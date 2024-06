PERGUNTAS FREQUENTES

1. INFORMAÇÕES GERAIS DO EVENTO





Qual é a data do evento?

A D23 Brasil acontecerá nos dias 8, 9 e 10 de novembro de 2024.





Onde será o evento?

A D23 Brasil acontecerá no Transamerica Expo Center, localizado na Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro, São Paulo – SP.





Qual é o horário de funcionamento do evento?

A D23 Brasil acontecerá das 10h às 20h.





Quando os ingressos estarão disponíveis para compra?

Os ingressos para a D23 Brasil estarão disponíveis para compra a partir do dia 10 de junho em uma pré-venda de três dias exclusiva para clientes dos cartões de crédito e débito Bradesco/Visa.

A partir do dia 14 de junho os ingressos estarão disponíveis para o público geral.





Onde compro o meu ingresso para a D23 Brasil?

A compra de ingressos será realizada exclusivamente por meio da Eventim, loja oficial de ingressos do evento. Para mais informações, acesse o link: https://www.eventim.com.br.





Qual o valor dos ingressos?

A D23 Brasil contará com duas modalidades de ingressos, confira abaixo:





Regular - Escolha um dia para viver essa magia!

Seja parte da experiência única da D23 escolhendo o dia que melhor se adapta a você.

Sexta-feira, 08/11/2024: R$349,90;

Sábado, 09/11/2024: R$399,90;

Domingo, 10/11/2024: R$399,90.





Magic Pass - Três dias de muita emoção!

Viva intensamente a D23 ao longo de três dias repletos de magia e diversão: R$999,90.





Qual será a classificação indicativa do evento?

A D23 Brasil possui classificação livre, no entanto, o evento é recomendado para a faixa etária acima de 10 anos.

ATENÇÃO: Menores de 18 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.





Crianças a partir de quantos anos precisam de ingresso?

Crianças de até 3 anos de idade não precisam de ingresso para entrar no evento, é necessário levar apenas um documento oficial comprovando a idade. Todas as crianças com 3 anos ou mais deverão ter um ingresso para entrada no evento.





Crianças de 3 a 6 anos são consideradas automaticamente meia-entrada, não sendo necessária a comprovação estudantil dentro dessas idades.





O evento terá ingresso meia-entrada?

É assegurado o benefício do pagamento de meia-entrada, sujeito à limitação, para crianças de 3 a 6 anos, estudantes, idosos, pessoas com deficiência e seus acompanhantes, além de jovens de 15 a 29 anos, comprovadamente carentes, em espetáculos artístico-culturais e esportivos. O benefício também é concedido aos professores, diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares do quadro de apoio das escolas públicas Municipais e Estaduais de ensino de São Paulo.





É obrigatória a apresentação do documento comprobatório da condição de beneficiário no acesso ao evento.





Terão cadeiras de rodas, cadeiras motorizadas e carrinhos de bebê disponíveis para uso no evento?

Cadeiras de rodas, cadeiras motorizadas e carrinhos de bebê devem ser pessoais, não sendo fornecidos pelo evento.





Tenho um bebê em período de amamentação. O evento terá um espaço disponível para as nossas necessidades?

Para garantir o conforto, haverá um espaço exclusivo dedicado à amamentação e fraldário. No entanto, é válido ressaltar que a D23 Brasil é recomendada para a faixa etária acima de 10 anos.





Tenho uma criança de colo. Posso entrar com carrinho de bebê?

Queremos que essa experiência seja a mais confortável para toda a família, por isso, além do carrinho, sugerimos o uso de "cangurus" e dispositivos similares para facilitar a mobilidade. No entanto, é válido ressaltar que a D23 Brasil é recomendada para a faixa etária acima de 10 anos e que os itens citados devem ser pessoais dos visitantes, não sendo fornecidos pelo evento.





Posso aguardar na fila do evento durante a noite?

