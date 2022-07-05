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Como se chamam os Guardiões da Galáxia?

5 de julho de 2022
5 de julho de 2022

Conheça cada integrante de um dos grupos de heróis mais improváveis da Marvel. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Com muito charme, simpatia, uma amizade nada convencional e uma trilha sonora inesquecível, os Guardiões da Galáxia conquistaram o público desde o seu primeiro filme, lançado em 2014. O longa da Marvel Studios está disponível no Disney+ e merece ser visto e revisto, assim como Guardiões da Galáxia 2.

Mas quem ainda está aprendendo sobre os Guardiões da Galáxia, Universo Cinematográfico Marvel (UCM), os Vingadores e afins, calma. Comecemos do princípio.

Guardiões da Galáxia


Como se chamam os integrantes dos Guardiões da Galáxia?


Os Guardiões da Galáxia são um grupo de foras-da-lei intergalácticos formado por StarLord, Gamora, Rocket Racoon, Groot, Drax e Mantis.

À exceção de Mantis, eles se conheceram, justamente, em uma prisão espacial. Mas acabam se tornando super-heróis improváveis que salvam a galáxia — apesar de viverem discutindo entre si.

Tudo começou quando o nativo da Terra, Peter Quill (interpretado nos filmes da saga por Chris Pratt), conhecido como StarLord, passou a ser perseguido no Universo por um crime que cometeu – e acabou preso. Atrás dele, também estava a filha adotiva de Thanos, Gamora (Zoe Saldana). Ela queria acabar com a vida de StarLord, mas também foi presa e se envolveu com o grupo.

O grupo também conta com Rocket Racoon (voz de Bradley Cooper) e Groot (voz de Vin Diesel) são dois amigos inseparáveis. O guaxinim que por anos foi cobaia de experimentos científicos e o alien que se assemelha a uma árvore são dois caçadores de recompensas que também estavam no rastro de Quill. Eles queriam o dinheiro oferecido para quem pegasse StarLord, mas também terminaram na prisão e se aliaram a ele para fugir.

Drax (Dave Bautista) já era um prisioneiro e viu no grupo uma chance de fugir e vingar a morte de sua família. Por último está Mantis (Pom Klementieff), que era a assistente do pai de Peter Quill, mas se voltou contra seu mestre e se aliou aos demais.

Groot


Assista aos Guardiões da Galáxia no Disney+

Conheça StarLord, Gamora, Rocket Racoon, Groot, Drax e Mantis, e acompanhe as aventuras desse divertido grupo de amigos com exclusividade no Disney+! E se você gostou deles, não deixe de conferir demais filmes da Saga do Infinito!

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