D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

O maior evento para fãs da Disney realizado pela primeira vez na América Latina foi concluído com anúncios relacionados ao Disney+, experiências imersivas, surpresas e música ao vivo.

Baixe vídeos e imagens: aqui





O terceiro e último dia da D23 Brasil – Uma Experiência Disney, o evento mais importante para os fãs da Disney que aconteceu pela primeira vez na América Latina, terminou hoje em São Paulo. Ao longo dos três dias, o Transamerica Expo Center recebeu milhares de visitantes de todas as idades, animados para continuar curtindo os painéis, shows ao vivo e experiências imersivas relacionadas às histórias da Disney.





PRÓXIMOS LANÇAMENTOS NO DISNEY+

Ao vivo da Arena D23 by Bradesco/Visa, palco principal do evento, foi anunciado parte do conteúdo da The Walt Disney Company que está chegando à América Latina.

Ao vivo do set em Vancouver, Percy Jackson e as estrelas dos deuses do Olimpo Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri e o co-criador e autor da série Rick Riordan se uniram virtualmente para dar uma espiada na tão esperada segunda temporada do programa, incluindo um vislumbre do cenário do Salão Principal do Acampamento Meio-Sangue, uma demonstração da espada Contracorrente, o raio de Zeus , a adaga de Annabeth e a flauta de Grover. A segunda temporada está atualmente em produção em Vancouver e estreará no Disney+ em 2025.

Os co-criadores de Phineas e Ferb, Dan Povenmire e Jeff 'Swampy' Marsh – que também emprestam suas vozes ao Dr. Heinz Doofenshmirtz e ao Major Francis Monograma, respectivamente – se juntaram ao painel por Vincent Martella , a voz em inglês de Phineas Flynn, para surpreender os fãs com uma prévia exclusiva da nova temporada.

Liza Colón-Zayas e Lionel Boyce , estrelas da série vencedora do Emmy® O Urso foram recebidos com uma ovação de pé da platéia e falaram do sucesso da série que se tornou um verdadeiro fenômeno internacional.

Para todos os fãs de K-POP e BTS, foram apresentados o trailer de JUNG KOOK: I'm Still e Light Shop , os próximos lançamentos que chegarão exclusivamente ao Disney+.

Chandra Wilson , que interpreta a personagem da Dra. Miranda Bailey, e James Pickens Jr. , que interpreta o Dr. Richard Webber, na icônica série Grey's Anatomy , estavam presentes para refletir sobre o impacto cultural da série que cativou o público em todo o mundo. As primeiras 19 temporadas estão disponíveis no Disney+. A 20ª temporada chegará ao serviço de streaming em março de 2025.

Em vídeo gravado exclusivamente para a D23 Brasil – Uma Experiência Disney , Noah Hawley , criador, roteirista e diretor de Alien: Earth, apresentou o novo cartaz e prévia da série televisiva de terror baseada na franquia ALIEN que estreará em breve.

PRODUÇÕES ORIGINAIS BRASILEIRAS CHEGANDO AO SERVIÇO DE STREAMING

O público assistiu a um palco vibrante e cheio de novidades dos próximos lançamentos da Disney+ Original Productions e Star Original Productions.

O apresentador Otaviano Costa recebeu Xuxa no palco da Arena D23 by Bradesco/Visa, que junto com a atriz brasileira Ywyzar , compartilhou uma prévia exclusiva de Tarã , a nova série que conta a história de Gaia e a busca de sua mãe para salvar o Planeta Terra da extinção.

Maria e o Cangaço conta a história da mulher mais importante do cangaço, fenômeno social, político e cultural ocorrido no Brasil no final do século XIX e início do século XX. Isis Valverde e Sérgio Machado marcaram presença e revelaram o novo cartaz e trailer da série.

Foram apresentados conteúdos exclusivos da série esportiva Jogo Cruzado, juntamente com os protagonistas Pedro Amorim e Maria Farkas .

Capoeiras acompanha a história dos jovens capoeiristas Veneno da Madrugada e Noivo da Vida. Raphael Logam , Sérgio Malheiros , Bruno Gissoni e Juliana Alves estiveram presentes na D23 Brasil – Uma Experiência Disney e compartilharam detalhes da nova série.

Conteúdo exclusivo de Amor da Minha Vida surpreendeu o público. A nova série estreia em 22 de novembro e é estrelada por dois melhores amigos que vivenciam sua vida amorosa e seu relacionamento inquebrável. O painel contou com a presença do diretor geral René Sampaio e do criador Matheus Souza , que além de seus papéis principais são diretores de cena ao lado da protagonista Bruna Marquezine , e Sérgio Malheiros , que também protagoniza a série.

