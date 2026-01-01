Cancel

Así yo soy

Assim eu sou
Sou o que sou
Tenho aquarelas no meu coração

Veo agitar una bandera
Di lo que tú quieras
No podrás parar

Veo cómo sube la marea
Juntemos ideas
Algo nacerá

La vida
Qué buena viene
Que mis sueños no se detienen
No te pierdas la fiesta que ya comenzó

Assim eu sou
Sou o que sou
Tenho aquarelas no meu coração

Assim eu sou
Criando vou
Um sol brilhando repleto de cor

Pasemos la voz de frontera en frontera
Este es tu lugar, donde no queda nadie fuera
Ven, baila conmigo
Escucha muy bien, muy bien lo que digo

Veja como sonha e como ri essa gente
Como é bom curtir cada momento presente
Vem gritar comigo
Somos iguais e tão diferentes

La vida
Qué buena viene
Que mis sueños no se detienen
No te pierdas la fiesta que ya comenzó

Así yo soy
Soy lo que soy
Tengo acuarelas en mi corazón

Así yo soy
Creando voy
Deja que entre un sol de color

Já escuto, já sinto tão forte essa voz
Já sinto a batida do teu coração
Bom bom bom bom bom bom, Be U!
Be U na tua vida

Se escucha, se siente muy fuerte la voz
Ya siento el latido de tu corazón
Bom bom bom bom bom bom, Be U!
Y BeU tu vida

Assim eu sou
Sou o que sou
Tenho aquarelas no meu coração

Así yo soy
Creando voy
Deja que entre un sol de color

Se escucha, se siente muy fuerte la voz
Ya siento el latido de tu corazón
Bom bom bom bom bom bom, Be U!
Y BeU tu vida

Arreglarlo bailando

Aunque le digas a la gente
Que soy pasado y no presente

Que ya tuviste suficiente
Que te has cansado
Que ya no sientes

Pero tú sabes bien
Que eso a ti nadie te lo cree
Pero tú sabes bien
Que eres mía aunque estés con él

Ya deja de mentirte, ven
Acércate un poco
Más, más, más

Yo nunca quise herirte
Ven,
bailemos una vez más, más, más

Yo solo quiero oírte
Ven,
Acércate un poco
Más, más, más

Solo quiero pedirte
Que bailemos una vez
Más, más, más

Vamos a arreglar esto bailando, bailando
Vamos a arreglar esto bailando, bailando

Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba
Para arriba, pa' derecha, pa' la izquierda
Despacito, dándose la media vuelta, llego yo

Yo sé que aún nos queda tiempo pa' regalarnos un nuevo encuentro
¿Por qué no hacemos el intento
y repetimos el momento?

Es que tú sabes bien que soy tuyo aunque no me crees

Es que tú sabes bien que eres tú la que me hace bien

Ya deja de mentirte, ven acércate un poco
Más, más, más

Yo nunca quise herirte, ven, bailemos una vez más, más, más

Yo solo quiero oírte, ven y acércate un poco
Más, más, más

Solo quiero pedirte que bailemos una vez
Más, más, más

Vamo' a arreglarlo

Vamos a arreglar esto bailando, bailando
Vamos a arreglar esto bailando, bailando

Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba
Para arriba, pa' derecha, pa' la izquierda
Despacito dándose la media vuelta llego yo

Vamos a arreglar esto bailando, bailando
Vamos a arreglar esto bailando, bailando

Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba
Para arriba, pa' derecha, pa' la izquierda
Despacito dándose la media vuelta llego yo

Vamos a arreglarlo bailando
Vamos a arreglar esto bailando
Súbelo

Vamos a arreglar esto bailando

Vamos a arreglar esto bailando, bailando
Vamos a arreglar esto bailando, bailando

Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba
Para arriba, pa' derecha, pa' la izquierda
Despacito, dándose la media vuelta, llego yo  

