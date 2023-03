A “Celebração Mais Mágica do Mundo” terá início em 1 de outubro de 2021 em homenagem aos 50 anos do Walt Disney World Resort

Por Jeremy Schoolfield, Editor Chefe, Relações Públicas, Walt Disney World Resort





Um evento que tem sido esperado por 5 décadas!

A partir de 1 de outubro de 2021, o Walt Disney World Resort lançará “A Celebração Mais Mágica do Mundo” em homenagem aos nossos 50 anos, trazendo experiências mágicas e iridescentes para os 4 Parques Temáticos e além!

Esse é um marco muito importante e nossos times Disney estão criando uma variedade de novas decorações que vão reluzir e brilhar, durante o dia e a noite.



Como parte da celebração, o Cinderella Castle, que ano passado recebeu uma transformação digna de realeza, será aprimorado. Como vocês podem ver no vídeo acima, o Castelo receberá enfeites dourados e iridescentes, que servem como a peça central do aniversário de 50 anos.







E o Castelo é apenas um dos ícones do Walt Disney World que receberá um toque extra de magia durante essa celebração. À noite, os lugares que você já conhece e ama em cada Parque Temático, se transformarão em Símbolos de Magia. No vídeo acima, você pode ver um pouquinho dessa magia—o pó de pirlimpimpim no Cinderella Castle, vaga-lumes mágicos habitando a Tree of Life no Disney’s Animal Kingdom Theme Park e novos toques especiais ganhando vida no Hollywood Tower Hotel no Disney’s Hollywood Studios.

E no EPCOT, luzes brilharão de dentro dos painéis refletores da Spaceship Earth, e ao se conectarem, formarão uma poeira cintilante que representa símbolos de possibilidade e otimismo. Essa nova iluminação será permanente, e continuará trazendo brilho para o Parque mesmo após da “Celebração Mais Mágica do Mundo”.

Você também vai querer ficar de olho em Mickey e Minnie, que terão novos looks brilhantes para a celebração. Como anfitriões do evento, eles estarão vestidos para a ocasião com designs comemorativos feitos de tecido iridescente e detalhes dourados.

Em nome do Walt Disney World, estamos ansiosos para recebe-los durante essa celebração tão especial em nossa história. Teremos mais para compartilhar sobre nossos planos para “A Celebração Mais Mágica do Mundo” no futuro, enquanto nos aproximamos do grande dia em 1º de outubro, e então estaremos narrando toda a magia que será encontrada durante os 18 meses do evento. Então, continue conferindo aqui, no Disney Momentos Mágicos, para as últimas atualizações sobre o que promete ser algo para se lembrar nos próximos 50 anos.

