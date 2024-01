Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

O maior evento de fãs da Disney será realizado pela primeira vez em São Paulo

Em um anúncio emocionante feito nesta quarta-feira (10), a Disney relevou planos para a expansão global da experiência D23, que chegará à América Latina pela primeira vez.

Desde 2009, o D23 realiza grandes eventos voltados para fãs em Anaheim (Califórnia) que reúnem o melhor da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, e muito mais, e agora, os entusiastas brasileiros terão a oportunidade única de se envolver nessa experiência mágica.

O fã clube oficial da The Walt Disney Company, D23, fundado em 2009, carrega um significado especial, com o “D” representando Disney e o “23” como referência ao ano em que Walt Disney inaugurou seu primeiro estúdio em Hollywood em 1923. A chegada de uma experiência D23 ao Brasil promete ser um capítulo memorável na história dos fãs brasileiros da Disney, fortalecendo ainda mais a conexão mágica entre os fãs e as histórias e personagens que tanto amam.

Renato D’Angelo, country-manager da Disney no Brasil, expressou entusiasmo com o anúncio: “Estamos radiantes em trazer a experiência D23 para o Brasil, dando aos fãs locais a oportunidade de vivenciar a magia da Disney de forma única e significativa”.

Mais detalhes serão revelados em breve sobre como os fãs brasileiros poderão aproveitar essa experiência inigualável.