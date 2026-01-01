Así yo soy
Assim eu sou
Sou o que sou
Tenho aquarelas no meu coração
Veo agitar una bandera
Di lo que tú quieras
No podrás parar
Veo cómo sube la marea
Juntemos ideas
Algo nacerá
La vida
Qué buena viene
Que mis sueños no se detienen
No te pierdas la fiesta que ya comenzó
Assim eu sou
Sou o que sou
Tenho aquarelas no meu coração
Assim eu sou
Criando vou
Um sol brilhando repleto de cor
Pasemos la voz de frontera en frontera
Este es tu lugar, donde no queda nadie fuera
Ven, baila conmigo
Escucha muy bien, muy bien lo que digo
Veja como sonha e como ri essa gente
Como é bom curtir cada momento presente
Vem gritar comigo
Somos iguais e tão diferentes
La vida
Qué buena viene
Que mis sueños no se detienen
No te pierdas la fiesta que ya comenzó
Así yo soy
Soy lo que soy
Tengo acuarelas en mi corazón
Así yo soy
Creando voy
Deja que entre un sol de color
Já escuto, já sinto tão forte essa voz
Já sinto a batida do teu coração
Bom bom bom bom bom bom, Be U!
Be U na tua vida
Se escucha, se siente muy fuerte la voz
Ya siento el latido de tu corazón
Bom bom bom bom bom bom, Be U!
Y BeU tu vida
Assim eu sou
Sou o que sou
Tenho aquarelas no meu coração
Así yo soy
Creando voy
Deja que entre un sol de color
Se escucha, se siente muy fuerte la voz
Ya siento el latido de tu corazón
Bom bom bom bom bom bom, Be U!
Y BeU tu vida
Arreglarlo bailando
Aunque le digas a la gente
Que soy pasado y no presente
Que ya tuviste suficiente
Que te has cansado
Que ya no sientes
Pero tú sabes bien
Que eso a ti nadie te lo cree
Pero tú sabes bien
Que eres mía aunque estés con él
Ya deja de mentirte, ven
Acércate un poco
Más, más, más
Yo nunca quise herirte
Ven,
bailemos una vez más, más, más
Yo solo quiero oírte
Ven,
Acércate un poco
Más, más, más
Solo quiero pedirte
Que bailemos una vez
Más, más, más
Vamos a arreglar esto bailando, bailando
Vamos a arreglar esto bailando, bailando
Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba
Para arriba, pa' derecha, pa' la izquierda
Despacito, dándose la media vuelta, llego yo
Yo sé que aún nos queda tiempo pa' regalarnos un nuevo encuentro
¿Por qué no hacemos el intento
y repetimos el momento?
Es que tú sabes bien que soy tuyo aunque no me crees
Es que tú sabes bien que eres tú la que me hace bien
Ya deja de mentirte, ven acércate un poco
Más, más, más
Yo nunca quise herirte, ven, bailemos una vez más, más, más
Yo solo quiero oírte, ven y acércate un poco
Más, más, más
Solo quiero pedirte que bailemos una vez
Más, más, más
Vamo' a arreglarlo
Vamos a arreglar esto bailando, bailando
Vamos a arreglar esto bailando, bailando
Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba
Para arriba, pa' derecha, pa' la izquierda
Despacito dándose la media vuelta llego yo
Vamos a arreglar esto bailando, bailando
Vamos a arreglar esto bailando, bailando
Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba
Para arriba, pa' derecha, pa' la izquierda
Despacito dándose la media vuelta llego yo
Vamos a arreglarlo bailando
Vamos a arreglar esto bailando
Súbelo
Vamos a arreglar esto bailando
Vamos a arreglar esto bailando, bailando
Vamos a arreglar esto bailando, bailando
Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba
Para arriba, pa' derecha, pa' la izquierda
Despacito, dándose la media vuelta, llego yo
Si vuelvo a nacer
Você veio quando eu mais precisava
Semeando a esperança que desperta algo dentro de mim
Como um anjo que ao meu lado sempre estava
Dividimos nossos sonhos
Seu sorriso me ajuda a crescer
Sei que cruzaríamos os sete mares
Contigo até o fim do mundo eu iria
Você me dá força e amor
Tudo fica cheio de cor
Quero você perto de mim
Com nossa luz eu brilharei
Um novo mundo criarei
E se puder renascer
Quero estar com você
Você soube me mostrar outros caminhos
E chegou pra me ensinar como escutar a voz do coração
Sei que cruzaríamos os sete mares
Contigo até o fim do mundo eu iria
Você me dá força e amor
Tudo fica cheio de cor
Quero você perto de mim
Com nossa luz eu brilharei
Um novo mundo criarei
E se puder renascer
Quero estar com você
(Quero estar com você)
Luz do farol que me guia
Com calma e alegria
Você sabe quem sou
Você me dá força e amor
Tudo fica cheio de cor
Quero você perto de mim
Com nossa luz eu brilharei
Um novo mundo criarei
E se puder renascer
Fuerza interior
Es el momento perfecto
Ya es hora
De compartir quién soy
Sueño, lo pienso, imagino
Ahora llevémoslo a la acción
Marcamos nuestro rumbo
Iluminando el mundo
No hay nada imposible
Es mi sueño con el tuyo
Enciende tu alegría
No hay nada que lo impida
Vamos ya por más
Es la luz que enciende
Cada sentimiento
Brillará por ti
En todo momento
Solo cree en mí
Y en lo que llevas dentro
Y en tu fuerza interior
Y si estamos juntas
Nada es imposible
Contigo mi mundo
Se vuelve increíble
Es tu luz que enciende
Al corazón por dentro
Y a tu fuerza interior
Un sueño nos une
Se encienden las luces
El día ya llegó
Toma mi mano
Ya no tengas miedo
Confía en tu intuición
Marcamos nuestro rumbo
Iluminando el mundo
No hay nada imposible
Es mi sueño con el tuyo
Enciende tu alegría
No hay nada que lo impida
Vamos ya por más
Es la luz que enciende
Cada sentimiento
Brillará por ti
En todo momento
Solo cree en mí
Y en lo que llevas dentro
Y en tu fuerza interior
Y si estamos juntas
Nada es imposible
Contigo mi mundo
Se vuelve increíble
Es tu luz que enciende
Al corazón por dentro
Y a tu fuerza interior
Es la luz que enciende
Cada sentimiento
Brillará por ti
En todo momento
Solo cree en mí
Y en lo que llevas dentro
Y en tu fuerza interior
Y si estamos juntas
Nada es imposible
Contigo mi mundo
Se vuelve increíble
Es tu luz que enciende
Al corazón por dentro
Y a tu fuerza interior
Pedirle a una estrella
¿Qué fue lo que pasó en esa noche entre tú y yo?
