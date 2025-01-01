Mais experiências com o Disney+
Com sua assinatura do Disney+, você faz parte das melhores histórias do mundo. E não é só isso. Com os Benefícios Disney+, você em breve poderá aproveitar oportunidades exclusivas em produtos, serviços e experiências da Disney, assim como benefícios atrelados a outras marcas.
* Os Benefícios Disney+ referem-se a ofertas e bônus ocasionais que a Disney pode oferecer periodicamente. A frequência, a natureza e a quantidade de bônus estão sujeitas a critério exclusivo da Disney, podendo ser modificados, cancelados ou eliminados a qualquer momento sem aviso prévio. Concursos, ofertas e promoções estão sujeitos a termos e condições adicionais.