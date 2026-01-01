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Ven y te digo quién soy

Puedes hacer lo que quieras
Debes hacer lo que sientas
Cree en lo que te digo

Yo tengo lo que se necesita
Tengo voz y tengo fuerza
Y estoy decidida a ir por loque quiero

Atrévete y...
Vamos, vamos a cambiar el mundo
Vamos, vamos a hacerlo juntos
No traten de callarme
La actitud está en mí
Y aunque yo puedo romperme
Sé lo que quiero y quién soy
Yo sé lo que quiero y quién soy
Ven y te digo quién soy

Não existe nada impossível
Você pode vencer os seus limites
Acredite no que eu te digo

Yo tengo lo que se necesita
Tengo voz y tengo fuerza
Y estoy decidida a ir por lo que quiero

Atrévete y...
Vamos, vamos a cambiar el mundo
Vamos, vamos a hacerlo juntos
No tratende callarme
La actitud está en mí
Y aunque yo puedo romperme
Sé lo que quiero y quién soy
Yo sé lo que quiero y quién soy
Ven y te digo quién soy

La última parada

La última parada

Entre tanta gente
A tu mirada la vi pasar
Esos ojos negros
Y tu sonrisa me hicieron volar

Será que en la ventana
A tu reflejo le dio por pintar
Y cuando miro el atardecer
Solo pienso en hablarte por hablar

Y ¿cómo estás?
¿Qué andas haciendo? ¿Adónde vas?
Que echo de menos perderme en tus palabras
Yo voy hasta la última parada

Quiero viajar
A donde el sol brille sobre el mar
Y si me das nada más que una mirada
Yo voy hasta la última parada

Por cada sol, un día
Por cada roto hay otro por coser
Por cada duda hay una esquina
Que amaga con nunca volverte a ver

Porque este otoño pretende que pase mi vida
Deshojando margaritas
Solo por miedo a que sea como él

Y ¿cómo estás?
¿Qué andas haciendo? ¿Adónde vas?
Que echo de menos perderme en tus palabras
Yo voy hasta la última parada

Quiero viajar
A donde el sol brille sobre el mar
Y si me das nada más que una mirada
Yo voy hasta la última parada

Y ¿cómo estás?
¿Qué andas haciendo? ¿Y adónde vas?
Que echo de menos perderme en tus palabras
Yo voy hasta la última parada

Quiero viajar
A donde el sol brille sobre el mar
Y si me das solamente una mirada
Yo voy hasta la última
La última parada

Voy por más

Soy todo lo que quiero
sé de dónde vengo y adónde voy...

Todo lo consigo
No vivo de los sueños, soy acción...

De todo soy capaz
Nada me detendrá
No me conformaré
Siempre voy por más, más, más...

Tengo la estrategia que atrae el éxito
Un estilo práctico y un perfil magnético
Lo que quieren ellas, lo que buscan ellos
No lo dudo es así, millones vienen tras de mí...

Haré que mis canciones atrapen seguidores
Seré el favorito, tendré los corazones

Soy lo que quieren ver
Logré visualizar cómo viralizar
Soy lo que quieren ver
¡¡¡Voy por más, más, más!!!

Es lo que me gusta hacer
Y así es que me va muy bien
Esas historias del día
Que nadie puede dejar de ver

Junto a ti

El tiempo me enseñó
Que todo cambia
Pero nunca cambió
Tu voz, mi voz

Cantando al nuevo sol
Que cura el alma
Contigo el mundo
Es mejor

Recuerdo el día

Que me decías
Que nuestros sueños llegarían
Sin equipaje, vamos de viaje

Junto a ti voy a estar
Junto a ti no existe el mal
Yo te confío el mundo y un poco más
Mi otra mitad, más que amistad

Al infinito voy

Junto a ti quiero estar
Junto a ti nada está mal
Yo te confío todo y un poco más
Mi otra mitad, más que amistad
Al infinito junto a ti

Ey, ey
Al infinito vamos, nunca nos separamos
Tú eres Pietro, yo soy Daisy
Eso está claro

Abril en la ciudad es primavera
Y un pájaro que va de flor en flor
Llevo nuestra canción como bandera
Cantada desde el corazón

Recuerdo el día
Que me decías

Que nuestros sueños llegarían
Sin equipaje, vamos de viaje

Junto a ti voy a estar
Junto a ti no existe el mal
Yo te confío el mundo y un poco más
Mi otra mitad, más que amistad
Al infinito voy

