Filmes da Disney
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Elementos
ELEMENTOS da Disney e Pixar, é um novo longa-metragem original que se passa na Cidade Elemento, um lugar onde os habitantes do fogo, água, terra e ar vivem em harmonia. A história apresenta Ember, uma jovem impetuosa, cuja amizade com Wade, um garoto sentimental, divertido e que segue o fluxo das coisas, desafia suas crenças sobre o mundo no qual vivem.
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A Pequena Sereia
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Guardiões da Galáxia: Volume 3
Em “Guardiões da Galáxia Vol. 3” dos Marvel Studios, nossos desajustados estão se ajustando à vida em Luganenhum. Mas não demora muito para que ecos do passado turbulento de Rocket atrapalhem. Peter Quill vai reunir sua equipe para uma perigosa missão: salvar Rocket – missão que, se falhar, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos.
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Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania
Os parceiros e super-heróis Scott Lang e Hope Van Dyne retornam às aventuras como Homem-Formiga e Vespa. Com os pais de Hope, Hank Pym e Janet Van Dyne, e a filha de Scott, Cassie Lang, eles exploram o Reino Quântico, interagindo com novas criaturas estranhas, em uma aventura que os levará além dos limites do que eles pensavam ser possível.
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Mundo Estranho
“Mundo Estranho”, uma aventura original e repleta de ação da Walt Disney Animation Studios, apresenta uma lendária família de exploradores, os Clades, enquanto eles tentam navegar por uma terra inexplorada e traiçoeira ao lado de uma equipe heterogênea, incluindo uma bolha travessa, um cachorro de três patas e uma enorme quantidade de criaturas famintas. O elenco de dubladores inclui Jake Gyllenhaal como Searcher Clade, um pai de família em uma missão imprevisível; Dennis Quaid como o pai explorador de Searcher, Jaeger; Jaboukie Young-White como o filho de 16 anos de Searcher, Ethan, que anseia por aventura; Gabrielle Union como Meridian Clade, uma piloto talentosa e parceira de Searcher em tudo; e Lucy Liu como Callisto Mal, a líder destemida de Avalonia que lidera a exploração ao mundo estranho. Dirigido por Don Hall (vencedor do Oscar® “Operação Big Hero”, “Raya e o Último Dragão”), com a codireção e o roteiro de Qui Nguyen (coroteirista de “Raya e o Último Dragão”), e produzido por Roy Conli ( vencedor do Oscar® “Operação Big Hero”, “Enrolados”).
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Pantera Negra: Wakanda Para Sempre
Em Pantera Negra: Wakanda Forever da Marvel Studios, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba), lutam para proteger sua nação contra as potências mundiais intervenientes logo após a morte do Rei T’Challa. Enquanto os Wakandanos se esforçam para aceitar este próximo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda da veterana guerreira Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) e forjar um novo caminho para o reino de Wakanda. Apresentando Tenoch Huerta como Namor, rei de uma oculta nação submarina, o filme também é estrelado por Dominique Thorne, Michaela Coel, Mabel Cadena e Alex Livanalli.