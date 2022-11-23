Guardiões da Galáxia: que horas estreia o especial de Natal no Disney+

Os super-heróis estão de volta no programa Marvel Studios Apresenta um Especial: Guardiões da Galáxia: Especial de Festas.





Preparem os pinheirinhos intergalácticos porque está chegando a hora de decorar a nave espacial! Pelo menos para a equipe de Peter Quill em um especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, exclusivo do Disney+.

Em Marvel Studios Apresenta um Especial: Guardiões da Galáxia: Especial de Festas, Rocket Racoon (voz de Bradley Cooper), Groot (voz de Vin Diesel), Drax (Dave Bautista) e companhia se unem para tornar o Natal de Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) especial.

O grupo, então, desce até o planeta Terra em busca do presente perfeito. Mas claro que encontrá-lo não vai ser tão fácil – mas, certamente, será divertido de assistir!

Quando e a que horas estreia o especial de Natal dos Guardiões da Galáxia no Disney+?

Marvel Studios Apresenta um Especial: Guardiões da Galáxia: Especial de Festas estreia em 25 de novembro. A produção estará disponível com exclusividade no Disney+ a partir das 5h (horário de Brasília)