Todo iba bien pero tú te marchaste sin decir adiós
Los únicos recuerdos son tu olor y tu pelo
Y tu dulzura al besarme
Dime cómo hago pa' olvidarte
Y ahora que no te veo, veo
Siento que me desespero
Pero te busco
Pero nunca llego, llego
No logro encontrarte
Y ahora que no te veo, veo
Siento que me desespero
Pero te busco
Pero nunca llego, llego
No logro encontrarte
Quiero pedirle a una estrella
Que me devuelva con ella
Para besarla más, más, más y más
Quiero pedirle a una estrella
Que me diga dónde está ella
Para besarla más, más, más y más
Y ya no sé dónde más buscarla
He hecho mil intentos pero nada me cuadra
Y no sé si está bien que aún la quiera ver
Pero es que no puedo parar, baby
Y ya no sé dónde más buscarla
He hecho mil intentos pero nada me cuadra
Y no sé si está bien que aún la quiera ver
Pero es que no puedo parar
Y ya no puedo parar
No puedo parar
Y ahora que no te veo
Siento que me desespero
Te busco pero nunca llego
No logro encontrarte
Y ahora que ya no te veo, veo
Siento que me desespero
Pero te busco
Pero nunca llego, llego
No logro encontrarte
Quiero pedirle a una estrella
Que me devuelva con ella
Para besarla más, más, más y más
Quiero pedirle a una estrella
Que me diga dónde está ella
Para besarla más, más, más y más
A una estrella voy a pedirle
Que vuelvas y te enamores de nuevo
Mira que te espero
A una estrella voy a pedirle
Que vuelvas y te enamores de nuevo
Contigo todo lo quiero
Quiero pedirle a una estrella
Que me devuelva con ella
Para besarla más, más, más y más
Quiero pedirle a una estrella
Que me diga dónde está ella
Para besarla más, más, más y más
Y ya no sé dónde más buscarla
He hecho mil intentos pero nada me cuadra
Y no sé si está bien que aún la quiera ver
Pero es que no puedo parar, baby
Y ya no sé dónde más buscarla
He hecho mil intentos pero nada me cuadra
Y no sé si está bien que aún la quiera ver
Pero es que no puedo parar
Cuéntales
Cómo explicar que quiero hablar
Y que ya no aguanto más
Mil momentos que han pasado
Que han desafiado nuestro amor
Yo sé que tú quieres lo mismo que yo
Aunque no lo entiendan
Que tú conmigo estás mejor
Cuéntales, te enamoraste por primera vez
Sin darnos cuenta nuestro mundo cambié
Sabes todo de mí, no puedo estar sin ti
Pero cuéntales
Que no pienso rendirme esta vez
Y esa promesa, que no te iba a perder
No la voy a romper, no la voy a romper
Ya te he contado
Cómo me inspiras cuando estás aquí
Contigo un juego es más profundo
Porque me dejo ganar
Si es por ti
Yo sé que tú quieres lo mismo que yo
Aunque no lo entiendan
Que tú conmigo estás mejor
Cuéntales, te enamoraste por primera vez
Sin darnos cuenta nuestro mundo cambié
Sabes todo de mí, no puedo estar sin ti
Pero cuéntales
Que no pienso rendirme esta vez
Y esa promesa, que no te iba a perder
No la voy a romper, no la voy a romper
Es que sin ti
Nada tendría sentido
Sentido
Porque cuando estás cerca
Se llena todo mi vacío
Cuéntales, te enamoraste por primera vez
Sin darnos cuenta nuestro mundo cambié
Sabes todo de mí, no puedo estar sin ti
Pero cuéntales
Que no pienso rendirme esta vez
Y esa promesa, que no te iba a perder
No la voy a romper, no la voy a romper
Cuéntales
Cuéntales
Tengo una canción
Tengo una canción
Escrita para ti
Y a tu corazón
Hablándole de mí
Y a veces sueño
Que es un instante y nada más
Y a veces sueño
Que todo puede pasar
Tengo una canción
Que te va a divertir
Y mi corazón
No para de latir
Y a veces creo
Que es solo un juego y nada más
Y a veces creo
Que todo puede pasar
Oh oh, oh oh
Tengo una canción
Para que cantes con el corazón
Oh oh, oh oh
Tengo una canción
Va iluminando por donde yo voy, oh oh, oh oh
