiência Disney abriu as suas portas pela primeira vez esta manhã no Transamérica Expo Center em São Paulo. Renato D'Angelo, gerente-geral da The Walt Disney Company Brasil, inaugurou a convenção cortando a fita junto ao querido personagem Disney brasileiro, Zé Carioca.





O maior evento para fãs da Disney estará aberto até o dia 10 de novembro e conta com uma programação espetacular, propostas imersivas que aproximam os fãs das queridas histórias de todos os mundos da Disney, diversos painéis e apresentações de talentos locais e internacionais, atuações ao vivo e uma loja Disney Store desenvolvida em colaboração com o Mercado Livre.

Os fãs demonstraram seu apoio e entusiasmo na Arena D23 de Bradesco/Visa, onde a Disney Live Action, Pixar e Walt Disney Animation Studios revelaram novos detalhes, prévias exclusivas e trailers.





O evento, apresentado por Otaviano Costa e Carol Moreira, contou com a presença de executivos, incluindo Jared Bush, diretor criativo do Walt Disney Animation Studios, e Jonas Rivera, vice-presidente executivo de produção cinematográfica da Pixar. Barry Jenkins, diretor de MUFASA: O REI LEÃO, também esteve presente. Mas o verdadeiro protagonista do dia foi o público, que, com seu entusiasmo, subiu o tom da celebração dos próximos lançamentos que o The Walt Disney Studios trará para os cinemas e para o serviço de streaming.









A DISNEY LIVE ACTION celebrou o artista brasileiro Carlos Júnior, também conhecido como Ca Ju, que se juntou aos cantores no palco para apresentar “O Ciclo da Vida” de O Rei Leão.





• Barry Jenkins, o diretor de MUFASA: O REI LEÃO, cumprimentou os fãs empolgados e deu detalhes sobre a nova história original que explora a ascensão improvável do querido rei das Terras do Reino. Os fãs presentes foram os primeiros a assistir ao novo trailer do filme, que estreia nos cinemas no dia 19 de dezembro. O trailer e algumas imagens do filme estão disponíveis para download e compartilhamento.

• Rachel Zegler, protagonista de BRANCA DE NEVE, uma nova versão live-action da fábula clássica, mandou um alô mágico por vídeo para os participantes da D23 Brasil – Uma Experiência Disney, que puderam ver o novo trailer. Mestre, Soneca, Atchim, Feliz, Zangado, Dengoso e Dunga se juntam à mais bela de todas nos cinemas em 20 de março de 2025.

• A plateia pode ter uma prévia do alienígena fugitivo favorito dos fãs do aguardado longa-metragem da Disney LILO & STITCH. A nova versão live-action do clássico de animação sobre a solitária garota havaiana e seu novo amigo extraterrestre que a ajuda a reconstruir a sua família desfeita será lançada nos cinemas em 22 de maio de 2025. Uma nova imagem do filme está disponível.

• TRON: Ares que estreia nos cinemas em 9 de outubro de 2025, não desapontou quando seu protagonista Jared Leto apareceu no telão via vídeo. Os fãs também tiveram o privilégio de ver uma prévia exclusiva do filme, que gira em torno de um programa altamente sofisticado, Ares, que é enviado do mundo digital para o mundo real em uma missão perigosa, marcando o primeiro encontro da humanidade com seres de inteligência artificial.





Os fãs da D23 Brasil ficaram maravilhados com o anúncio de que A Era do Gelo 6 está oficialmente em produção. Manny, Diego, Ellie, Sid, Scrat e Baby Scrat estão voltando para a as telonas em uma aventura épica de animação. Um pequeno vídeo para comemorar o anúncio também foi lançado com o retorno dos membros do elenco Ray Romano, Queen Latifah e John Leguizamo, que também serão acompanhados por Denis Leary e Simon Pegg no novo filme. Mais detalhes e anúncios do elenco serão revelados em uma data futura.





Jonas Rivera, da PIXAR ANIMATION STUDIOS, agradeceu aos fãs pelo apoio dado a DIVERTIDAMENTE 2 — o longa-metragem de animação mais rentável de todos os tempos, que atualmente encabeça a lista dos filmes de maior bilheteria lançados em 2024 (em todo o mundo) e a maior bilheteria da história do cinema na América Latina.





• Produção de Sonhos uma nova série limitada do mundo de DIVERTIDAMENTE, retorna à mente de Riley, onde uma equipe de diretores espera encontrar o próximo sonho de grande sucesso. Os fãs foram presenteados com uma prévia especial da série limitada, além de assistirem ao seu primeiro episódio. Todos os quatro episódios estarão disponíveis no Disney+ em 11 de dezembro de 2024.

• Ganhar ou Perder uma nova série original que será lançada no Disney+ em 19 de fevereiro de 2025, apresenta as histórias entrelaçadas de diferentes personagens enquanto se preparam para um campeonato de softbol. O público teve uma prévia exclusiva da série encantadora.