Si vuelvo a nacer

Você veio quando eu mais precisava
Semeando a esperança que desperta algo dentro de mim
Como um anjo que ao meu lado sempre estava
Dividimos nossos sonhos
Seu sorriso me ajuda a crescer

Sei que cruzaríamos os sete mares
Contigo até o fim do mundo eu iria

Você me dá força e amor
Tudo fica cheio de cor
Quero você perto de mim
Com nossa luz eu brilharei
Um novo mundo criarei
E se puder renascer
Quero estar com você

Você soube me mostrar outros caminhos
E chegou pra me ensinar como escutar a voz do coração

Sei que cruzaríamos os sete mares
Contigo até o fim do mundo eu iria

Você me dá força e amor
Tudo fica cheio de cor
Quero você perto de mim
Com nossa luz eu brilharei
Um novo mundo criarei
E se puder renascer
Quero estar com você

(Quero estar com você)

Luz do farol que me guia
Com calma e alegria
Você sabe quem sou

Você me dá força e amor
Tudo fica cheio de cor
Quero você perto de mim
Com nossa luz eu brilharei
Um novo mundo criarei
E se puder renascer

Quero estar com você  

Fuerza interior

Es el momento perfecto
Ya es hora
De compartir quién soy

Sueño, lo pienso, imagino
Ahora llevémoslo a la acción

Marcamos nuestro rumbo
Iluminando el mundo
No hay nada imposible
Es mi sueño con el tuyo

Enciende tu alegría
No hay nada que lo impida
Vamos ya por más

Es la luz que enciende
Cada sentimiento
Brillará por ti
En todo momento

Solo cree en mí
Y en lo que llevas dentro
Y en tu fuerza interior

Y si estamos juntas
Nada es imposible
Contigo mi mundo
Se vuelve increíble

Es tu luz que enciende
Al corazón por dentro
Y a tu fuerza interior

Un sueño nos une
Se encienden las luces
El día ya llegó

Toma mi mano
Ya no tengas miedo
Confía en tu intuición

Marcamos nuestro rumbo
Iluminando el mundo
No hay nada imposible
Es mi sueño con el tuyo

Enciende tu alegría
No hay nada que lo impida
Vamos ya por más
Es la luz que enciende
Cada sentimiento
Brillará por ti
En todo momento

Solo cree en mí
Y en lo que llevas dentro
Y en tu fuerza interior

Y si estamos juntas
Nada es imposible
Contigo mi mundo
Se vuelve increíble

Es tu luz que enciende
Al corazón por dentro
Y a tu fuerza interior

Es la luz que enciende
Cada sentimiento
Brillará por ti
En todo momento

Solo cree en mí
Y en lo que llevas dentro
Y en tu fuerza interior

Y si estamos juntas
Nada es imposible
Contigo mi mundo
Se vuelve increíble

Es tu luz que enciende
Al corazón por dentro
Y a tu fuerza interior 

Pedirle a una estrella

¿Qué fue lo que pasó en esa noche entre tú y yo?
Todo iba bien pero tú te marchaste sin decir adiós

Los únicos recuerdos son tu olor y tu pelo
Y tu dulzura al besarme
Dime cómo hago pa' olvidarte

Y ahora que no te veo, veo
Siento que me desespero
Pero te busco
Pero nunca llego, llego
No logro encontrarte

Y ahora que no te veo, veo
Siento que me desespero
Pero te busco
Pero nunca llego, llego
No logro encontrarte

Quiero pedirle a una estrella
Que me devuelva con ella
Para besarla más, más, más y más

Quiero pedirle a una estrella
Que me diga dónde está ella
Para besarla más, más, más y más

Y ya no sé dónde más buscarla
He hecho mil intentos pero nada me cuadra
Y no sé si está bien que aún la quiera ver
Pero es que no puedo parar, baby

Y ya no sé dónde más buscarla
He hecho mil intentos pero nada me cuadra
Y no sé si está bien que aún la quiera ver
Pero es que no puedo parar