Tengo una canción
Y no es casualidad
Es una sensación
Me dice la verdad
Y a veces sueño
Que es un instante y nada más
Y a veces sueño
Que hoy todo puede pasar
Tengo una canción
Sonando aquí en mi piel
Es mi imaginación
Escrita en un papel
Y a veces creo
Que es solo un juego y nada más
Y a veces creo
Que todo puede pasar
Oh oh, oh oh
Tengo una canción
Para que cantes con el corazón
Oh oh, oh oh
Tengo una canción
Va iluminando por donde yo voy, oh oh, oh oh
Dime si acaso la verdad lastime
Yo quiero ser feliz, se imprime
Prefiero ser feliz y nada más
Oh oh, oh oh
Tengo una canción
Para que cantes con el corazón
Oh oh, oh oh
Tengo una canción
Va iluminando por donde yo voy, oh oh, oh oh
Oh oh, oh oh
Tengo una canción
Gritarle al mundo
Quisiera gritarle al mundo entero
Quisiera decirles que estoy bien
Pero ni yo me creo
Quisiera contarles que me ahogo en sentimientos
Aunque no exprese lo que siento
Un vacío llevo dentro
Quisiera gritarle al mundo entero
Quisiera decirles que estoy bien
Pero ni yo me creo
Quisiera gritarle al mundo entero
Quisiera decirles que estoy bien
Pero ni yo me creo
Estoy en un laberinto sin salida
Diciendo que todo está bien
Pero eso es una mentira
Le muestro una cara tan feliz a la gente
Por eso piensan que no sufro, que soy valiente
Pero todo es mentira
También lloro, también yo sufro por partidas
Nadie sabe lo que pasa internamente
Solo critican sin saber lo que sientes
Quisiera gritarle al mundo entero
Quisiera decirles que estoy bien
Pero ni yo me creo
Quisiera gritarle al mundo entero
Quisiera decirles que estoy bien
Pero ni yo me creo
No quiero dejar con esto
Una simple canción de una historia de amor
Realmente es lo que siento
Y lo escribo de corazón
No creo en palabras perfectas
Solamente en aquellas sinceras
Ya no quiero vivir de mentiras
¡Solo quiero gritar!
Quisiera gritarle al mundo entero
Quisiera decirles que estoy bien
Pero ni yo me lo creo
Quisiera gritarle al mundo entero
Quisiera decirles que estoy bien
Pero ni yo me lo creo
Tu color para pintar
Descobri
A sintonia para ser feliz
De corpo e alma eu quero seguir
Mais além
Vou assim
Ao final
Nada me impede de chegar ali
A roda gira, é tempo de subir
Arriscar
Vou assim
Não existe sonho que não dá pra se alcançar
Você tem tudo pra poder se superar
Confie sempre no presente
Tudo está na sua mente
Tudo vai ficar legal
Diga o que você pensa então, sem duvidar
Tua verdade ninguém pode contestar
Chegou a hora, não duvide
Porque só você decide tua cor para pintar
(coros)
Hoy
No tengas miedo de ir más allá
Porque tu fuerza está
Sabes que puedes ir
Puedes avanzar
Y arriesgar sin dudar
¡Hey!
El mundo gira en tu corazón
Puedes crear hoy tu mejor versión
Y confiar
En tu intuición
No existe un sueño que no puedas alcanzar
Lo tienes todo para hacerlo realidad
Sólo confía en el presente
Y que todo está en tu mente
Nada puede salir mal
Di lo que guardas en tu mente sin dudar
Las luces brillan cuando gritas tu verdad
Ya no hay más tiempo, no te olvides
Es tu historia
Y tú decides tu color para pintar
(coros)
Descubrí
La sintonía para ser feliz
De corpo e alma eu quero seguir
Mais além
Vou assim
Nadie nos va a parar
Una canción me despertó
Me devolvió el amor y la fuerza
Y descubrí que los sueños
Solo te llegan si te arriesgas
No dejes que nadie diga que ya todo está perdido
Y deja que salga lo que guardas hoy
No dejes que nadie apague todo el camino vivido
Y deja que el ritmo llegue a tu corazón
Ven, ven, ven, ven
Atrévete a soñar una y otra vez
Ven, ven, ven, ven
Atrévete a volar
Que nadie nos va a parar
Oh, oh, uo, oh, oh, uo
Que nadie nos va a parar
Oh, oh, uo, oh, oh, uo
Que nadie nos va a parar