Para a saúde e segurança de todos os convidados, a fila durante a noite não estará disponível para a D23 Brasil e não será permitida ao redor do perímetro do Transamerica Expo Center.





O evento será pet friendly?

Infelizmente, devido à estrutura e experiências oferecidas pela D23, não é possível integrar os membros de quatro patas da família. No entanto, é permitida a entrada de cães guias e/ou cães de assistência emocional.





Tenho um cão guia ou de assistência emocional, nossa entrada é permitida?

A lei 11.126/05 prevê o direito do acompanhamento de pessoas com deficiência visual pelos seus cães-guias em locais e meios de transporte abertos ao público. Dessa forma, caso você tenha um cão para esse tipo de apoio, é possível entrar no evento desde que esteja seguindo as regras abaixo:

● Coleira e guia são obrigatórias nos cães;

● A coleira deve, obrigatoriamente, ter uma plaqueta de identificação;

● Apresentação da carteira de identificação de Cão Guia emitida pelo órgão competente;

● Apresentação da carteira de vacinação atualizada, com comprovação da vacinação múltipla e anti-rábica, assinada por médico veterinário com registro no órgão regulador da profissão.





Para cães de assistência emocional, além das regras citadas acima, é necessário apresentar um laudo atualizado, contendo os dados do portador e do cão, emitido por um psiquiatra, comprovando a necessidade do cão de assistência emocional para o bem-estar da pessoa.





É permitido a entrada com alimentos?

Será permitida a entrada de alimentos no evento desde que estejam em suas embalagens originais lacradas.

Será permitido levar água em garrafas ou copinhos de plástico lacrados. Squeezes não são permitidos.





O público será submetido a uma revista na entrada com a remoção de objetos não autorizados no acesso à D23 Brasil. Não será permitida a entrada de pessoas que se recusarem a se desfazer dos objetos não autorizados, ou que apresentem qualquer comportamento inadequado e contrário à ordem pública.





O que não posso levar para a D23 Brasil?

Na entrada do evento o público será submetido a uma revista com a remoção de objetos não autorizados ao acesso à D23 Brasil.





Atenção: não será permitida a entrada de pessoas que recusarem a se desfazer dos objetos não autorizados, ou que apresentarem qualquer comportamento inadequado e contrário à ordem pública.





Considerando a segurança de todos, não serão admitidos objetos que possam ser considerados perigosos, tais como:

- Embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo “tupperware”);

- Latas;

- Capacetes;

- Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, canivetes, etc.);

- Cadeiras/banquinhos;

- Objetos pontiagudos;

- Objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha);

- Fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

- Bebidas alcoólicas;

- Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

- Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não;

- Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

- Não é autorizada a entrada de acessórios como: lentes, tripés, pau de selfie, câmera boom e estabilizador de câmera.





Sob hipótese alguma realizaremos a custódia de objetos não permitidos, os mesmos devem ser descartados pelo proprietário antes de acessar o evento.





O evento terá acessibilidade?

Sim, consulte o item 3 no F.A.Q. para encontrar todas as informações necessárias sobre acessibilidade no evento.





Banheiros estarão disponíveis no local?

Sim, no local há banheiros disponíveis, inclusive para pessoas com deficiência.





O evento terá praça de alimentação?

Sim, o evento contará com uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas.





O local terá guarda-volumes?

Sim, o evento oferecerá essa comodidade com diversos armários espalhados nas áreas de serviços. No entanto, as vagas nos armários são limitadas e não podem ser reservadas previamente.





O local é de fácil acesso com transporte público ou aplicativos de corrida?

Sim, a estação de metrô Santo Amaro (linha 5-Lilás) está situada a 900 metros do Transamerica Expo Center.





O local terá estacionamento?

Sim, entretanto, as vagas disponíveis no local são limitadas. Recomendamos os estacionamentos próximos ao Transamerica, transporte público ou aplicativos de transporte.





Serão implementadas medidas de distanciamento e segurança [COVID-19]?

