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Novidades Disney+

Launchpad traz seis novas e emocionantes produções ao Disney+

29 de setembro de 2023
29 de setembro de 2023

Os curta-metragens já estrearam no streaming, trazendo a conexão humana como tema em comum.


A nova temporada de Launchpad acaba de estrear no Disney+ com seis novos curtas-metragens que vão tocar profundamente o público ao trazer a conexão humana como tema.

A produção abre espaço para cineastas de setores sub-representados na indústria do audiovisual, cujas vozes únicas e inspiradoras trazem uma nova perspectiva à arte de contar histórias.

“Os criadores da segunda temporada do Disney Launchpad levaram sua arte a novos patamares ao desenvolver seis histórias criativas e inspiradoras para o Disney+”, destaca Phillip Domfeh, produtor do Disney Launchpad. 

Launchpad


Emocione-se com Launchpad no Disney+


Cada um dos seis novos curtas traz um tema especial. Em “Faixas Pretas”, por exemplo, as conexões entre as comunidades afro-americanas e asiático-americanas através do mundo das artes marciais são exploradas.

Já “A Fantasma” é uma trama em que duas irmãs se unem para impedir que um espírito destrua sua família. Há, ainda, doses de ficção-científica, como “Projeto Cópia”, em que uma criança cientista que une forças com sua irmã quando um experimento de clonagem dá errado. 

Os seis curtas-metragens da 2ª temporada de Launchpad já estão disponíveis, somente no Disney+. Não perca!

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