Quiz: Qual dos Elementos é você?

Impaciente como a Faísca ou sensível como o Gota? Descubra quem você seria no novo filme da Disney e Pixar, Elementos!



Já conheceu a cidade Elementos? Ainda não? Pois embarque agora mesmo em uma deliciosa comédia romântica juntamente com Faísca e Gota em Elementos. A nova produção da Disney e Pixar já está disponível no Disney+!

A animação se passa em uma cidade onde moradores do Fogo, da Água, da Terra e do Ar vivem juntos. É aí que uma jovem impetuosa e um cara tranquilo estão prestes a descobrir algo elementar: o quanto realmente têm em comum.

Entre Fogo, Água, Ar e Terra, qual elemento você seria de acordo com sua personalidade? Responda o quiz abaixo e descubra!





Qual dos Elementos é você?