Hasta el final

Buscaré el color perfecto para ti

Pintaré de amor tu cielo si hoy es gris

Deja ya el temor, siente la libertad

Seré tu valor, atrévete a volar

Yo tengo un sueño y sueño

Que se haga realidad

Contigo todo puedo

Mi fuerza es tu amistad

Tenho essa canção, o som da sua voz

Bate o coração, é a força do amor

Siente el latido, se viene la acción

um, dois, três, vai

Un mar de mil colores

Navego sin temores

Conquisto el horizonte

Llego hasta el final

Un cielo infinito

Dibujo el paraíso

Un cuento a mi manera

Llego hasta el final

Oh, uh, oh, oh, oh

Oh, uh, oh, oh, oh

Somos luz del sol, las flores, el jardín

Mi mejor versión cuando estoy junto a ti

Yo tengo un sueño y sueño

Que se haga realidad

Contigo todo puedo

Mi fuerza es tu amistad

Tenho essa canção, o som da sua voz

Bate o coração, é a força do amor

Siente el latido, se viene la acción

um, dois, três, vai

Un mar de mil colores

Navego sin temores

Conquisto el horizonte

Llego hasta el final

Un cielo infinito

Dibujo el paraíso

Un cuento a mi manera

Llego hasta el final

Oh, uh, oh, oh, oh