Em Março publicamos o primeiro Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens para o ano de 2025, de acordo com a Lei 14.611.





Clique aqui e veja o primeiro Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens da TWDC para o ano de 2025.





Clique aqui e veja o primeiro Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens da ESPN para o ano de 2025.





Para este primeiro relatório de 2025 identificamos que não se faz necessária a revisão dos dados de nossas diretrizes de transparência e igualdade salarial do grupo Disney, já que trata-se de dados comparativos do primeiro semestre de 2024, periodo utilizado para elaboração de nossa diretriz. Conheça nossas diretrizes de transparência e igualdade salarial do Brasil clicando aqui.