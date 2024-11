NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

Além disso, Disney Experiences esteve presente no Transamérica Expo Center de São Paulo com uma apresentação especial sobre os Parques Disney, Disney Cruise Line e a colaboração com a Epic Games.

A segunda jornada da D23 Brasil – Uma Experiência Disney trouxe novidades dos estúdios Lucasfilm, 20th Century Studios e Marvel Studios que encantaram o público com informações, prévias, trailers e surpresas que destacaram os próximos filmes e séries a serem lançados nos cinemas e no streaming. Por sua vez, Disney Experiences surpreendeu os fãs com imagens exclusivas de novas atrações e shows que estão em desenvolvimento para os próximos anos nos Parques e Cruzeiros ao redor do mundo.

Este evento extraordinário para os fãs da Disney, que acontece até amanhã no Transamérica Expo Center, em São Paulo, conta com uma ampla programação, incluindo diversos painéis e apresentações, atividades na área de exposição e uma loja Disney Store desenvolvida em colaboração com o Mercado Livre.

Otaviano Costa e Carol Moreira Studio mais uma vez foram os anfitriões do painel por onde passaram diversos talentos internacionais, entre eles Rami Malek (OPERAÇÃO VINGANÇA) Charlie Cox e Vincent D’Onofrio (Demolidor: Renascido), David Harbour (THUNDERBOLTS*) e Anthony Mackie e Danny Ramirez (CAPITÃO AMÉRICA: ADMIRÁVEL MUNDO NOVO). O evento também contou com a participação do diretor James Cameron (AVATAR: FOGO E CINZAS), ao vivo diretamente da Nova Zelândia, e dos executivos da Marvel Studios, Kevin Feige, produtor e presidente, e Brad Winderbaum, diretor de streaming, televisão e animação. Juntos, eles animaram o público de São Paulo e celebraram os próximos lançamentos do The Walt Disney Studios.

A LUCASFILM transportou os fãs para uma galáxia muito, muito distante, apresentando os próximos títulos a serem lançados.

O ator Jude Law saudou os fãs em uma mensagem pré-gravada antes de apresentar uma visão especial de Skeleton Crew, uma nova série Star Wars que estreia no Disney+ em 3 de dezembro de 2024, com os primeiros episódios.

Representando a segunda temporada da série aclamada pela crítica e indicada ao Emmy®, ANDOR, o androide B2 EMO deslizou pelo palco para cumprimentar os fãs, gerando uma explosão de emoção. A data de estreia no Disney+, 22 de abril de 2025, foi revelada, e o público pôde assistir a uma prévia especial da série. O aclamado thriller ANDOR retorna para sua tão aguardada conclusão. Os 12 episódios da segunda temporada continuam a história de Cassian Andor e da emergente aliança rebelde durante os intensos quatro anos prévios ao descobrimento da Estrela da Morte e aos eventos de ROGUE ONE. A primeira temporada mostrou a transformação de Cassian, de um cínico desconhecido a um voluntário revolucionário. Na segunda temporada de Andor, veremos sua transformação de soldado a líder e herói rumo ao seu destino épico. Desde a primeira cena, a história de Cassian ativou uma rede cada vez maior de aliados e inimigos. Nesta temporada, esses relacionamentos irão se intensificar à medida que o horizonte da guerra galáctica se aproxima. Todos serão postos à prova e, à medida que a tensão aumenta, aumentarão traições, os sacrifícios e as agendas conflitantes.

Em um vídeo pré-gravado, o diretor Jon Favreau e o produtor Dave Filoni deram uma prévia especial de THE MANDALORIAN & GROGU, com seu título em inglês, o próximo longa-metragem de Star Wars que estreia nos cinemas em 21 de maio de 2026. Estrelado por Pedro Pascal e Sigourney Weaver, dirigido por Jon Favreau e produzido por Kathleen Kennedy, Favreau, Filoni e Ian Bryce, esta emocionante nova aventura na jornada de THE MANDALORIAN & GROGU se encontra atualmente em produção.





Os dois próximos filmes da 20TH CENTURY STUDIOS encantaram o público da D23 Brasil – Uma Experiência Disney.

O ator e produtor Rami Malek subiu ao palco para compartilhar detalhes sobre OPERAÇÃO VINGANÇA e apresentar uma prévia especial. O thriller de espionagem e ação estreia nos cinemas em 10 de abril de 2025. O público foi o primeiro a assistir a um novo trailer do filme, que apresenta Charlie Heller (Malek), um criptógrafo da CIA brilhante, mas profundamente introvertido, cuja vida sofre uma reviravolta dramática quando sua esposa é assassinada e em um n atentado terrorista em Londres. Ao ver que seus superiores não investigam o caso, ele decide agir por conta própria e embarca em uma perigosa jornada ao redor do mundo para encontrar os responsáveis.