Nadie nos para
Yo sé lo que digo
Mira, mi vida, que nada está perdido
Tú sólo intenta un poquito más, más, más, más
Yo sé que a veces la vida es dura
Pero con garra llegamos a la luna
Yo sé que aún tienes mucho por dar, dar, dar, dar
Ven, ven, ven, ven
Atrévete a soñar una y otra vez
Ven, ven, ven, ven
Atrévete a volar
Que nadie nos va a parar
Oh, oh, uo, oh, oh, uo
Que nadie nos va a parar
Oh, oh, uo, oh, oh, uo
Que nadie nos va a parar
Vamos pa' lante, nunca pa' atrás
Toma mi mano que vamos a llegar
Vamos pa' lante, nunca pa' atrás
Tú sólo deja, déjate llevar
Ven, ven, ven, ven
Atrévete a soñar una y otra vez
Ven, ven, ven, ven
Atrévete a volar
Que nadie nos va a parar
Oh, oh, uo, oh, oh, uo
Que nadie nos va a parar
Oh, oh, uo, oh, oh, uo
Que nadie nos va a parar
Lo que me hace bien
Voy a hacerte feliz
Tienes que usar el corazón
Tuve una visión
Y sé lo que estoy
¡Sintiendo!
Llego y te doy
Lo que hoy estás
¡Queriendo!
Voy a hacerte feliz
Tienes que usar el corazón
Amor, mi amor te está llamando
A toda hora vas pensando
Eres bella, contigo viajo a las estrellas
Mi princesa
Tú sabes lo que me hace bien
Amor, mi amor te está llamando
A toda hora vas pensando
Eres bella, contigo viajo a las estrellas
Mi princesa
Tú sabes lo que me hace bien
Lo que me hace bien
Lo que me haces
Lo que me hace bien
Tú lo sabes
Lo que me hace bien
Lo que me haces
Lo que me hace bien
Tú lo sabes
En tu dirección
Va mi corazón
¡Latiendo!
No es una obsesión
Lo que hoy estoy
¡Pidiendo!
Voy a hacerte feliz
Tienes que usar el corazón
Amor, mi amor te está llamando
A toda hora vas pensando
Eres bella, contigo viajo a las estrellas
Mi princesa
Tú sabes lo que me hace bien
Amor, mi amor te está llamando
A toda hora vas pensando
Eres bella, contigo viajo a las estrellas
Mi princesa
Tú sabes lo que me hace bien
Lo que me hace bien
Lo que me haces
Lo que me hace bien
Tú lo sabes
Lo que me hace bien
Lo que me haces
Lo que me hace bien
Tú lo sabes
Ei, amor, não sou impostor
Cada verso que eu rimo é meu jeito de amor
Cada olhar que eu tento te dar é meu jeito sincero de querer te amar
E eu vim pra ser simples, sincero
É o teu amor que eu espero e venero, acelero
Junto com o meu coração pra tentar transformar meu amor em canção
Cada palavra que eu digo e repito mil vezes, se você quiser
Que eu te amo e te chamo de meu grande amor
A mais linda e mais bela mulher
Amor, mi amor te está llamando
A toda hora vas pensando
Eres bella, contigo viajo a las estrellas
Mi princesa
Tú sabes lo que me hace bien
Amor, mi amor te está llamando
A toda hora vas pensando
Eres bella, contigo viajo a las estrellas
Mi princesa
Tú sabes lo que me hace bien
Lo que me hace bien
Lo que me haces
Lo que me hace bien
Tú lo sabes
Lo que me hace bien
Lo que me haces
Lo que me hace bien
Tú lo sabes
Dar la vuelta al mundo
Sigo la música que sale de mi voz
Estás aquí conmigo y todo suena mejor
Ya me verás remontado vuelo hacia el sol
Y en un segundo
Vamos a dar la vuelta al mundo
Vamos a dar la vuelta al mundo
Siento el mismo calor que cuando todo empezó
Y hoy estás conmigo en una dirección
Ya te veré navegando en sueños llenos de emoción
Y en un segundo
Vamos a dar la vuelta al mundo
Vamos a dar la vuelta al mundo
Levántate
Enciéndete
Contigo no me detendré
Todo gira a nuestro alrededor
Ya sé que no me rendiré
Confía en mí, te llevaré hasta el sol
Vamos a dar la vuelta al mundo
Solo una mirada basta para hablar
Poco para decir, tanto por recordar
Ya me verás remontando vuelo, déjate llevar
Y en un segundo
Vamos a dar la vuelta al mundo
Vamos a dar la vuelta al mundo
No necesito nada si estás junto a mí
Porque tenemos todo para descubrir
Toma mi mano y dame fuerzas para seguir
Y en un segundo
Vamos a dar la vuelta al mundo
Vamos a dar la vuelta al mundo
Levántate
Enciéndete
Contigo no me detendré
Todo gira a nuestro alrededor
Ya sé que no me rendiré
Confía en mí, te llevaré hasta el sol
Vamos a dar la vuelta al mundo
Levántate
Enciéndete
Contigo no me detendré
Todo gira a nuestro alrededor
Ya sé que no me rendiré
Confía en mí, te llevaré hasta el sol
Vamos a dar la vuelta al mundo
Lo mejor comienza
Por mi ventana el sol hoy vuelve a entrar
Y siento que esta es una oportunidad
Para mí, para que yo me vuelva a reinventar
Una vez más, una vez más
Y mi sonrisa se me escapa, no lo puedo evitar
Porque lo sé, lo puedo ver, lo puedo respirar
Dentro de mí lo siento, lo mejor empieza
Una vez más, una vez más
Dejo el miedo atrás porque sin duda sé que
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy voy a soltar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy aprenderé a volar
Y el día brilla más porque ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy, hoy voy a cantar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy me dejaré llevar
Y el día brilla más porque
ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza
A la distancia podrán escuchar
La música en mi alma suena sin parar
Dentro de mí dictándome que es tiempo para comenzar
Una vez más, una vez más
Y mis latidos se aceleran, no puedo parar
Porque se ve lo que soñé
Hoy frente a mí está
Dentro de mí
Lo siento, lo mejor comienza
Una vez más, una vez más
Dejo el miedo atrás porque sin duda sé que
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy voy a soltar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy aprender a volar
Y el día brilla más porque ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy, hoy me verán brillar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy me dejaré llevar
Y el día brilla más porque
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza
Me voy por este camino
Yo elijo mi propio destino
Por fin llegó mi momento
De mostrar quién yo soy en verdad
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy voy a soltar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy aprender a volar
Y el día brilla más porque ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy, hoy me verán brillar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy me dejaré llevar
Y el día brilla más porque
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza
Primer amor
Nunca pensé que el amor fuera a encontrarme
Y al fin te conocí
Mi noche cambió de color
Y en un instante
Me enamoré de ti
Y cómo yo iba a saber
Que solo un beso iba a poder
Llevarme hasta a las nubes, lejos
Sin querer
Primer amor
Yo te soñé, te busqué y te encontré
Y en cada canción junto a ti
Siempre estaré
Primer amor
Prométeme
Que cantando
Miremos los sueños
Una y otra vez
La música en mi corazón
Puede unirnos
Hay melodías que compartir
En cada nota
La ilusión de imaginarnos
Un mundo para ti
Y para mí
Y cómo yo iba a saber
Que solo un beso iba a poder
Llevarme hasta a las nubes, lejos
Sin querer
Primer amor
Yo te soñé, te busqué y te encontré
Y en cada canción junto a ti
Siempre estaré
Primer amor
Prométeme
Que cantando
Miremos los sueños
Una y otra vez
Primer amor
Te soñé, te busqué y te encontré
Y en cada canción junto a ti
Oh, oh, oh
Primer amor
Prométeme
Que cantando
Miremos los sueños
Una y otra vez
Thumbs Up
Yo soy una chica como todas
Pero hay algo en mí que me hace especial
Doy el 100 por 100 de lo que tengo
Y tengo el mundo entero para enamorar
Siempre hablan de mí
Eso es inevitable
No soy culpable… ¡no!
