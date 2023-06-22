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Elementos: dubladores de Faísca e Gota falam sobre seus personagens 

22 de junho de 2023
22 de junho de 2023

Descubra quem faz as vozes em inglês e português dos protagonistas da nova produção da Disney e Pixar.


Falta pouco para mais uma estreia da Disney e Pixar! O filme de animação Elementos chega aos cinemas no dia 22 de junho e promete emocionar a todos com a história de Faísca e Gota

Na versão original em inglês, Leah Lewis e Mamoudou Athie fazem as vozes originais dos dois jovens elementos, respectivamente. 

Em português, é o mineiro Dláigelles Silva quem empresta sua voz ao divertido Gota. Já a voz de Faísca é a de Luiza Porto. E a direção de dublagem de Elementos é de Diego Lima.

Em entrevista ao site Disney Brasil, a equipe de dublagem contou um pouco sobre o processo de criação das vozes – para que os personagens ficassem com um jeitinho bem brasileiro na telona. 

Faísca Luiza Porto Elementos
Luiza Porto é a voz brasileira de Faísca


Quem faz as vozes em portugês de Faísca e Gota em Elementos


Luiza Porto é a voz nacional de Cassie Lang (Kathryn Newton) em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (2023). Sobre Elementos, ela revelou um pouco sobre o caminho escolhido para sua atuação: “Nossa parte de criação vem muito de entender a criação da Leah Lewis, [voz da Faísca em inglês] e respeitar a obra”, disse.

Luiza ainda detalhou como definiu o tom e a voz da personagem com ajuda de Diego Lima: “Na nossa construção, para mim foi um caminho de ir para o mais grave, mais maduro, mais explosivo… Isso são características que a personagem já me dá, e eu vou pegando esse material dela, vou entendendo e vou colocando em mim”.

Dláigelles é bem conhecido pelo público por aqui. Ele é a voz brasileira de diversos personagens, como M’Baku, o guerreiro vivido por Winston Duke em Pantera Negra (2018). 

Dono de uma voz naturalmente mais grave, o ator explicou como modulou seu tom para combinar melhor com o papel. “Como o Gota é um personagem mais suave, mais tranquilo, eu tentei usar uma região vocal que não é tão grave, uma coisa um pouco mais leve.”

Na conversa, o diretor Diego Lima ressaltou o cuidado na hora de orientar os dois durante o processo: “Eles estão muito submersos no personagens. Por isso, eu tenho que fazer qualquer tipo de alteração, ou indicar que a linha de diálogo tem que ir por um caminho ou outro, sem desconectar os atores do Gota e da Faísca.”

Lima também destacou a importância de saber respeitar a visão e a conexão dos dubladores com seus personagens “porque eles é que estão interpretando. A vida do personagem está dentro deles, então eu tenho que fazer isso com cuidado.”

Dláigelles Silva Gota Elementos
Dláigelles Silva é a voz de Gota


A experiência de participar de Elementos


Luiza e Dláigelles destacaram ainda o sentimento de participar de um projeto que leva as assinaturas da Disney e da Pixar. “Foi emocionante”, celebrou Luiza.

 “Imbuído de tudo o que um filme Disney e Pixar representa, muitas das minhas crenças fazem parte das animações que assisti quando criança e ao longo da minha vida. Então, fazer parte de um processo como esse é muito especial”, completou a dubladora brasileira. 

Já Dláigelles Silva afirmou que ficou surpreso ao ser “presenteado” com um personagem como o Gota. “Confesso que nem esperava fazer um personagem desse tamanho na Pixar”, riu o ator. “Eu já tinha participado de outras produções, mas um personagem grande assim eu não estava esperando!”

Silva comentou também sobre como montou sua relação com Gota. “Fui aprendendo coisas com o personagem! Temos coisas de personalidade muito parecidas, é muito legal. Acho que encaixei com o personagem, com o jeito dele de ser”, disse. 

Elementos


Não perca a estreia de Elementos nos cinemas


Embarque em uma viagem para a Cidade Elemento, onde cada um dos quatro elementos – água, fogo, terra e ar – convivem em harmonia. Isso desde que respeitem a uma importante regra: elementos diferentes não se misturam.

A esquentada Faísca vive com sua família do elemento fogo. Um dia, de maneira improvável, ela conhece o tranquilão Gota, do elemento água. Esse encontro levará o jovem a repensar suas crenças sobre o mundo em que vive e a forma como os seres se relacionam.

Prepare-se para acompanhar mais uma história repleta de emoção e muita diversão – e com as assinaturas Disney e Pixar! O longa Elementos já está disponível nos principais cinemas de todo o Brasil!

Elenco de Voz Nacional em Elementos

Tradução: Paula Abritta
Produção: Amanda Biscola, Pâmela Brito e Fernanda Tavares
Coordenadora de Produção: Melka Baltieri
Técnicos de Captação: José Arthur Jr., Lucas Gandelini, Thiago Costa, Carlos Henrique Salles, Edu Miglioranci e Carol Fagundes
Edição: Ricardo Fuji e Marcos Alves (Tato)
Direção de Dublagem e Audiodescrição: Diego Lima
Gerente Criativa - Disney: Vânia Mendes
Diretora Geral - Tv Group: Maria Inês Moane

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