James Cameron participou ao vivo da Nova Zelândia para falar sobre AVATAR: FOGO E CINZAS e compartilhar cinco novas peças de artes conceitual do filme. AVATAR: FOGO E CINZAS leva os espectadores de volta a Pandora em uma nova aventura imersiva com o ex-fuzileiro transformado em líder Na'vi, Jake Sully (Sam Worthington), a guerreira Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) e a família Sully. O filme estreia exclusivamente nos cinemas em 19 de dezembro de 2025. As novas artes conceituais já estão disponíveis.

Kevin Feige, da MARVEL STUDIOS, agradeceu aos fãs pelo enorme sucesso de DEADPOOL & WOLVERINE, que bateu o recorde de bilheteira este ano e chega ao Disney+ em 12 de novembro. Além disso, compartilhou uma saudação especial do astro e produtor do filme Ryan Reynolds.

CAPITÃO AMÉRICA: ADMIRÁVEL MUNDO NOVO é estrelado por Anthony Mackie , que faz sua estreia nos cinemas como Capitão América. Além disso, o próprio Falcão, Danny Ramirez , subiu ao palco para falar sobre o filme, que será lançado nos cinemas em 13 de fevereiro de 2025 , e apresentou um clipe e um trailer inédito com o público da D23 Brasil – Uma Experiência Disney . O trailer, pôster e imagens do filme já estão disponíveis.

A plateia empolgada recebeu David Harbour , protagonista de THUNDERBOLTS* , que falou sobre o próximo filme de ação e aventura, no qual interpreta o Guardião Vermelho. Florence Pugh , que interpreta Yelena Belova, gravou uma saudação especial para os visitantes e compartilhou uma prévia especial do filme que apresenta a irreverente equipe formada pelos membros menos esperados do MCU. THUNDERBOLTS* estreia nos cinemas em 1 de maio de 2025 . O trailer e imagens do filme já estão disponíveis.

Tendo como cenário um vibrante mundo retrofuturista inspirado nos anos 1960, O QUARTETO FANTÁSTICO: PRIMEIROS PASSOS , da Marvel Studios, apresenta a primeira família da Marvel. O público teve uma prévia exclusiva do próximo filme, que chega aos cinemas em 24 de julho de 2025 .

Brad Winderbaum exibiu um vídeo especial das próximas produções da Marvel Animation, e compartilhou com o público informações acerca de duas séries animadas que estão por vir, além de uma série live-action muito aguardada que será lançada no Disney+.

O público foi o primeiro a ver um trailer exclusivo e pôster comemorando a terceira e última temporada da popular série What If…? O clímax da aventura através do tempo e do espaço, a terceira temporada traz personagens clássicos tomando decisões inesperadas que transformarão seus mundos em versões alternativas espetaculares do MCU. Com uma mistura de gêneros, cenas ainda mais espetaculares e novos personagens, a série estreia em 22 de dezembro no Disney+. O trailer estará disponível na segunda-feira, 11 de novembro.

O público teve uma prévia de Your Friendly Neighborhood Spider-Man , uma nova série original de animação da Marvel Animation, que será exibida a partir de 29 de janeiro de 2025 no Disney+. A série acompanha Peter Parker em sua trajetória para se tornar um herói, com uma jornada como nunca vimos antes e um estilo que celebra as raízes do personagem nos quadrinhos antigos.

Charlie Cox e Vincent D’Onofrio surpreenderam os fãs subindo ao palco para compartilhar detalhes e uma prévia especial de Demolidor: Renascido , da Marvel Television, que estreia no Disney+ em 5 de março de 2025 . Cox interpreta um advogado cego com grandes habilidades que luta por justiça através de seu movimentado escritório de advocacia, enquanto o ex-chefe da máfia Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) persegue seus próprios objetivos políticos em Nova York.





30° ANIVERSARIO DE TOY STORY

No painel do 30º aniversário de TOY STORY, Jonas Rivera, vice-presidente executivo de produção cinematográfica da Pixar, e os animadores brasileiros Priscila Vertamatti e Claudio De Oliveira se reuniram para celebrar o 30° aniversário de TOY STORY, compartilhando histórias dos bastidores e revelando uma arte conceitual inédita do próximo TOY STORY 5. A arte conceitual já está disponível.





DISNEY EXPERIENCES

Larissa Manoela recebeu Josh D’Amaro, chairman da Disney Experiences da The Walt Disney Company, que apresentou as novidades sobre os Parques Disney, Disney Cruise Line e a colaboração com Epic Games. O palco também vibrou ao ritmo de coloridos shows musicais e apresentações ao vivo de Any Gabrielly e Larissa Manoela.

