Agora no dia 30 de Setembro publicamos o segundo Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens de acordo com a Lei 14.611.

Clique aqui e veja o segundo Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens da TWDC.

Clique aqui e veja o segundo Relatório de Transparência e Igualdade Salarial de Mulheres e Homens da ESPN.

Com relação aos novos relatórios temos duas considerações a serem realizadas:

O governo menciona ao final do relatorio que o mesmo considerou dados da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) de 2023, porém nas tabelas e gráficos do mesmo relatório consta o ano de 2022.

Outro ponto importante a se mencionar é que na sessão de critérios de remuneração e ações para garantir diversidade, consta que a empresa não preencheu o questionário do governo, porém enfatizamos que não tivemos alterações entre as versões dos relatórios e mantemos o que foi respondido no primeiro relatório como indicado abaixo: