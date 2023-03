Guardiões da Galáxia: Walt Disney World apresenta sua nova montanha-russa 

Gamora, Star-Lord e companhia visitam o EPCOT e levam você a uma viagem interestelar.

Na sexta-feira, 27 de maio, o Walt Disney World revelou uma nova atração baseada na história dos Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia: Cosmic Rewind é uma montanha-russa empolgante para a família toda, com a participação de Rocket, Groot, Drax, Gamora e Star-Lord, também conhecido como Peter Quill.

Para celebrar o lançamento, entrevistamos Andrés Ovalles, o Walt Disney World Imagineer e Gerente de Projetos da atração: "Na World Showcase do EPCOT há pavilhões de diversos países, cada um deles foi inspirado em histórias fantásticas para a Disney, e elas podem ser celebradas lá. Esse é o primeiro pavilhão de outro mundo. O povo de Xandar está abrindo seu pavilhão para explicar um pouco mais da sua cultura. Para aprendermos um pouco deles e eles aprenderem de nós. O Peter Quill morava na Terra e ficou sabendo deste parque. Agora, ouvindo que Xandar quer saber mais do nosso mundo, ele conta a eles que há um lugar onde outros países vêm e fazem pavilhões para todos aprenderem da sua cultura. Xandar decidiu fazer o mesmo e foi assim que nasceu esse novo pavilhão".







Conheça mais sobre a montanha-russa de Guardiões da Galáxia





O pavilhão Wonders of Xandar possui três seções principais: um espaço com estilo planetário chamado Galaxarium, onde os visitantes podem ver planetas, estrelas e outras maravilhas intergalácticas que conectam a Terra e Xandar; O Xandar Gallery, onde os visitantes podem aprender mais sobre o povo, a cultura e a história de Xandar; e a Phase Chamber, onde os visitantes se teletransportam instantaneamente de EPCOT ao cruzeiro Starcharter da Nova Corps que orbita a Terra. Claro, tudo está relacionado com a história que conhecemos graças ao Universo Cinematográfico Marvel (UCM):

"Conosco, nada é coincidência, e uma empresa como a Disney nos dá a possibilidade de trabalhar com nossos colegas nos estúdios, usar os personagens, trabalhar com todos os atores e ver aonde vai cada uma das histórias para nós também podermos seguir esse fio", contou Ovalles. “Este é um trabalho muito colaborativo entre estúdios, diretores e a Walt Disney Imagineers. Todos tentamos ser leais tanto ao parque quanto aos filmes e seus super-heróis", concluiu o Imagineer.

A partir de agora, todos os visitantes dos parques da Disney World que passarem pelo EPCOT, vão poder participar da nova aventura, em uma montanha-russa com tecnologia de carrinhos em 360𐩑 e muitas surpresas para quem se atrever a subir nela.