Junto com Michael Hundgen, da equipe da Walt Disney Imagineering, D’Amaro compartilhou detalhes sobre novas áreas, atrações e shows em desenvolvimento, inspirados nos clássicos Vilões da Disney, MONSTROS S.A., CARROS, INDIANA JONES, ENCANTO, AVATAR, O REI LEÃO, MOANA, HÉRCULES. Imagens exclusivas foram exibidas para o público presente na D23 Brasil – Uma Experiência Disney. Quatorze novas atrações baseadas nessas histórias chegarão aos Parques Disney de todo o mundo.

Kevin Feige, produtor e presidente da Marvel Studios, juntou-se a D'Amaro para falar sobre a expansão do Avengers Campus no Disneyland Resort, que contará com duas novas atrações: Stark Flight Lab e Avengers Infinity Defense. Além disso, o painel incluiu informações sobre a extensa colaboração da Disney com Epic Games e como o poder da narrativa Disney será levado para este novo e dinâmico ambiente. Eles contaram como os personagens e histórias mais icônicos do mundo irão convergir em um universo conectado, onde os fãs poderão assistir, jogar e até mesmo criar suas próprias histórias Disney.





PALCO MOMENTS

Entre shows, lançamentos e apresentações, o Palco Moments garantiu muita diversão aos presentes no segundo dia da D23 Brasil do início ao fim do evento.

• Logo pela manhã, os fãs foram surpreendidos quando o host Luciano Amaral (ESPN) apresentou detalhes do jogo Marvel Rivals, que será lançado em dezembro deste ano, trazendo uma vasta seleção de super-heróis e supervilões de todo o Multiverso Marvel, para o jogo PvP em equipe. Após isso, foi apresentado o Lucão Disney Hits by Claro.

• Em seguida, toda a emoção das princesas mais queridas encantou o público com o Disney Princesas o Espetáculo tocou o coração de crianças e adultos.

• A emoção seguiu quando a host Patricia Liberato subiu ao palco para apresentar o Pocket Show Fãs de Carteirinha com Mickey & Amigos e, pouco tempo depois, o Pocket Show Princesas no Pop, levando à D23 Brasil as músicas das Princesas de um novo jeito.

• Na sequência, Luciano Amaral voltou ao palco para dar início ao Momento Pixar, que seguiu com o pocket show Toy Story 30 Anos e Além, celebrando três décadas de uma das franquias mais queridas do cinema.

• Os cosplayers garantiram a diversão dos presentes, quando Luciano Amaral e Dani Calabresa realizaram o encontro e competição de cosplays, garantindo uma animada premiação aos três melhores.

• Mais tarde, os hosts Felipe Motta e Ari Aguiar testaram os fãs de basquete Gameshow ESPN & NBA: Prove que Você é um MVP.

• Finalizando o dia com toda a emoção que ele merece, Patricia Liberato voltou ao palco para chamar o cantor Vitor Kley para presentar de forma exclusiva o público com um pocket show, performando seus maiores sucessos na D23 Brasil.





MUITA DIVERSÃO NO SHOWROOM DO DISNEY+

No espaço dedicado ao Disney+, os fãs podem explorar a vasta biblioteca de histórias disponíveis na plataforma de streaming em um espaço 360º que garante atividades interativas em uma experiência imersiva.

• No estande de Percy Jackson e Os Olimpianos, o público entra de cabeça no Caminho do Semideus, onde os fãs da série entram em uma experiência imersiva em cenários icônicos, passando pelo Oráculo dos Delfos e uma aventura incrível no Acampamento Meio-Sangue.

• Os amantes da série O Urso, da FX, podem mostrar suas habilidades e provar que seriam capazes de trabalhar no restaurante de Carmy Berzatto no incrível estande que traz para a D23 Brasil a cozinha da produção, além de atividades interativas.





DIVERSÃO COM GAMES

No espaço Gaming o público enfrenta os desafios de jogos incríveis como Spider Man 2, Marvel Rivals, Marvel vs Capcom Fighting Collection, Star Wars Outlaws, Star Wars Lego Fortnite Epic e Star Wars Jedi Survivor, além de tirar fotos espetaculares nos ambientes dos principais games da Marvel e Star Wars em cenários especiais.





GASTRONOMIA

Ao longo de todo estande, espaços gastronômicos com diversas opções podem ser encontrados pelo público, trazendo uma variedade de lanches, pratos, doces e snacks aos presentes.

Através do pavilhão, estão presentes estandes de marcas como Bauducco, Nutty Bavarian, Dr. Peanut, Patties Burguer, Tang, Baked Potato e Bacio di Latte.





