Ven y te digo quién soy
La última parada
La última parada
Voy por más
Soy todo lo que quiero
sé de dónde vengo y adónde voy...
Todo lo consigo
No vivo de los sueños, soy acción...
De todo soy capaz
Nada me detendrá
No me conformaré
Siempre voy por más, más, más...
Tengo la estrategia que atrae el éxito
Un estilo práctico y un perfil magnético
Lo que quieren ellas, lo que buscan ellos
No lo dudo es así, millones vienen tras de mí...
Haré que mis canciones atrapen seguidores
Seré el favorito, tendré los corazones
Soy lo que quieren ver
Logré visualizar cómo viralizar
Soy lo que quieren ver
¡¡¡Voy por más, más, más!!!
Es lo que me gusta hacer
Y así es que me va muy bien
Esas historias del día
Que nadie puede dejar de ver
Junto a ti
El tiempo me enseñó
Que todo cambia
Pero nunca cambió
Tu voz, mi voz
Cantando al nuevo sol
Que cura el alma
Contigo el mundo
Es mejor
Recuerdo el día
Junto a ti voy a estar
Junto a ti no existe el mal
Yo te confío el mundo y un poco más
Mi otra mitad, más que amistad
Al infinito voy
Junto a ti quiero estar
Junto a ti nada está mal
Yo te confío todo y un poco más
Mi otra mitad, más que amistad
Al infinito junto a ti
Ey, ey
Al infinito vamos, nunca nos separamos
Tú eres Pietro, yo soy Daisy
Eso está claro
Abril en la ciudad es primavera
Y un pájaro que va de flor en flor
Llevo nuestra canción como bandera
Cantada desde el corazón
Recuerdo el día
Que me decías
Junto a ti voy a estar
Junto a ti no existe el mal
Yo te confío el mundo y un poco más
Mi otra mitad, más que amistad
Al infinito voy
Junto a ti quiero estar
Junto a ti nada está mal
Yo te confío todo y un poco más
Mi otra mitad, más que amistad
Al infinito junto a ti
Junto a ti
Junto a ti
Cuando me besas
Tu sabes lo que siento por ti, yeah
Hasta el final
Siente el latido, se viene la acción
um, dois, três, vai
Somos luz del sol, las flores, el jardín
Mi mejor versión cuando estoy junto a ti
Siente el latido, se viene la acción
um, dois, três, vai
Esto
Fuerza interior
Te vengo a pedir perdón
Te vengo a pedir perdón
Como me ves
Lo mejor comienza
Dejo el miedo atrás porque sin duda sé que
Dejo el miedo atrás porque sin duda sé que