Todos quieren vivir
En mi fantasía todo el día
Bienvenidos a mi mundo especial
No olviden suscribirse
A mi canal
No pueden parar
No pueden dejar de verme, yeah
Lo más increíble está por llegar
¡Tan real!
Cada día una nueva aventura
Así es mi vida de normal
Conectando juntos todo el tiempo
Tantos amigos nuevos
Voy a encontrar
Siempre hablan de mí
Eso es inevitable
No soy culpable… ¡no!
Todos quieren vivir
En mi fantasía todo el día
Bienvenidos a mi mundo especial
No olviden suscribirse
A mi canal
No pueden parar
No pueden dejar de verme, yeah
Lo más increíble está por llegar
Quiero dar mucho más
Y vivir mi sueño
Tengo sólo un deseo que alcanzar
Bienvenidos a mi mundo especial
No olviden suscribirse
A mi canal
No pueden parar
No pueden dejar de verme, yeah
Lo más increíble está por llegar
¡Tan real!
¡Tan real!
¡Tan real!
Nada fue
Ya vi caer, el sol de ayer
No tengo miedo a serme fiel
Perdí la voz por su visión
Querían cambiarme sin una razón
Vi borrar con manos de sal
Todas las heridas que ardieron igual
Y al fin volví, nada cambió
Me miran de lejos después de intentar e intentar
Nada fue como soñaba
Como contaba
Nada fue nada
Nada fue
Nada es como esperaba
Como pensaba
Nada, nada fue nada
Nada fue
Nada
Perdón, me cuesta comprender
¿Existe algún manual, tal vez?
Yo soy así, soy lo que ves
Querían cambiarme, que prueben después
Vi borrar con manos de sal
Todas las heridas que ardieron igual
Y al fin volví, nada cambió
Me miran de lejos después de intentar e intentar
Nada fue como soñaba
Como contaba
Nada fue nada
Nada fue
Nada es como esperaba
Como pensaba
Nada, nada fue nada
Nada fue
Nada
Nada es como esperaba
Como pensaba
Nada, nada fue nada
Nada fue
La vida te devuelve
La ruota gira per tutti
Nella vita tutto torna
No pienses más
Que todo anda mal
Mira pa’ adelante que la vida es una
Y tienes que brillar
Ya deja el temor y sácalo hoy
Que nada es perfecto
Pero si lo intentas todo irá mejor
No tengas miedo
Que aquí estoy yo
No tengas miedo, inténtalo
Todo vuelve
La vida te lo devuelve
Te regala mil momentos
Que llevas en el pensamiento
Todo vuelve
La vida te lo devuelve
Te regala mil momentos
Que llevas en el pensamiento
No te dejes derrumbar por lo que salió mal
Tienes una meta que quieres alcanzar
No te dejes vencer, no te dejes bajar, que tú sólo lo vas a lograr
Lo vas a lograr
Juntos es mejor
Con el corazón
Cantar sin barreras
Decir lo que quieras
Demuéstralo hoy
Vamos a intentarlo
Vamos a lograrlo
Con el ritmo de esta canción
Ven, bailemos juntos tú y yo
No tengas miedo
Que aquí estoy yo
No tengas miedo, inténtalo
Todo vuelve
La vida te lo devuelve
Te regala mil momentos
Que llevas en el pensamiento
Todo vuelve
La vida te lo devuelve
Te regala mil momentos
Que llevas en el pensamiento
No te dejes derrumbar
Por lo que salió mal
Si tienes una meta
Que quieres alcanzar
No te dejes vencer
No te dejes bajar
Que tú sólo lo vas a lograr
No tengas miedo
Que aquí estoy yo
No tengas miedo
Inténtalo
La vida siempre vuelve
La vida siempre vuelve
La vida siempre vuelve