Junto a ti quiero estar
Junto a ti nada está mal
Yo te confío todo y un poco más
Mi otra mitad, más que amistad
Al infinito junto a ti

Junto a ti

Junto a ti

Cuando me besas

Mmm, yeah!
Antes de conocerte
No creía en el amor
Llegaste tú, todo cambió
Y a mi vida le pusiste color

No sé lo que hiciste
Que ahora me perdí
En tus ojos, tu mirada
Nunca conocí alguien así
No pienso dejarte ir

Y ahora tú
Pones mi mundo de cabeza
Solo tú
Viniste a curar mis tristezas
No te imaginas lo que siento
Cuando me besas

Y ahora tú
Pones mi mundo de cabeza
Solo tú
Viniste a curar mis tristezas
No te imaginas lo que siento
Cuando me besas

Oh, cuando me besas
Yeah, cuando me besas tú, tú
No te imaginas lo que siento
Cuando me besas

Antes que llegaras
Nadie me importaba
Pero tú, mi reina
Me has cambiado el panorama, al fin

Todo lo que hago
Lo hago por ti
Y de tu mano
Voy a seguir

Y durará lo que tenga que durar
Lo que tenga que durar
Este amor es una historia que la gente va a contar

Y durará lo que tenga que durar
Lo que tenga que durar
Este amor es una historia que la gente va a contar

Y ahora tú
Pones mi mundo de cabeza
Solo tú
Viniste a curar mis tristezas
No te imaginas lo que siento
Cuando me besas

Y ahora tú
Pones mi mundo de cabeza
Solo tú
Viniste a curar mis tristezas
No te imaginas lo que siento
Cuando me besas

Y es que cuando me besas
No sales de mi cabeza
Mira que tú, tú, tú
Así, quiero tenerte cerca de mí

Voy, voy, voy
Enamorado estoy
De ti

Tu sabes lo que siento por ti, yeah

Y ahora tú
Pones mi mundo de cabeza
Solo tú
Viniste a curar mis tristezas
No te imaginas lo que siento
Cuando me besas

Y ahora tú
Pones mi mundo de cabeza
Solo tú
Viniste a curar mis tristezas
No te imaginas lo que siento
Cuando me besas

Oh, cuando me besas
Yeah, cuando me besas tú, tú
No te imaginas lo que siento
Cuando me besas

Hasta el final

Buscaré el color perfecto para ti
Pintaré de amor tu cielo si hoy es gris

Deja ya el temor, siente la libertad
Seré tu valor, atrévete a volar

Yo tengo un sueño y sueño
Que se haga realidad
Contigo todo puedo
Mi fuerza es tu amistad

Tenho essa canção, o som da sua voz
Bate o coração, é a força do amor

Siente el latido, se viene la acción

um, dois, três, vai

Un mar de mil colores
Navego sin temores
Conquisto el horizonte
Llego hasta el final

Un cielo infinito
Dibujo el paraíso
Un cuento a mi manera
Llego hasta el final

Oh, uh, oh, oh, oh
Oh, uh, oh, oh, oh

Somos luz del sol, las flores, el jardín

Mi mejor versión cuando estoy junto a ti

Yo tengo un sueño y sueño
Que se haga realidad

Contigo todo puedo
Mi fuerza es tu amistad

Tenho essa canção, o som da sua voz
Bate o coração, é a força do amor

Siente el latido, se viene la acción

um, dois, três, vai

Un mar de mil colores
Navego sin temores
Conquisto el horizonte
Llego hasta el final

Un cielo infinito
Dibujo el paraíso
Un cuento a mi manera
Llego hasta el final

Oh, uh, oh, oh, oh
Oh, uh, oh, oh, oh

Esto

Esto, la vida es esto
No es más que esto
Y es mucho más

Esto, la vida es esto
Lo que me toca
Y hay algo más

Es ser auténtica, poder soñar
Sentir que soy original
Que nada importa, solo ser una
Vivo en la Tierra y vivo en la Luna

Ahora sé qué es lo que buscaba
Cuando sentía, cuánto soñaba
Era tan real, no era ficción
Hoy el que habla es mi corazón

Esto, la vida es esto
No es más que esto
Y es mucho más

Esto, la vida es esto
Lo que me toca
Y hay algo más

Esto, la vida es esto
No es más que esto
Y es mucho más

Esto, la vida es esto
Lo que me toca
Y hay algo más

Es ser auténtica, poder soñar
Sentir que soy original
Que nada importa, solo ser una
Vivo en la Tierra y vivo en la Luna