Y ya no puedo parar
No puedo parar

Y ahora que no te veo
Siento que me desespero
Te busco pero nunca llego
No logro encontrarte

Y ahora que ya no te veo, veo
Siento que me desespero
Pero te busco
Pero nunca llego, llego
No logro encontrarte

Quiero pedirle a una estrella
Que me devuelva con ella
Para besarla más, más, más y más

Quiero pedirle a una estrella
Que me diga dónde está ella
Para besarla más, más, más y más

A una estrella voy a pedirle
Que vuelvas y te enamores de nuevo
Mira que te espero

A una estrella voy a pedirle
Que vuelvas y te enamores de nuevo
Contigo todo lo quiero

Quiero pedirle a una estrella
Que me devuelva con ella
Para besarla más, más, más y más

Quiero pedirle a una estrella
Que me diga dónde está ella
Para besarla más, más, más y más

Y ya no sé dónde más buscarla
He hecho mil intentos pero nada me cuadra
Y no sé si está bien que aún la quiera ver
Pero es que no puedo parar, baby

Y ya no sé dónde más buscarla
He hecho mil intentos pero nada me cuadra
Y no sé si está bien que aún la quiera ver
Pero es que no puedo parar 

Cuéntales

Cómo explicar que quiero hablar
Y que ya no aguanto más
Mil momentos que han pasado
Que han desafiado nuestro amor

Yo sé que tú quieres lo mismo que yo
Aunque no lo entiendan
Que tú conmigo estás mejor

Cuéntales, te enamoraste por primera vez
Sin darnos cuenta nuestro mundo cambié
Sabes todo de mí, no puedo estar sin ti

Pero cuéntales
Que no pienso rendirme esta vez
Y esa promesa, que no te iba a perder
No la voy a romper, no la voy a romper

Ya te he contado
Cómo me inspiras cuando estás aquí
Contigo un juego es más profundo
Porque me dejo ganar
Si es por ti

Yo sé que tú quieres lo mismo que yo
Aunque no lo entiendan
Que tú conmigo estás mejor

Cuéntales, te enamoraste por primera vez
Sin darnos cuenta nuestro mundo cambié
Sabes todo de mí, no puedo estar sin ti

Pero cuéntales
Que no pienso rendirme esta vez
Y esa promesa, que no te iba a perder
No la voy a romper, no la voy a romper

Es que sin ti
Nada tendría sentido
Sentido
Porque cuando estás cerca
Se llena todo mi vacío

Cuéntales, te enamoraste por primera vez
Sin darnos cuenta nuestro mundo cambié
Sabes todo de mí, no puedo estar sin ti

Pero cuéntales
Que no pienso rendirme esta vez
Y esa promesa, que no te iba a perder
No la voy a romper, no la voy a romper

Cuéntales
Cuéntales 

Tengo una canción

Tengo una canción
Escrita para ti
Y a tu corazón
Hablándole de mí

Y a veces sueño
Que es un instante y nada más
Y a veces sueño
Que todo puede pasar

Tengo una canción
Que te va a divertir
Y mi corazón
No para de latir

Y a veces creo
Que es solo un juego y nada más
Y a veces creo
Que todo puede pasar

Oh oh, oh oh
Tengo una canción
Para que cantes con el corazón

Oh oh, oh oh
Tengo una canción
Va iluminando por donde yo voy, oh oh, oh oh

Tengo una canción
Y no es casualidad
Es una sensación
Me dice la verdad

Y a veces sueño
Que es un instante y nada más
Y a veces sueño
Que hoy todo puede pasar

Tengo una canción
Sonando aquí en mi piel
Es mi imaginación
Escrita en un papel

Y a veces creo
Que es solo un juego y nada más
Y a veces creo
Que todo puede pasar

Oh oh, oh oh
Tengo una canción
Para que cantes con el corazón

Oh oh, oh oh
Tengo una canción
Va iluminando por donde yo voy, oh oh, oh oh

Dime si acaso la verdad lastime
Yo quiero ser feliz, se imprime
Prefiero ser feliz y nada más

