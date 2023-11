What If…?

O Vigia retorna para a segunda temporada de “What If…?”, a série animada que estreia com exclusividade no Disney+ em 22 de dezembro. E no espírito da temporada de festas, os fãs são convidados a desembrulhar um novo episódio todas as noites durante nove noites. A segunda temporada de “What If…?” continua a jornada enquanto O Vigia guia os espectadores através do vasto multiverso, apresentando rostos novos e familiares em todo o MCU. A série questiona, revisita e revira momentos clássicos do cinema da Marvel com um elenco de vozes incrível que inclui uma série de estrelas que repetem seus papéis icônicos.