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Guardiões da Galáxia: Volume 3: a pré-venda de ingressos já começou!

11 de abril de 2023
11 de abril de 2023

Garanta agora mesmo o seu ingresso para assistir a Guardiões da Galáxia: Volume 3 no cinema!


Eles estão chegando e a espera para garantir seu lugar no cinema acabou! Você já pode adquirir os ingressos para Guardiões da Galáxia: Volume 3 clicando neste link.

A estreia oficial do novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) é no dia 4 de maio, mas já é possível, inclusive, comprar ingressos também para a pré-estreia realizada um dia antes, em 3 de maio.

Guardiões da Galáxia: Volume 3


Qual a história de Guardiões da Galáxia: Volume 3

No terceiro filme do amado grupo dos Guardiões da Galáxia, os personagens buscam se estabelecer em Luganenhum. Mas não demora muito para que suas vidas sejam reviradas pelos ecos do passado turbulento de Rocket (Bradley Cooper). 

Enquanto Peter Quill (Chris Pratt) ainda se recupera da perda de Gamora (Zoe Saldaña), ele reúne sua equipe em uma perigosa tarefa para salvar seu amigo – uma missão que, se não for concluída com sucesso, pode levar ao fim dos Guardiões como todos os conhecem.

Guardiões da Galáxia: Volume 3 tem direção e roteiro de James Gunn. Além de Chris Pratt, Zoe Saldaña e Bradley Cooper, o novo filme da Marvel traz de volta Dave Bautista como Drax, Karen Gillan como Nebulosa, Pom Klementieff como Mantis e Vin Diesel como Groot.

Enquanto a tão aguardada estreia não chega, aproveite para rever Guardiões da Galáxia (2014) e Guardiões da Galáxia: Volume 2 (2017) no Disney+.

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