Oh oh, oh oh
Tengo una canción
Para que cantes con el corazón

Oh oh, oh oh
Tengo una canción
Va iluminando por donde yo voy, oh oh, oh oh

Oh oh, oh oh
Tengo una canción 

Gritarle al mundo

Pasamos el tiempo buscando la felicidad
Pasamos el tiempo ocultando la realidad

Quisiera gritarle al mundo entero

Quisiera decirles que estoy bien
Pero ni yo me creo

Quisiera contarles que me ahogo en sentimientos
Aunque no exprese lo que siento
Un vacío llevo dentro

Quisiera gritarle al mundo entero
Quisiera decirles que estoy bien
Pero ni yo me creo

Quisiera gritarle al mundo entero
Quisiera decirles que estoy bien
Pero ni yo me creo

Estoy en un laberinto sin salida
Diciendo que todo está bien
Pero eso es una mentira
Le muestro una cara tan feliz a la gente
Por eso piensan que no sufro, que soy valiente
Pero todo es mentira
También lloro, también yo sufro por partidas
Nadie sabe lo que pasa internamente
Solo critican sin saber lo que sientes

Quisiera gritarle al mundo entero
Quisiera decirles que estoy bien
Pero ni yo me creo

Quisiera gritarle al mundo entero
Quisiera decirles que estoy bien
Pero ni yo me creo

No quiero dejar con esto
Una simple canción de una historia de amor
Realmente es lo que siento
Y lo escribo de corazón

No creo en palabras perfectas
Solamente en aquellas sinceras

Ya no quiero vivir de mentiras

¡Solo quiero gritar!

Quisiera gritarle al mundo entero
Quisiera decirles que estoy bien
Pero ni yo me lo creo

Quisiera gritarle al mundo entero
Quisiera decirles que estoy bien
Pero ni yo me lo creo 

Tu color para pintar

Descobri
A sintonia para ser feliz
De corpo e alma eu quero seguir
Mais além
Vou assim

Ao final
Nada me impede de chegar ali
A roda gira, é tempo de subir
Arriscar
Vou assim

Não existe sonho que não dá pra se alcançar
Você tem tudo pra poder se superar
Confie sempre no presente
Tudo está na sua mente
Tudo vai ficar legal

Diga o que você pensa então, sem duvidar
Tua verdade ninguém pode contestar
Chegou a hora, não duvide
Porque só você decide tua cor para pintar

(coros)

Hoy
No tengas miedo de ir más allá
Porque tu fuerza está
Sabes que puedes ir
Puedes avanzar
Y arriesgar sin dudar

¡Hey!
El mundo gira en tu corazón
Puedes crear hoy tu mejor versión
Y confiar
En tu intuición

No existe un sueño que no puedas alcanzar
Lo tienes todo para hacerlo realidad
Sólo confía en el presente
Y que todo está en tu mente
Nada puede salir mal

Di lo que guardas en tu mente sin dudar
Las luces brillan cuando gritas tu verdad
Ya no hay más tiempo, no te olvides
Es tu historia
Y tú decides tu color para pintar

(coros)

Descubrí
La sintonía para ser feliz
De corpo e alma eu quero seguir
Mais além
Vou assim

Nadie nos va a parar

Una canción me despertó
Me devolvió el amor y la fuerza
Y descubrí que los sueños
Solo te llegan si te arriesgas

No dejes que nadie diga que ya todo está perdido
Y deja que salga lo que guardas hoy

No dejes que nadie apague todo el camino vivido
Y deja que el ritmo llegue a tu corazón

Ven, ven, ven, ven
Atrévete a soñar una y otra vez

Ven, ven, ven, ven
Atrévete a volar
Que nadie nos va a parar

Oh, oh, uo, oh, oh, uo
Que nadie nos va a parar

Oh, oh, uo, oh, oh, uo
Que nadie nos va a parar

Nadie nos para
Yo sé lo que digo
Mira, mi vida, que nada está perdido
Tú sólo intenta un poquito más, más, más, más

