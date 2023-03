O Gavião Arqueiro ainda tem algumas flechas guardadas na manga

Final da temporada da série do MCU, disponível no Disney+, antecipa surpresas e promete mais ação.





Algumas semanas atrás, descobrimos o que Clint Barton, mais conhecido como Hawkeye, o Gavião Arqueiro, tem feito ultimamente. Também constatamos que seus planos nem sempre saíram da maneira que esperava: o que se antecipava como um Natal ideal com sua família acabou se tornando uma nova missão de alta prioridade. O sexto e último episódio da série do MCU estará disponível no Disney+ a partir de 22 de dezembro.

A roupa e o equipamento de Ronin, a identidade que o Gavião Arqueiro adotou durante o Blip, caíram em mãos erradas e o próprio herói teve que intervir para evitar que as coisas piorassem. De alguma forma, ele conseguiu. Mas, ao mesmo tempo, Hawkeye teve a sorte de encontrar a melhor arqueira de sua geração, Kate Bishop.

Ambos os especialistas em arco e flecha juntaram forças para atingir seus objetivos, que começaram separadamente, mas no quarto episódio acabaram se conectando à mesma figura: Jack Duquesne. Um mistério de assassinato, um grupo de mafiosos vestidos com roupas de ginástica, uma antagonista surda, um cão adorável e um retorno inesperado apimentaram os cinco primeiros episódios de O Gavião Arqueiro para antecipar um resultado como poucos outros.

Em meio a toda a ação e alguns momentos muito emocionantes, o espírito natalino se prepara para explodir no desenlace da série de Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, que deu as boas-vindas a talentos como Alaqua Cox e Vera Farmiga, que fizeram sua estreia no MCU. Os fãs esperam que ele acompanhe Kate Bishop em sua nova vida como uma quase Vingadora.

Enquanto aguardamos o desfecho de O Gavião Arqueiro, que certamente abrirá novas portas no MCU, as últimas aventuras da Marvel Studios já estão disponíveis para serem desfrutadas no catálogo Disney+. Viúva Negra e Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis fornecem a dose ideal de ação para estar em sintonia com Clint e Kate. Eternos também será adicionado em 12 de janeiro, com uma história única sobre seres de outro planeta.