Como é o mundo de Elementos, o novo filme da Disney e Pixar

O filme de animação apresenta Faísca e Gota, que vivem em Cidade Elemento. Saiba mais sobre esse lugar incrível!



Estão prontos para conhecer a Cidade Elemento? No dia 22 de junho, o público brasileiro vai conferir esse lugar único nos cinemas Elementos, novo filme de animação da Disney e Pixar.

Elementos traz a história de Faísca, uma jovem “esquentadinha” que representa o elemento fogo, e o Gota, um rapaz observador e tranquilão que representa a água.

Ambos vivem na Cidade Elemento, formada por pessoas vindas de diferentes comunidades: Água, Fogo, Ar e Terra – assim como os quatro elementos.

A cidade tem um visual único que traz a exuberância das criações da Pixar, com um mundo vibrante e colorido representando os quatro elementos.

Confira a seguir algumas imagens e entre no clima do mundo de Elementos!