As medidas de distanciamento e segurança relacionadas à COVID-19 serão implementadas de acordo com as orientações dos órgãos competentes nas datas da D23 Brasil.





Como posso solicitar o credenciamento para imprensa?

Mais informações serão divulgadas em breve.





2. AGENDA, CONTEÚDO E PAINÉIS





Onde posso conferir a agenda para cada dia?

Em breve, através do site oficial da D23 Brasil, você terá acesso à agenda, horários e novidades sobre as experiências. Fique atento às atualizações em nosso site d23brasil.com e em nosso perfil no Instagram @disneybr.





Posso tirar fotos e gravar as experiências?

Sim, a D23 é uma oportunidade incrível para mergulhar no mundo mágico da Disney! Você pode tirar fotos e gravar vídeos para uso pessoal durante o evento, desde que siga algumas regras:

● Para garantir uma experiência agradável para todos, o flash da câmera deve estar desligado durante os painéis;

● Respeite os outros participantes, evite tirar fotos ou filmar pessoas sem permissão;

● Esteja atento às áreas com restrições para fotografia e filmagem! Algumas apresentações, painéis e espaços do evento podem possuir restrições que serão devidamente sinalizadas.





Lembre-se: fotos e vídeos para uso comercial ou profissional não são permitidos sem autorização prévia da Disney.





Será possível reservar acesso aos painéis?

O acesso aos painéis está sujeito à lotação do auditório. É necessário reservar a sua entrada ao auditório com antecedência. As vagas serão liberadas a partir de outubro de 2024, em dia a ser confirmado, através do site d23brasil.com.





A D23 Brasil contará com Meet&Greet com personagens / talentos?

A D23 Brasil não contará com programação de Meet&Greet com personagens e artistas.





3. ACESSIBILIDADE





A experiência é acessível para pessoas surdas ou com deficiência auditiva?

Sim, haverá ferramentas de acessibilidade nos palcos e em algumas ativações. Mais informações em breve.





A experiência é acessível para pessoas com deficiência visual?

Sim, haverá ferramentas de acessibilidade nos palcos e em algumas ativações. Mais informações em breve.





A experiência é acessível para pessoas com diversidade funcional?

Sim, o evento acontecerá em pavilhões planos com rampas de acesso, sinalização adequada e sanitários acessíveis.





A experiência é acessível para pessoas neurodivergentes?

Sim, no entanto, é válido ressaltar que o evento atrairá um grande número de visitantes e oferecerá diversos estímulos sensoriais. Para garantir o conforto de todos, disponibilizaremos um espaço exclusivo dedicado à descompressão, no qual forneceremos kits sensoriais para aqueles que necessitarem, além de equipes de acolhimento. Mais informações em breve.





4. INGRESSOS





Onde compro o meu ingresso para a D23 Brasil?

A compra de ingressos será realizada exclusivamente por meio da Eventim, loja oficial de ingressos do evento. Para mais informações, acesse o link: https://www.eventim.com.br.





Preciso imprimir meu ingresso?

Os ingressos poderão ser digitais, apresentados pelo celular, ou físicos, com impressão feita pelo cliente.





Como funciona a Política de Compra dos ingressos da D23 Brasil?

Todos os detalhes sobre a política de compra estão disponíveis nos termos e condições gerais da Eventim, acesse o link: https://www.eventim.com.br/help/terms/





Consigo comprar ingressos no local do evento?

É possível adquirir ingressos no local do evento, porém estará sujeito à disponibilidade.





Posso transferir o meu ingresso para outra pessoa?

Sim, a Eventim permite até duas trocas de titularidade por ingresso. Para conferir todas as regras, acesse o link: https://help.eventim.com.br/hc/pt-br/sections/12208956624791-D%C3%BAvidas-ap%C3%B3s-a-compra





Qual o prazo máximo para fazer a transferência de titularidade do meu ingresso?

