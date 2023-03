Tengo una canción

Tengo una canción

Escrita para ti

Y a tu corazón

Hablándole de mí

Y a veces sueño

Que es un instante y nada más

Y a veces sueño

Que todo puede pasar

Tengo una canción

Que te va a divertir

Y mi corazón

No para de latir

Y a veces creo

Que es solo un juego y nada más

Y a veces creo

Que todo puede pasar

Oh oh, oh oh

Tengo una canción

Para que cantes con el corazón

Oh oh, oh oh

Tengo una canción

Va iluminando por donde yo voy, oh oh, oh oh

Tengo una canción

Y no es casualidad

Es una sensación

Me dice la verdad

Y a veces sueño

Que es un instante y nada más

Y a veces sueño

Que hoy todo puede pasar

Tengo una canción

Sonando aquí en mi piel

Es mi imaginación

Escrita en un papel

Y a veces creo

Que es solo un juego y nada más

Y a veces creo

Que todo puede pasar

Oh oh, oh oh

Tengo una canción

Para que cantes con el corazón

Oh oh, oh oh

Tengo una canción

Va iluminando por donde yo voy, oh oh, oh oh

Dime si acaso la verdad lastime

Yo quiero ser feliz, se imprime

Prefiero ser feliz y nada más

Oh oh, oh oh

Tengo una canción

Para que cantes con el corazón

Oh oh, oh oh

Tengo una canción

Va iluminando por donde yo voy, oh oh, oh oh

Oh oh, oh oh

Tengo una canción