Yo sé que a veces la vida es dura
Pero con garra llegamos a la luna

Yo sé que aún tienes mucho por dar, dar, dar, dar

Ven, ven, ven, ven
Atrévete a soñar una y otra vez

Ven, ven, ven, ven
Atrévete a volar
Que nadie nos va a parar

Oh, oh, uo, oh, oh, uo
Que nadie nos va a parar

Oh, oh, uo, oh, oh, uo
Que nadie nos va a parar

Vamos pa' lante, nunca pa' atrás
Toma mi mano que vamos a llegar

Vamos pa' lante, nunca pa' atrás
Tú sólo deja, déjate llevar

Ven, ven, ven, ven
Atrévete a soñar una y otra vez

Ven, ven, ven, ven
Atrévete a volar
Que nadie nos va a parar

Oh, oh, uo, oh, oh, uo
Que nadie nos va a parar

Oh, oh, uo, oh, oh, uo
Que nadie nos va a parar 

Lo que me hace bien

Voy a hacerte feliz
Tienes que usar el corazón

Tuve una visión
Y sé lo que estoy
¡Sintiendo!
Llego y te doy
Lo que hoy estás
¡Queriendo!

Voy a hacerte feliz
Tienes que usar el corazón

Amor, mi amor te está llamando
A toda hora vas pensando
Eres bella, contigo viajo a las estrellas
Mi princesa
Tú sabes lo que me hace bien
Amor, mi amor te está llamando

A toda hora vas pensando
Eres bella, contigo viajo a las estrellas
Mi princesa
Tú sabes lo que me hace bien

Lo que me hace bien
Lo que me haces
Lo que me hace bien
Tú lo sabes

Lo que me hace bien
Lo que me haces
Lo que me hace bien
Tú lo sabes

En tu dirección
Va mi corazón
¡Latiendo!
No es una obsesión
Lo que hoy estoy
¡Pidiendo!

Voy a hacerte feliz
Tienes que usar el corazón

Amor, mi amor te está llamando
A toda hora vas pensando
Eres bella, contigo viajo a las estrellas
Mi princesa
Tú sabes lo que me hace bien
Amor, mi amor te está llamando
A toda hora vas pensando
Eres bella, contigo viajo a las estrellas
Mi princesa
Tú sabes lo que me hace bien

Lo que me hace bien
Lo que me haces
Lo que me hace bien
Tú lo sabes

Lo que me hace bien
Lo que me haces
Lo que me hace bien
Tú lo sabes

Ei, amor, não sou impostor
Cada verso que eu rimo é meu jeito de amor

Cada olhar que eu tento te dar é meu jeito sincero de querer te amar

E eu vim pra ser simples, sincero
É o teu amor que eu espero e venero, acelero
Junto com o meu coração pra tentar transformar meu amor em canção

Cada palavra que eu digo e repito mil vezes, se você quiser
Que eu te amo e te chamo de meu grande amor
A mais linda e mais bela mulher

Amor, mi amor te está llamando
A toda hora vas pensando
Eres bella, contigo viajo a las estrellas
Mi princesa
Tú sabes lo que me hace bien

Amor, mi amor te está llamando
A toda hora vas pensando
Eres bella, contigo viajo a las estrellas
Mi princesa
Tú sabes lo que me hace bien

Lo que me hace bien
Lo que me haces
Lo que me hace bien
Tú lo sabes

Lo que me hace bien
Lo que me haces
Lo que me hace bien
Tú lo sabes 

Dar la vuelta al mundo

Sigo la música que sale de mi voz
Estás aquí conmigo y todo suena mejor
Ya me verás remontado vuelo hacia el sol
Y en un segundo
Vamos a dar la vuelta al mundo
Vamos a dar la vuelta al mundo