No te dejes engañar
Que lo mejor está por llegar
Todo vuelve
La vida te lo devuelve
Te regala mil momentos
Que llevas en el pensamiento
Todo vuelve
La vida te lo devuelve
Te regala mil momentos
Que llevas en el pensamiento
Miren cómo la vida te lo devuelve
La vida siempre vuelve
Déjame decirte
Penso em você todos os dias
Eu tento te esquecer, mas não tem saída
Me disseram que você está bem
E que talvez já está com outro alguém
Mas sou eu que sigo sonhando
Eu estou te esperando
Sou o único que sempre te chama
Mesmo que não responda nada
Não responda nada
Deixa eu te dizer que já não respiro
Me sinto como um louco, perdido
Se você não está, se já não voltará
Deixa eu te dizer que já não respiro
Por coisas dessa vida, agora estou sozinho
E não voltarão os momentos que pra sempre vou lembrar
Tantas coisas que faltam ser ditas
Tantas cartas pra serem escritas
Hoje sei que errei com você
E já é tarde demais pra dizer
Mas sou eu que sigo sonhando
Eu estou te esperando
Sou o único que sempre te chama
Mesmo que não responda nada
Não responda nada
Deixa eu te dizer que já não respiro
Me sinto como um louco, perdido
Se você não está, se já não voltará
Deixa eu te dizer que já não respiro
Por coisas dessa vida, agora estou sozinho
E não voltarão os momentos que pra sempre vou lembrar
Pra sempre vou lembrar
Minhas últimas palavras são
Volta, por favor
Se você guarda rancor
Eu não tenho pressa e eu sempre estarei te esperando
Sempre estarei te buscando
Só me diz, meu amor
Que ainda existe esperança pra nós dois
Deixa eu te dizer que já não respiro
Me sinto como um louco, perdido
Se você não está, se já não voltará
Deixa eu te dizer que já não respiro
Por coisas dessa vida, agora estou sozinho
E não voltarão os momentos que pra sempre vou lembrar
Si tú estás conmigo
Si todo me sale al revés
Si en mi cabeza están mis pies
Pienso en ti, creo en ti
Si cantas con el corazón
Si quieres que triunfe el amor
Piensa en mí, cree en mí
Quiero verte libre
Quiero verte feliz
Quiero que no puedas
Parar de sonreír
Quiero que nos demos
Una oportunidad
Porque al mundo
Vamos a cambiar
Si tú estás conmigo
Yo iré contigo
Que nada nos separe
Juntos es la clave
Y todo lo podremos lograr
Si tú estás conmigo
Yo iré contigo
Este es nuestro sueño, es el amor
Cantemos con todo el corazón
Si tengo algo que soltar
Si quiero volver a empezar
Pienso en ti, creo en ti
Si el tiempo hoy te despertó
Si sientes que algo en ti cambió
Piensa en mí, cree en mí
Quiero verte libre
Quiero verte feliz
Quiero que no puedas
Parar de sonreír
Quiero que nos demos
Una oportunidad
Porque al mundo
Vamos a cambiar
Si tú estás conmigo
Yo iré contigo
Que nada nos separe
Juntos es la clave
Todo lo podremos lograr
Si tú estás conmigo
Yo iré contigo
Este es nuestro sueño, es el amor
Cantemos con todo el corazón
Si tú estás conmigo
Yo iré contigo
Que nada nos separe
Juntos es la clave
Todo lo podremos lograr
Si tú estás conmigo
Yo iré contigo
Este es nuestro sueño, es el amor
Cantemos con todo el corazón
Con todo el corazón