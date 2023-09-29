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Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

29 de setembro de 2023
29 de setembro de 2023

Produção que explica conceitos importantes para o Universo Cinematográfico Marvel estreia episódios falando da AVT e das Variantes.


Estamos a poucos dias da estreia da nova temporada de Loki no Disney+. O Deus da Trapaça retorna ao serviço de streaming a partir do dia 5 de outubro. Mas antes, que tal relembrar ou conhecer a fundo alguns aspectos ligados à trama da série em LENDAS da Marvel?

A produção celebra e explica diferentes detalhes fundamentais para o Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Revisite os heróis, vilões e momentos épicos de todo UCM enquanto se prepara para as histórias super aguardadas que estão por vir. 

E os dois novos episódios de LENDAS da Marvel estão diretamente ligados à nova temporada de Loki ao falar da Autoridade de Variância Temporal (AVT) e das Variantes.

Loki


LENDAS da Marvel: AVT


No UCM existe uma linha do tempo que deve ser protegida a todo custo. E somente aqueles que sejam genuinamente parte dela podem existir. Caso contrário, os agentes da Autoridade de Variância Temporal – ou apenas AVT – podem entrar em ação.

Mas, o que é a AVT? LENDAS da Marvel explora justamente as origens misteriosas dessa organização, e separa os fatos da ficção. 

Serão os Guardiões do Tempo realmente seres divinos responsáveis pela criação da AVT? Ou apenas figuras criadas para ocultar a identidade de um ser de carne e osso que possui segredos obscuros e antigos?

Loki


LENDAS da Marvel: Variantes


Este episódio de LENDAS da Marvel responde a uma pergunta simples, porém crucial: o que é exatamente uma Variante?

Uma Variante é um indivíduo que não pertence à tal linha do tempo sagrada e, portanto, vem de um tipo de realidade alternativa onde pode existir uma versão muito diferente de qualquer ser. 

Por exemplo, quem é Loki? Um sujeito de cabelo escuro em um traje verde que adora enganar os outros? Ou uma mulher de cabelos loiros que prefere ser chamada de Sylvie

Na verdade, Loki é tudo isso – graças à existência de inúmeras variantes! Ainda está com dificuldade para entender tudo isso? Não tenha medo, LENDAS da Marvel tem tudo o que você precisa!

Os episódios “TVA” e “Variantes”, de LENDAS da Marvel, já estrearam no Disney+

Aproveite para maratonar também a primeira temporada de Loki e lembre-se que a partir de 5 de outubro, às 22h (horário de Brasília), os novos episódios da série começam a ser disponibilizados no streaming.

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