Siento el mismo calor que cuando todo empezó
Y hoy estás conmigo en una dirección
Ya te veré navegando en sueños llenos de emoción
Y en un segundo
Vamos a dar la vuelta al mundo
Vamos a dar la vuelta al mundo

Levántate
Enciéndete
Contigo no me detendré
Todo gira a nuestro alrededor
Ya sé que no me rendiré
Confía en mí, te llevaré hasta el sol
Vamos a dar la vuelta al mundo

Solo una mirada basta para hablar
Poco para decir, tanto por recordar
Ya me verás remontando vuelo, déjate llevar
Y en un segundo
Vamos a dar la vuelta al mundo
Vamos a dar la vuelta al mundo

No necesito nada si estás junto a mí
Porque tenemos todo para descubrir
Toma mi mano y dame fuerzas para seguir
Y en un segundo
Vamos a dar la vuelta al mundo
Vamos a dar la vuelta al mundo

Levántate
Enciéndete
Contigo no me detendré
Todo gira a nuestro alrededor
Ya sé que no me rendiré
Confía en mí, te llevaré hasta el sol
Vamos a dar la vuelta al mundo

Levántate
Enciéndete
Contigo no me detendré
Todo gira a nuestro alrededor

Ya sé que no me rendiré
Confía en mí, te llevaré hasta el sol
Vamos a dar la vuelta al mundo 

Lo mejor comienza

Por mi ventana el sol hoy vuelve a entrar
Y siento que esta es una oportunidad
Para mí, para que yo me vuelva a reinventar
Una vez más, una vez más

Y mi sonrisa se me escapa, no lo puedo evitar
Porque lo sé, lo puedo ver, lo puedo respirar
Dentro de mí lo siento, lo mejor empieza
Una vez más, una vez más

Dejo el miedo atrás porque sin duda sé que

Ooh ooh hoy ooh ooh hoy voy a soltar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy aprenderé a volar
Y el día brilla más porque ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy, hoy voy a cantar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy me dejaré llevar
Y el día brilla más porque
ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza

A la distancia podrán escuchar
La música en mi alma suena sin parar
Dentro de mí dictándome que es tiempo para comenzar
Una vez más, una vez más

Y mis latidos se aceleran, no puedo parar
Porque se ve lo que soñé
Hoy frente a mí está
Dentro de mí
Lo siento, lo mejor comienza
Una vez más, una vez más

Dejo el miedo atrás porque sin duda sé que

Ooh ooh hoy ooh ooh hoy voy a soltar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy aprender a volar
Y el día brilla más porque ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy, hoy me verán brillar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy me dejaré llevar
Y el día brilla más porque
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza

Me voy por este camino
Yo elijo mi propio destino
Por fin llegó mi momento
De mostrar quién yo soy en verdad

Ooh ooh hoy ooh ooh hoy voy a soltar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy aprender a volar
Y el día brilla más porque ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy, hoy me verán brillar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy me dejaré llevar
Y el día brilla más porque
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza 

Primer amor

Nunca pensé que el amor fuera a encontrarme
Y al fin te conocí
Mi noche cambió de color
Y en un instante
Me enamoré de ti

Y cómo yo iba a saber
Que solo un beso iba a poder
Llevarme hasta a las nubes, lejos
Sin querer

Primer amor
Yo te soñé, te busqué y te encontré
Y en cada canción junto a ti
Siempre estaré

Primer amor
Prométeme
Que cantando
Miremos los sueños
Una y otra vez

La música en mi corazón
Puede unirnos
Hay melodías que compartir

En cada nota
La ilusión de imaginarnos
Un mundo para ti
Y para mí

Y cómo yo iba a saber
Que solo un beso iba a poder
Llevarme hasta a las nubes, lejos

Sin querer

Primer amor
Yo te soñé, te busqué y te encontré
Y en cada canción junto a ti
Siempre estaré