O cinema nacional também brilhou no palco da D23 com o anúncio da sequência de 2 grandes sucessos. Depois de Perdida , lançado em 2022, o público poderá se apaixonar por Encontrada , sequência do best-seller de Carina Rissi. O novo longa-metragem mantém Giovanna Grigio e Bruno Montaleone como casal de protagonistas. A terceira produção de Nosso Lar , série de filmes que debruça sobre o espiritismo, foi anunciada pelo diretor Wagner de Assis . Nosso Lar 2 , lançado em 2024, foi recordista de bilheteria, tendo sido visto por mais de 4 milhões de pessoas.

E a sequência de novidades para o cinema contou com o lançamento de teasers e making off das estreias de 2025. Rio de Sangue , estrelado por Giovanna Antonelli e Alice Wegmann , conta a história de uma policial jurada de morte pelo alto escalão do narcotráfico. Maurício , retrata a vida e a obra de Maurício de Souza, uma das maiores personalidades do entretenimento brasileiro. E 100 Dias retrata o grande feito do navegante e escritor Amyr Klink, interpretado por Filipe Bragança.

Carlos Saldanha , diretor de 100 Dias, anunciou ao lado da cantora Maria Gadu um outro novo trabalho: Os Saltimbancos , animação inspirada no clássico musical infantil. Já José Junior , do Afroreggae, anunciou o início de filmagem de Na Linha de Fogo, filme que gira em torno da luta pelo controle territorial entre traficantes e forças policiais, e mostra o impacto devastador dessa guerra na vida das pessoas que vivem nas favelas do Rio de Janeiro.

O grande encerramento da noite ficou por conta do filme MMA - Meu Melhor Amigo , que tem Marcos Mion como protagonista , e contou com exibição de trecho que emocionou o público . O filme acompanha Max Machadada (Marcos Mion), um grande campeão de MMA que está enfrentando o fim de sua carreira, quando descobre ser pai de um menino autista de 8 anos e precisa enfrentar dois desafios: compreender seu filho e conquistar seu carinho, e se preparar para a maior luta da carreira, a sua última chance de uma grande volta.





PALCO MOMENTS

As atrações do Palco Moments não deixaram ninguém ficar parado! O público curtiu muita música, dança e animação, sempre com a apresentação dos hosts Luciano Amaral e Patrícia Liberato.





O dia contou com uma sequência de pocket shows, começando com Fãs de Carterinha Com Mickey & Amigos, depois Toy Story 30 Anos e Além e Princesas No Pop - As músicas das Princesas da Disney de um novo jeito.

A banda Fresno fez a alegria dos fãs durante o Show Rádio Disney, em seguida, aconteceu o Encontro de Cosplayers, apresentado por Luciano Amaral e Dani Calabresa, com premiação para os 3 melhores do dia.

O Palco Moments ainda reservou um espaço especial para as amadas séries internacionais de Disney +, celebrando Phineas & Ferb, Grey’s Anatomy e The Bear. A cena nacional também teve espaço especial, com apresentação das produções nacionais em séries e cinema.





DISNEY INSTITUTE E CARREIRAS NA DISNEY

Por sua vez, o Disney Institute ofereceu uma sessão exclusiva sobre os princípios que sustentam o lendário serviço da Disney. Com a ajuda do Disney Careers, o público pôde conhecer as oportunidades profissionais em todos os segmentos de negócios da Disney Brasil.





Sobre a D23 Brasil – Uma Experiência Disney

A D23 Brasil – Uma Experiência Disney é uma vitrine do que há de melhor em narrativa criativa e inovação de toda a The Walt Disney Company. Este evento de três dias reúne espaços e programações especiais dedicadas a Disney, Marvel, Star Wars, Pixar, ESPN, National Geographic, Disney Parks, Star e Rádio Disney, onde os fãs terão oportunidade de explorar o melhor em conteúdo criativo e participar de experiências interativas. Para mais detalhes sobre o evento, acesse d23brasil.com.





Sobre a The Walt Disney Company Brazil

Como parte da The Walt Disney Company Latin America, o escritório do Brasil é responsável pela marca Disney e seus negócios em todo o país, garantindo aos brasileiros a possibilidade de receber a Disney em suas casas, através da televisão, streaming e entretenimento online, videogames e produtos de consumo, além da oportunidade de assistir a espetáculos e filmes nos cinemas.