Ahora sé qué es lo que buscaba
Cuando sentía, cuánto soñaba
Era tan real, no era ficción
Hoy el que habla es mi corazón

Esto, la vida es esto
No es más que esto
Y es mucho más

Esto, la vida es esto
Lo que me toca
Y hay algo más

Esto, la vida es esto
No es más que esto
Y es mucho más

Esto, la vida es esto
Lo que me toca
Y hay algo más

Esto, la vida es esto
No es más que esto
Y es mucho más

Esto, la vida es esto
Lo que me toca
Y hay algo más

Fuerza interior

Es el momento perfecto
Ya es hora
De compartir quién soy

Sueño, lo pienso, imagino
Ahora llevémoslo a la acción

Marcamos nuestro rumbo
Iluminando el mundo
No hay nada imposible
Es mi sueño con el tuyo

Enciende tu alegría
No hay nada que lo impida
Vamos ya por más

Es la luz que enciende
Cada sentimiento
Brillará por ti
En todo momento

Solo cree en mí
Y en lo que llevas dentro
Y en tu fuerza interior

Y si estamos juntas
Nada es imposible
Contigo mi mundo
Se vuelve increíble

Es tu luz que enciende
Al corazón por dentro
Y a tu fuerza interior

Un sueño nos une
Se encienden las luces
El día ya llegó

Toma mi mano
Ya no tengas miedo
Confía en tu intuición

Marcamos nuestro rumbo
Iluminando el mundo
No hay nada imposible
Es mi sueño con el tuyo

Enciende tu alegría
No hay nada que lo impida
Vamos ya por más
Es la luz que enciende
Cada sentimiento
Brillará por ti
En todo momento

Solo cree en mí
Y en lo que llevas dentro
Y en tu fuerza interior

Y si estamos juntas
Nada es imposible
Contigo mi mundo
Se vuelve increíble

Es tu luz que enciende
Al corazón por dentro
Y a tu fuerza interior

Es la luz que enciende
Cada sentimiento
Brillará por ti
En todo momento

Solo cree en mí
Y en lo que llevas dentro
Y en tu fuerza interior

Y si estamos juntas
Nada es imposible
Contigo mi mundo
Se vuelve increíble

Es tu luz que enciende
Al corazón por dentro
Y a tu fuerza interior

Te vengo a pedir perdón

Yo se que no vas a contestar
Y la verdad no te culpo
Es que ha pasado tanto tiempo
Desde que perdí mi rumbo

Yo nunca te quise lastimar
Escucha sólo un segundo
Yo sólo te quiero explicar
Que para mi tu eres mi mundo

Yo se que te fallé
Que no te valoré
Cuando eras mi mujer

Tu siempre fuiste fiel
Y yo no super ver
Tu bello amanecer

Y te pido perdón
Por haber demorado tanto
En hacer esta llamada
Se que tardé en decírtelo

Y te vengo a pedir perdón
Por haber olvidado todas las promesas que jurabas
Y ahora yo soy el perdedor
Y te vengo a pedir perdón
Te vengo a pedir perdón
Yeah

Se que fui yo quien no supo amar
Te juro que me arrepiento
Ya no podía esperar más
Para decirte que lo siento

Más de una vez te quise llamar
Te juro que no te miento
Dime si es tarde para intentarlo
O todavía queda tiempo

Yo se que te fallé
Que no te valoré
Cuando eras mi mujer

Tu siempre fuiste fiel
Y yo no supe ver
Tu bello amanecer

Y te pido perdón
Por haber demorado tanto
En hacer esta llamada
Se que tardé en decírtelo

Y te vengo a pedir perdón
Por haber olvidado todas las promesas que jurabas
Y ahora yo soy el perdedor

Y te vengo a pedir perdón
Te vengo a pedir perdón

Y te pido perdón
Por haber demorado tanto
En hacer esta llamada
Y ahora yo soy el perdedor
Y te vengo a pedir perdón
mm…

Te vengo a pedir perdón

Te vengo a pedir perdón
Por no hacer esta llamada
Por no hacer lo que tu esperabas