• O público da D23 Brasil – Uma Experiência Disney foi o primeiro a assistir a um novo trailer exclusivo do próximo longa-metragem da Pixar, ELIO que estreia nos cinemas em 12 de junho de 2025. Os fãs puderam conhecer mais sobre Elio, um garoto fanático pelo espaço com uma imaginação muito ativa e uma grande obsessão pelos extraterrestres que é teletransportado para o Comuniverso, uma organização interplanetária que o confunde com o líder da Terra.

• HOPPERS apresenta Mabel, uma amante dos animais que aproveita a oportunidade de usar uma nova tecnologia para “transferir” a sua consciência para um animal robótico que parece real: um adorável castor. O público assistiu a um conteúdo especial sobre o filme, que será lançado nos cinemas em 2026.

• O público de todo o mundo foi apresentado pela primeira vez a Buzz, Woody e aos demais brinquedos de TOY STORY há quase 30 anos. Agora, os fãs na D23 Brasil – Uma Experiência Disney tiveram a oportunidade de reviver esses momentos icônicos. TOY STORY 5 da Disney e Pixar, chega aos cinemas em 18 de junho de 2026. Desta vez, os brinquedos se encontram com a tecnologia e o trabalho de Buzz, Woody, Jessie e do resto da turma se torna exponencialmente mais difícil quando eles enfrentam uma nova ameaça ao tempo das brincadeiras.

• A família Parr está de volta às telonas em OS INCRÍVEIS 3 Os fãs ficaram encantados ao verem que a sua superfamília favorita tem uma nova aventura em produção.





Jared Bush, da WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS, compartilhou seu entusiasmo com dois próximos longas-metragens que chegarão aos cinemas. Como corroteirista e produtor executivo de MOANA 2 e roteirista e diretor de ZOOTOPIA 2, ele revelou informações exclusivas.





• MOANA 2 chega aos cinemas neste mês, no dia 28 de novembro, e os fãs da D23 Brasil – Uma Experiência Disney tiveram a oportunidade de ver uma prévia do filme. Os protagonistas Auli‘i Cravalho e Dwayne Johnson saudaram os fãs com um alô via vídeo para gerar empolgação com o filme, que começa três anos depois, quando Moana se dispõe a salvar o futuro de seu povo. A superestrela brasileira Any Gabrielly, que dá voz a Moana na dublagem brasileira, interpretou a versão dos créditos finais da nova canção do filme, “Além”.

• Para ZOOTOPIA 2 Bush apresentou uma saudação muito especial em vídeo de Shakira, que anunciou que retornará no novo filme para interpretar Gazelle, a sensação pop de ZOOTOPIA. A sequência do fenômeno global mostra os detetives Judy Hopps e Nick Wilde em uma investigação que os leva a um mistério réptil que chega a Zootopia e vira a metrópole dos mamíferos de cabeça para baixo. Os fãs puderam conferir uma prévia exclusiva do filme, que chega aos cinemas em novembro de 2025.





O UNIVERSO DISNEY EM UM SÓ LUGAR





Na D23 Brasil – Uma Experiência Disney, o público já pode curtir a magia Disney ao longo deste fim de semana, interagindo com um universo de atrações imersivas.

No espaço dedicado à Pixar, os visitantes podem entrar no quarto do Andy, que inclui móveis de proporções gigantes, permitindo que se sintam como mais um dos brinquedos protagonistas de TOY STORY, franquia que celebra seu 30º aniversário.





A área da Marvel conta com surpresas e atividades interativas relacionadas aos próximos lançamentos: CAPITÃO AMÉRICA: UM NOVO MUNDO, THUNDERBOLTS* e Demolidor: Renascido. Nesse mesmo local, os visitantes podem repaginar seu visual, escolhendo um corte de cabelo ao estilo de um Super-Herói na barbearia Marvel by Corleone.





No espaço de Star Wars, fãs de todas as idades têm a oportunidade de testar suas habilidades Jedi em um labirinto de laser e em outras atividades inspiradas em títulos como o próximo lançamento da Lucasfilm, Skeleton Crew, e o fenômeno global The Mandalorian.





A Disney Store, um espaço de 900.000 metros quadrados, oferece mais de mil itens oficiais e produtos exclusivos do evento. Desenvolvida em parceria com o Mercado Livre, a loja conta com roupas, colecionáveis, brinquedos, livros e muito mais das marcas da The Walt Disney Company.





O Palco Disney Moments by Claro é um cenário aberto ao público dedicado aos personagens da Disney, cosplayers, espetáculos ao vivo e esportes. Com uma programação contínua ao longo do dia, os fãs podem curtir pocket shows de Princesas Disney, Mickey Mouse e seus amigos, Toy Story e outros.





Já a ESPN e a Rádio Disney oferecem aos visitantes a experiência de acompanhar transmissões ao vivo com a presença de talentos do esporte e artistas locais, respectivamente.





A magia do Walt Disney World Resort também está presente na D23 Brasil – Uma Experiência Disney, com diversos cenários inspirados nos parques temáticos da Disney, como Hollywood Studios, Animal Kingdom e Epcot, onde os fãs podem tirar fotos. O espaço ideal para conhecer alguns dos personagens da Disney é a área dedicada à Disney Cruise Line.