Primer amor
Prométeme
Que cantando
Miremos los sueños
Una y otra vez

Primer amor
Te soñé, te busqué y te encontré
Y en cada canción junto a ti
Oh, oh, oh

Primer amor
Prométeme
Que cantando
Miremos los sueños
Una y otra vez

Thumbs Up

Yo soy una chica como todas
Pero hay algo en mí que me hace especial
Doy el 100 por 100 de lo que tengo
Y tengo el mundo entero para enamorar

Siempre hablan de mí
Eso es inevitable
No soy culpable… ¡no!
Todos quieren vivir
En mi fantasía todo el día

Bienvenidos a mi mundo especial
No olviden suscribirse
A mi canal
No pueden parar
No pueden dejar de verme, yeah 
Lo más increíble está por llegar
¡Tan real!

Cada día una nueva aventura
Así es mi vida de normal
Conectando juntos todo el tiempo
Tantos amigos nuevos
Voy a encontrar

Siempre hablan de mí
Eso es inevitable
No soy culpable… ¡no!
 Todos quieren vivir
En mi fantasía todo el día

Bienvenidos a mi mundo especial
No olviden suscribirse
A mi canal
No pueden parar
No pueden dejar de verme, yeah 
Lo más increíble está por llegar
Quiero dar mucho más
Y vivir mi sueño
Tengo sólo un deseo que alcanzar

Bienvenidos a mi mundo especial
No olviden suscribirse
A mi canal
No pueden parar
No pueden dejar de verme, yeah 
Lo más increíble está por llegar
¡Tan real!
¡Tan real!
¡Tan real! 

Nada fue

Ya vi caer, el sol de ayer
No tengo miedo a serme fiel
Perdí la voz por su visión
Querían cambiarme sin una razón

Vi borrar con manos de sal
Todas las heridas que ardieron igual
Y al fin volví, nada cambió
Me miran de lejos después de intentar e intentar

Nada fue como soñaba
Como contaba
Nada fue nada
Nada fue
Nada es como esperaba
Como pensaba
Nada, nada fue nada
Nada fue
Nada

Perdón, me cuesta comprender
¿Existe algún manual, tal vez?
Yo soy así, soy lo que ves
Querían cambiarme, que prueben después
Vi borrar con manos de sal
Todas las heridas que ardieron igual
Y al fin volví, nada cambió
Me miran de lejos después de intentar e intentar

Nada fue como soñaba
Como contaba
Nada fue nada
Nada fue
Nada es como esperaba
Como pensaba
Nada, nada fue nada
Nada fue
Nada

Nada es como esperaba
Como pensaba
Nada, nada fue nada
Nada fue 

La vida te devuelve

La ruota gira per tutti
Nella vita tutto torna

No pienses más
Que todo anda mal
Mira pa’ adelante que la vida es una
Y tienes que brillar

Ya deja el temor y sácalo hoy
Que nada es perfecto
Pero si lo intentas todo irá mejor

No tengas miedo
Que aquí estoy yo
No tengas miedo, inténtalo

Todo vuelve
La vida te lo devuelve
Te regala mil momentos
Que llevas en el pensamiento

Todo vuelve
La vida te lo devuelve
Te regala mil momentos
Que llevas en el pensamiento

No te dejes derrumbar por lo que salió mal
Tienes una meta que quieres alcanzar
No te dejes vencer, no te dejes bajar, que tú sólo lo vas a lograr

Lo vas a lograr

Juntos es mejor
Con el corazón
Cantar sin barreras
Decir lo que quieras

Demuéstralo hoy
Vamos a intentarlo
Vamos a lograrlo
Con el ritmo de esta canción
Ven, bailemos juntos tú y yo

No tengas miedo
Que aquí estoy yo
No tengas miedo, inténtalo

Todo vuelve
La vida te lo devuelve
Te regala mil momentos
Que llevas en el pensamiento

Todo vuelve
La vida te lo devuelve
Te regala mil momentos
Que llevas en el pensamiento