Se que fui yo quien no supo amarte
Y te pido perdón

Como me ves

Lo que quiero puedo ser
Como me ves
Cuando piensas que me iré
Todo al revés

Un espejo una señal
¿Qué pasará?
Me preguntas qué será
Lo verás

Lo que todos quieren ser
Como me ves
La que siempre quieren ver
No fallaré
Un espejo una señal
¿Qué pasará?
Me preguntas qué será

Nada cambiará
Esto es lo que soy
Mirarte a los ojos sin perdón
Mi fuerza, mi destino
Es mi canción

Voy a salir
De tu espejo
Tu voz que a lo lejos me encontró
Palabras que envuelven mi corazón

Como me ves
Soy tu reflejo
Siempre estará en mí tu amor
Quiero decirte
Como me ves yo soy

Lo que quieras puedo ser
Como me ves
Cuando piensas que me iré
Todo al revés
Un espejo una señal
¿Qué pasará?
Me preguntas qué será
Lo verás

Lo que todos quieren ser
Como me ves
La que siempre quieren ver
No fallaré
Un espejo una señal
¿Qué pasará?
Me preguntas qué será

Nada cambiará
Esto es lo que soy
Mirarte a los ojos sin perdón
Mi fuerza mi destino, es mi canción
Voy a salir
De tu espejo
Tu voz que a lo lejos me encontró
Palabras que envuelven mi corazón

Como me ves
Soy tu reflejo
Siempre estará en mí tu amor
Quiero decirte
Como me ves yo soy

Lo mejor comienza

Por mi ventana el sol hoy vuelve a entrar
Y siento que esta es una oportunidad
Para mí, para que yo me vuelva a reinventar
Una vez más, una vez más

Y mi sonrisa se me escapa, no lo puedo evitar
Porque lo sé, lo puedo ver, lo puedo respirar
Dentro de mí lo siento, lo mejor empieza
Una vez más, una vez más

Dejo el miedo atrás porque sin duda sé que

Ooh ooh hoy ooh ooh hoy voy a soltar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy aprenderé a volar
Y el día brilla más porque ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy, hoy voy a cantar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy me dejaré llevar
Y el día brilla más porque
ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza

A la distancia podrán escuchar
La música en mi alma suena sin parar
Dentro de mí dictándome que es tiempo para comenzar
Una vez más, una vez más

Y mis latidos se aceleran, no puedo parar
Porque se ve lo que soñé
Hoy frente a mí está
Dentro de mí
Lo siento, lo mejor comienza
Una vez más, una vez más

Dejo el miedo atrás porque sin duda sé que

Ooh ooh hoy ooh ooh hoy voy a soltar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy aprender a volar
Y el día brilla más porque ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy, hoy me verán brillar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy me dejaré llevar
Y el día brilla más porque
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza

Me voy por este camino
Yo elijo mi propio destino
Por fin llegó mi momento
De mostrar quién yo soy en verdad

Ooh ooh hoy ooh ooh hoy voy a soltar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy aprender a volar
Y el día brilla más porque ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy, hoy me verán brillar
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy me dejaré llevar
Y el día brilla más porque
Ooh ooh hoy ooh ooh hoy
Lo mejor comienza

Si vuelvo a nacer

Tú llegaste cuando mi alma a alguien buscaba
Y sembraste la esperanza que despierta algo dentro de mí
Fuiste el ángel que a mi lado siempre estaba
Compartimos cada sueño
Tu sonrisa me ayuda a crecer

Sé que cruzaríamos los sietes mares
Contigo hasta el final del mundo yo iría

Eres mi fuerza y mi motor
Todo lo pintas de color
Quiero que estés cerca de mí
Con nuestra luz yo brillaré
Un nuevo mundo crearé
Y si vuelvo a nacer
Contigo allí estaré

Me invitaste a recorrer otros caminos
Tú llegaste a mis días para encender una nueva ilusión

Sé que cruzaríamos los sietes mares
Contigo hasta el final del mundo yo iría

Eres mi fuerza y mi motor
Todo lo pintas de color
Quiero que estés cerca de mí
Con nuestra luz yo brillaré
Un nuevo mundo crearé
Y si vuelvo a nacer
Contigo allí estaré

Tú, el faro que me guía
Mi calma y mi alegría
Sabes bien quién soy

Eres mi fuerza y mi motor
Todo lo pintas de color
Quiero que estés cerca de mí
Con nuestra luz yo brillaré
Un nuevo mundo crearé
Y si vuelvo a nacer
Contigo allí estaré