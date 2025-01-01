Cancel

Com sua assinatura do Disney+, você faz parte das melhores histórias do mundo. E não é só isso. Com os Benefícios Disney+, você em breve poderá aproveitar oportunidades exclusivas em produtos, serviços e experiências da Disney, assim como benefícios atrelados a outras marcas.

Os Beneficios Disney+ estarão disponíveis em breve para quem tiver uma assinatura do Disney+. Certifique-se de optar por receber comunicações do Disney+, pois compartilharemos todas as últimas notícias, benefícios e oportunidades exclusivas com você por lá.

FAQ

O Benefícios Disney+ é um programa por meio do qual você poderá acessar benefícios, experiências e ofertas promocionais . A Disney poderá oferecer esses benefícios ocasionalmente, de maneira voluntária e a seu próprio critério. O programa Benefícios Disney+ estará sujeitos a termos e condições específicos. Saiba mais aquí.

Você poderá acessar os benefícios com sua assinatura do Disney+. Recomendamos que preste atenção às nossas comunicações para conhecer os últimos benefícios.

Informaremos sobre os Benefícios Disney+ por meio de nossos comunicados da Disney por e-mail . Para que os e-mails cheguem até você, você precisa concordar em receber comunicados de marketing ao se cadastrar na Disney. Você pode verificar e editar suas preferências de comunicação aqui. Você também pode optar por receber notificações do aplicativo Disney+ nas configurações do seu celular.

Isso dependerá do tipo de benefício. Alguns benefícios exigirão que você valide sua assinatura do Disney+ durante o processo de compra. Para outros, você apenas precisará usar um código de desconto. Cada benefício está sujeito aos seus próprios termos e condições.

A disponibilidade de cada Benefício Disney+ varia de acordo com a oferta. Recomendamos que você consulte os termos e condições do benefício para descobrir as datas de expiração e outros requisitos de elegibilidade aplicáveis.

Alguns benefícios são obtidos por meio de sites de terceiros, como plataformas de venda de ingressos. Se estiver com dificuldades para obter um benefício por meio de terceiros, entre em contato diretamente com eles para obter suporte. Para mais informações e suporte sobre os Beneficios Disney+, acesse a Central de Ajuda do Disney+.

* Os Benefícios Disney+ referem-se a ofertas e bônus ocasionais que a Disney pode oferecer periodicamente. A frequência, a natureza e a quantidade de bônus estão sujeitas a critério exclusivo da Disney, podendo ser modificados, cancelados ou eliminados a qualquer momento sem aviso prévio. Concursos, ofertas e promoções estão sujeitos a termos e condições adicionais.