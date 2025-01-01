Informaremos sobre os Benefícios Disney+ por meio de nossos comunicados da Disney por e-mail . Para que os e-mails cheguem até você, você precisa concordar em receber comunicados de marketing ao se cadastrar na Disney. Você pode verificar e editar suas preferências de comunicação aqui. Você também pode optar por receber notificações do aplicativo Disney+ nas configurações do seu celular.