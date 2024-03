Relatórios de Transparência e Igualdade Salarial de Gênero

O Governo Federal do Brasil preparou o Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Gênero para todas as empresas com mais de 100 funcionários de acordo com a Lei 14.611, o qual estipula que a partir de 31 de março, todas as empresas devem publicar o documento em suas plataformas internas e externas. Os documentos da TWDC e da ESPN incluem dados coletados em 2022.





Clique aqui e veja o Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens da TWDC.

Clique aqui e veja o Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens para a ESPN.