No te dejes derrumbar
Por lo que salió mal
Si tienes una meta
Que quieres alcanzar

No te dejes vencer
No te dejes bajar
Que tú sólo lo vas a lograr

No tengas miedo
Que aquí estoy yo
No tengas miedo
Inténtalo

La vida siempre vuelve

La vida siempre vuelve

La vida siempre vuelve

No te dejes engañar
Que lo mejor está por llegar

Todo vuelve
La vida te lo devuelve
Te regala mil momentos
Que llevas en el pensamiento

Todo vuelve
La vida te lo devuelve
Te regala mil momentos
Que llevas en el pensamiento

Miren cómo la vida te lo devuelve

La vida siempre vuelve 

Déjame decirte

Penso em você todos os dias
Eu tento te esquecer, mas não tem saída
Me disseram que você está bem
E que talvez já está com outro alguém

Mas sou eu que sigo sonhando
Eu estou te esperando
Sou o único que sempre te chama
Mesmo que não responda nada
Não responda nada

Deixa eu te dizer que já não respiro
Me sinto como um louco, perdido
Se você não está, se já não voltará
Deixa eu te dizer que já não respiro
Por coisas dessa vida, agora estou sozinho
E não voltarão os momentos que pra sempre vou lembrar

Tantas coisas que faltam ser ditas
Tantas cartas pra serem escritas
Hoje sei que errei com você
E já é tarde demais pra dizer

Mas sou eu que sigo sonhando
Eu estou te esperando
Sou o único que sempre te chama
Mesmo que não responda nada
Não responda nada

Deixa eu te dizer que já não respiro
Me sinto como um louco, perdido
Se você não está, se já não voltará
Deixa eu te dizer que já não respiro
Por coisas dessa vida, agora estou sozinho
E não voltarão os momentos que pra sempre vou lembrar
Pra sempre vou lembrar

Minhas últimas palavras são
Volta, por favor
Se você guarda rancor
Eu não tenho pressa e eu sempre estarei te esperando
Sempre estarei te buscando
Só me diz, meu amor
Que ainda existe esperança pra nós dois

Deixa eu te dizer que já não respiro
Me sinto como um louco, perdido
Se você não está, se já não voltará
Deixa eu te dizer que já não respiro
Por coisas dessa vida, agora estou sozinho
E não voltarão os momentos que pra sempre vou lembrar 

Si tú estás conmigo

Si todo me sale al revés
Si en mi cabeza están mis pies
Pienso en ti, creo en ti
Si cantas con el corazón
Si quieres que triunfe el amor
Piensa en mí, cree en mí

Quiero verte libre
Quiero verte feliz
Quiero que no puedas
Parar de sonreír
Quiero que nos demos
Una oportunidad
Porque al mundo
Vamos a cambiar

Si tú estás conmigo
Yo iré contigo
Que nada nos separe
Juntos es la clave
Y todo lo podremos lograr
Si tú estás conmigo
Yo iré contigo
Este es nuestro sueño, es el amor
Cantemos con todo el corazón

Si tengo algo que soltar
Si quiero volver a empezar
Pienso en ti, creo en ti
Si el tiempo hoy te despertó
Si sientes que algo en ti cambió
Piensa en mí, cree en mí

Quiero verte libre
Quiero verte feliz
Quiero que no puedas
Parar de sonreír
Quiero que nos demos
Una oportunidad
Porque al mundo
Vamos a cambiar

Si tú estás conmigo
Yo iré contigo
Que nada nos separe
Juntos es la clave
Todo lo podremos lograr
Si tú estás conmigo
Yo iré contigo
Este es nuestro sueño, es el amor
Cantemos con todo el corazón

Si tú estás conmigo
Yo iré contigo
Que nada nos separe
Juntos es la clave
Todo lo podremos lograr

Si tú estás conmigo
Yo iré contigo
Este es nuestro sueño, es el amor
Cantemos con todo el corazón

Con todo el corazón  