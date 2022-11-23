Guardiões da Galáxia: que horas estreia o especial de Natal no Disney+

Os super-heróis estão de volta no programa Marvel Studios Apresenta um Especial: Guardiões da Galáxia: Especial de Festas.
Preparem os pinheirinhos intergalácticos porque está chegando a hora de decorar a nave espacial! Pelo menos para a equipe de Peter Quill em um especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, exclusivo do Disney+.
O grupo, então, desce até o planeta Terra em busca do presente perfeito. Mas claro que encontrá-lo não vai ser tão fácil – mas, certamente, será divertido de assistir!
Quando e a que horas estreia o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia no Disney+?
Marvel Studios Apresenta um Especial: Guardiões da Galáxia: Especial de Festas estreia em 25 de novembro. A produção estará disponível com exclusividade no Disney+ a partir das 5h (horário de Brasília)