A transferência da titularidade do ingresso pode ser feita até sete dias antes do evento.





Posso trocar a data do ingresso comprado?

Cada ingresso é válido somente na data para a qual foi emitido. Caso deseje alterar a data, será necessário solicitar o cancelamento integral do ingresso, seguindo as regras específicas, incluindo aquelas relacionadas a reembolsos e/ou restituição de valores da Eventim. Após o cancelamento, será preciso efetuar uma nova compra, sujeita à disponibilidade de ingressos para as datas desejadas. Não há garantia de disponibilidade nem aplicação de descontos promocionais ou legais.





Após realizar a compra, onde encontro meu ingresso?

Você pode acessar seu e-ticket através do histórico de compras no site da Eventim ou do e-mail de confirmação de compra. Recomendamos que você baixe o seu e-ticket antes de chegar ao evento. Além disso, "prints" do QR Code podem não ser lidos na entrada do evento, pois a qualidade pode ser perdida ao converter o QR Code em imagem.





Posso postar o meu ingresso da D23 Brasil nas redes sociais?

Não recomendamos. O seu ingresso é um produto único, ou seja, após sua compra ele não estará mais disponível para venda e deve ser guardado e protegido de cópias, do acesso de terceiros e de divulgação (inclusive por meio das redes sociais, e aplicativos de conversas), evitando a ação de fraudadores. O ingresso possui um código validador único (de barras ou QR Code) e concede somente uma entrada ao evento, a qual é registrada e armazenada em sistema.





O que devo fazer caso perca meu ingresso por qualquer eventualidade?

A organizadora e a Eventim não assumem responsabilidade por não comparecimento ao evento devido a perda de ingressos, atrasos, desistência ou quaisquer outras circunstâncias imprevistas. Portanto, não será possível solicitar ressarcimento ou devolução do valor pago pelo ingresso. Caso os ingressos sejam perdidos, furtados, roubados ou impressos mais de uma vez, apenas o primeiro portador ao passar pelo leitor terá acesso ao evento, não sendo possível solicitar reimpressões ou uma segunda via do ingresso, tendo as demais cópias do ingresso o acesso negado ao evento.





Encontrei os ingressos para a D23 Brasil em outra plataforma com desconto, posso comprar?

A bilheteria oficial do evento é a Eventim. Não nos responsabilizamos por ingressos adquiridos em canais de vendas não oficiais.





Até quando estará disponível a compra de ingressos para a D23 Brasil?

A venda dos ingressos estará disponível até a data do evento, ou enquanto houver disponibilidade.





É permitido adquirir mais de um ingresso?

Sim, é possível realizar a compra de até 4 ingressos por CPF. Durante o processo de aquisição, o cliente deverá fornecer as informações necessárias (nome, e-mail, data de nascimento e CPF) para cada ingresso adquirido.





Quais são as formas de pagamento para comprar o ingresso do evento?

A plataforma aceita pagamento através de cartões de crédito (Visa, Mastercard, American Express e Elo) e, em momentos em que a plataforma da Eventim não está com alta demanda, PIX.





Em quanto tempo após a compra receberei a NF do meu ingresso?

O ingresso é um comprovante fiscal.





Consigo cancelar meu ingresso?

Consulte a política de compras no site da Eventim: https://www.eventim.com.br/





Se eu adquirir mais de um ingresso, é possível cancelar apenas um deles?

Consulte a política de compras no site da Eventim: https://www.eventim.com.br/





Qual o prazo para cancelamento?

Encontre todos os requisitos para solicitação de cancelamento no link: https://help.eventim.com.br/hc/pt-br/articles/4409788308119-Posso-cancelar-meus-ingresso-e-obter-o-reembolso





Qual o prazo para o reembolso?

Encontre todos os requisitos para solicitação de reembolso no link: https://help.eventim.com.br/hc/pt-br/articles/4409788308119-Posso-cancelar-meus-ingresso-e-obter-o-reembolso