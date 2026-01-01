CAPITÃ MARVEL E CAMPANHA SOCIAL COM O INSTITUTO LUISA MELL

1. Requisitos de participação/Sem obrigação de compra:

A Campanha “Capitã Marvel e Instituto Luisa Mell” (a “Campanha”) está aberta somente a maiores de 13 anos de idade, residentes no Brasil.

2. Organizador:

A Campanha é organizada por The Walt Disney Company (Brasil) Ltda., situada à Av. das Nações Unidas, 12.551, 10º andar, São Paulo, SP (o “Organizador”).

3. Acordo e Aceitação do Regulamento:

A participação na Campanha implica a aceitação plena e incondicional deste Regulamento e das instruções disponíveis na página oficial: disney.com.br/capitamarvel (“Instruções”).

4. Vigência da Campanha:

A Campanha começará às 08:00hs do dia 28 de Fevereiro de 2019 e terminará às 23:59hs no dia 28 de março de 2019.

5. Como Participar:

Para participar na Campanha o participante deverá postar no Instagram, Twitter ou Facebook, uma imagem ou vídeo com o seu gatinho (animal de estimação) e a hashtag #GooseOGato.

Válido somente para imagens e vídeos de acordo com as regras oficiais dessas redes sociais e para usuários com contas públicas. As contas privadas não serão contabilizadas.

6. Limitações:

O Organizador e/o Instituto Luisa Mell não serão responsáveis por posts perdidos, enviados ou recebidos fora do prazo, incompletos, inválidos, dirigidos incorretamente ou com conteúdo de caráter ofensivo, discriminatório, obsceno, inapropriado ou confuso, nem por falhas técnicas, incluindo ainda e sem limitar-se ao mau funcionamento eletrônico da rede, “hardware” ou “software”; ou devido a erro humano, técnico ou de qualquer outra natureza.

7. Doação:

Para cada post válido efetuado pelo participante, o Organizador efetuará uma doação ao Instituto Luisa Mell no valor correspondente de R$1,00 (um Real), até o limite total máximo para a Campanha, que é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). O valor que será doado pelo Organizador ao Instituto Luisa Mell deverá ser utilizado pelo Instituto Luisa Mell em projetos do instituto no Brasil.

O participante não efetuará e tampouco será aceita qualquer doação em dinheiro ou outro bem. O participante não receberá qualquer valor em dinheiro ou outro bem por sua participação na Campanha.

8. Outras Disposições:

O Organizador se reserva o direito de cancelar ou modificar a Campanha em caso de dificuldades técnicas, ou qualquer causa alheia ao Organizador que possa comprometer o desenvolvimento da Campanha, conforme determine o Organizador a seu exclusivo critério. A nulidade de uma ou mais cláusulas deste Regulamento não afetará a vigência e a validade das demais cláusulas.