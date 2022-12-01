Guardiões da Galáxia: Volume 3

Em “Guardiões da Galáxia Vol. 3” dos Marvel Studios, nossos desajustados estão se ajustando à vida em Luganenhum. Mas não demora muito para que ecos do passado turbulento de Rocket atrapalhem. Peter Quill vai reunir sua equipe para uma perigosa missão: salvar Rocket – missão que, se falhar, pode levar ao fim dos Guardiões como os conhecemos.